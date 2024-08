Andrea Kimi Antonelli, la primera gran entrevista

La única manera de avanzar es ganar. Andrea Kimi Antonelli lo entendió pronto. En el karting dejó huella ganando y (sobre todo) convenciendo a Mercedes de que merecía la pena invertir en él. Entrar en el 'equipo junior' del equipo del fabricante alemán fue el primer paso para aterrizar en los monoplazas, y entre 2022 y 2023 ganó cuatro títulos entre la Fórmula 4 y la Fórmula Regional con 32 victorias. Números impresionantes, y encontrar a un piloto italiano capaz de presentarse al mundo de la Fórmula 1 con un currículum de esta magnitud requiere un viaje a un pasado donde las comparaciones ya no son posibles.

Esto sólo muestra una parte del talento de Antonelli, ya que por muy importantes que sean los números, no cuentan toda la historia. Toto Wolff ha vivido en primera persona el ascenso de Kimi (o Andrea, según se lo llame), convenciéndose cada vez más de lo acertado de la elección realizada.

En esta entrevista exclusiva con Motorsport.com, la primera que concede en 2024, Antonelli habla de la Fórmula 2, de las pruebas que está realizando con Mercedes y de sí mismo, pero por una forma de superstición que también encaja bien con la política de los equipos top, reitera que aún no se siente piloto de Fórmula 1.

Se trata de un menor de edad (cumplirá la mayoría de edad el 24 de agosto), pero la impresión es fuerte de que estamos ante un piloto profesional con años de experiencia a sus espaldas. Los que han trabajado con él durante años lo saben bien, y son precisamente los que han tratado directamente con Antonelli los que tienen menos dudas: Kimi está preparado para la Fórmula 1.

¿Cuándo te informó Mercedes de que tenía previsto un programa de pruebas con el coche de Fórmula 1 de 2022?

"Estaba en la sede de Mercedes en Brackley, pero en ese momento quizá no me di cuenta bien. Luego, durante los entrenamientos de pretemporada en Bahréin, me dijeron las fechas y en ese momento me dije: '¡Bueno, realmente vas a conducir un coche de F1! Fue un momento muy, muy especial, porque había un día y una pista, en negro sobre blanco. Ahora puedo decir que estas pruebas me están ayudando mucho, además de tener la oportunidad de crecer y familiarizarme con la F1, y hay varios aspectos que también aporto a la F2.

Háblanos del primer momento en el que te subiste al coche. ¿Cómo fue?

"Fue una gran emoción. Empezaría diciendo que ver a tanta gente alrededor del coche es impresionante, es algo a lo que un piloto joven no está acostumbrado. Llevé esa emoción conmigo durante la primera vuelta también, estábamos en Spielberg y las condiciones no eran las mejores, ¡llovía y por la tarde incluso nevó! Pero aunque las condiciones no eran las mejores, la primera vuelta fue emocionante. Luego, el segundo día, la pista mejoró y en seco surgieron las prestaciones, la potencia, la deceleración, la carga aerodinámica... una locura.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W12

¿Sensaciones diferentes a las que habías imaginado?

"Increíble, ahora puedo decir que hasta que no lo pruebas no puedes apreciar lo especial que es un Fórmula 1. Sólo en la pista entiendes por qué hay dos mil personas trabajando para hacer un coche. Fue una experiencia realmente fantástica".

Háblenos de las reuniones con el equipo. Para muchos jóvenes pilotos es tan impresionante como las sensaciones al volante.

"¡Puedo confirmarlo! En cuanto te bajas del coche ves a todos esos ingenieros a tu alrededor... pero, déjame dar un paso atrás. Cuando llegué al circuito por la mañana, abrí la puerta del garaje y me sorprendió ver cuánta gente había allí, tanto ingenieros como mecánicos, todos para hacer funcionar un solo coche. Eso me hizo darme cuenta inmediatamente de la cantidad de trabajo que hay detrás de lo que vemos desde fuera, creo que sólo desde dentro se puede apreciar plenamente todo el trabajo que hay detrás. Volviendo a la pregunta, me llamó la atención la cantidad de ingenieros que hay alrededor del coche, profesionales a los que tienes que saber responder cuando te hacen preguntas y a los que tienes que dar mucha información. Añadiría que en mi caso me costó un poco acostumbrarme, pero ahora ya todo me parece normal.

Tu programa de pruebas de F1 también incluía un test en Silverstone. ¿Cómo fue enfrentarse a Copse y Becketts en un F1?

"Increíble. (Risas) Piensas que no es posible, luego cuando lo intentas y ves que el coche se mantiene, dices... ¡hombre, todavía hay margen! Un coche de F1 te da mucha confianza, si tengo que señalar una dificultad con la que me encontré mientras conducía fue encontrar el límite. Todavía estoy en esa fase en la que me doy cuenta de que puedo pedir más, cada vez que aprieto un poco más el coche lo acepta, cuanto más pido, más me da el coche. Llegará un momento en el que entenderé que no hay nada más que exprimir, ese será el límite, pero es una ventana muy estrecha, soy consciente de que el margen de error es muy fino. Estoy trabajando para entender cómo puedo estar constantemente en la ventana correcta, cuanto más crece la confianza con el coche, más cómodo me siento".

¿Cómo fue la primera simulación de clasificación?

"Una sensación increíble. En mi caso no fue el compuesto más blando lo que me impresionó, y desde ese punto de vista ya en F2 te acostumbras al cambio de agarre, sino el coche en sí. La diferencia que sientes entre un coche cargado a tope y uno ligero es realmente grande.

¿El manejo del coche, incluso en simulaciones de carrera, es una prueba en curso o inacabada?

"Hasta ahora hemos realizado un trabajo bastante estándar. Durante las tandas largas me pidieron que cambiara un poco el uso de la batería, pero todo fue bastante natural. Incluso con el híbrido notas mucha diferencia entre el modo de clasificación y el de carrera, en las tandas largas no utilizas toda la carga de la batería, mientras que en la vuelta rápida lo usas todo. En las rectas, cuando corres con el depósito lleno, sientes que la potencia se estabiliza en cierto punto porque entra en acción la recarga, mientras que en la clasificación sigues empujando, alcanzas velocidades más altas y tienes que tener en cuenta que abordas las curvas con más fuerza de lo habitual.

¿Qué pensaste cuando viste aparecer tu nombre en el mercado de pilotos de Fórmula 1?

"Bueno, estoy muy contento de que me tengan en cuenta, pero no pido nada. De momento mi objetivo es hacerlo bien en la Fórmula 2, luego ya veremos".

Andrea Kimi Antonelli drives Mercedes W12

Llevas cinco años vinculado a Mercedes, un camino largo e intenso. ¿Cómo lo has vivido y cómo lo vives?

"El aspecto positivo de una relación ya bastante larga es que el equipo ha llegado a conocerme y a formarse una opinión año tras año. Cuando lo hemos hablado, siempre me han dicho que saben de lo que soy capaz, que confían en mí, y eso me hace sentir agradecido y motivado al mismo tiempo. El camino que hemos recorrido en estos cinco años ha sido muy agradable, me han ayudado mucho y me siguen ayudando. El apoyo ha ido creciendo con el tiempo, desde el año pasado, por ejemplo, el entrenamiento físico también ha aumentado. Pero una de las cosas que más aprecio es sentir el apoyo del equipo en los momentos difíciles, y eso realmente marca la diferencia. Estoy muy, muy contento de formar parte de la familia Mercedes.

Cada vez te vemos más a menudo asistiendo a Grandes Premios junto a Toto Wolff. ¿Cuál es tu relación con el "jefe"?

"Muy buena y no sólo en el plano profesional. En los momentos difíciles le pido consejo, no lo voy a negar, y él siempre busca la manera de darme confianza. Te pongo un ejemplo: en Silverstone, después de la decepcionante clasificación en F2, lo llamé porque era un momento un poco duro. Hablamos mucho y esa conversación me devolvió la confianza, y al día siguiente gané y fue muy bonito verlo debajo del podio. Estoy muy contento con la relación que tenemos.

Hoy en día, a los jóvenes pilotos que llegan a la Fórmula 1 se les juzga tras unas pocas carreras. Si el debut es exitoso, la imagen positiva se te pega durante un tiempo, si no, se tarda mucho en cambiar la opinión de la gente. ¿Es algo que te inquieta un poco?

"Cierto grado de preocupación creo que siempre está ahí, la perspectiva de no poder actuar creo que asusta a todo el mundo. Mi enfoque es verlo como una gran oportunidad para aprender, crecer y también disfrutar del momento. No tengo miedo a que me juzguen, sé que Mercedes tiene una opinión clara sobre mi potencial, ya esta temporada en F2 el campeonato no arrancó de la mejor manera pero no hubo pensamientos negativos. Estoy bastante tranquilo, si se me presentara la oportunidad la tomaría con ganas e intentaría aprovecharla al máximo".

¿Ha pensado alguna vez en un hipotético plan B fuera de la F1?

"Sinceramente... no. Estoy plenamente dedicado a intentar conseguir este objetivo, sólo tengo el plan A en la cabeza".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes testing at Imola Photo by: Davide Cavazza

El domingo del Gran Premio de Silverstone, en el que Lewis Hamilton volvió a ganar, Wolff quiso que salieras en la foto de celebración del equipo. ¿Qué sintió al estar allí junto a todo el equipo?

"Fue un momento muy bonito. Toto me dijo 'Kimi, vamos a hacernos la foto', y yo estaba en el garaje viviendo un ambiente increíble, nunca había visto nada igual. Todos estaban cantando, se podía ver la felicidad en sus ojos, fue emotivo para mí porque en ese momento me di cuenta de lo mucho que esa gente había estado esperando y deseando ese éxito. Me considero afortunado por haber podido presenciar un momento así junto con todo el equipo.

¿Ha tenido ocasión de conocer a Russell a lo largo de los años?

"Sí, lo he conocido, pero no he tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo con él. Los pilotos de F1 están muy ocupados y no tienen mucho tiempo, pero lo cierto es que respeto mucho a George".

Los primeros siete meses de 2024 han sido muy intensos para usted. ¿Cómo los está superando?

"Bastante bien, últimamente ha habido cierta presión sobre mí con todos los rumores sobre el año que viene, pero siempre he intentado disfrutarlo. Después de las dos victorias que conseguí en F2 el ambiente ha cambiado un poco, estoy disfrutando de las oportunidades que tengo".

Dos victorias que llegaron en el momento perfecto. Tu emoción tras el éxito en Silverstone fue impactante, mientras que en Budapest parecías más satisfecho que emocionado.

"La primera victoria siempre es especial. En Silverstone, sí, estaba emocionado. Añadiría que ese éxito llegó después de tantas dificultades, así que poder abrirme paso por fin me permitió quitarme un peso de encima. En Hungría, tras cruzar la línea de meta, sentí una gran satisfacción, todavía estaba un poco emocionado, pero lo más importante fue que tanto yo como el equipo demostramos que podíamos mantener un buen ritmo y que sabíamos gestionar una carrera.

Volvamos al principio de la temporada. Para ti todo fue aprendizaje, también para el equipo (Prema) ya que el coche era nuevo y lo pasaste mal. Quizás por primera vez en tu carrera te encontraste un poco a contrapié. ¿Cómo lo viviste?

"Fue un poco inesperado. No planeé llegar a la F2 y ganarlo todo, siempre fui consciente de que el salto desde la Fórmula Regional sería muy desafiante y era consciente de que tenía mucho que aprender, algo que todavía estoy haciendo. Pero por muy preparado que estuviera para una fase inicial de aprendizaje, tengo que decir que las dificultades que tuvimos en las primeras carreras nos tomaron por sorpresa. Sin embargo, mi objetivo personal siempre estuvo claro: mejorar carrera tras carrera y aportar al equipo el mejor resultado posible.

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing Photo by: Prema Powerteam

Quizá dentro de unos años, mirando hacia atrás, veas 2024 como un año de mucho aprendizaje precisamente por las dificultades que afrontaste y superaste.

"Creo que ya puedo decir eso. Cuando pasas por momentos difíciles, creo que al final sales fortalecido, también en términos de actitud. Son momentos en los que aprendes a levantarte, a no rendirte, las dificultades nunca son agradables, pero cuando vuelves a levantarte, bueno, es una satisfacción enorme. Tuve un período difícil, pero también fue bonito volver más fuerte, Silverstone y Budapest lo confirmaron.

El salto de la Fórmula Regional a la Fórmula 2 para algunos expertos parecía ser un gran obstáculo. ¿Cómo fue al final?

"Es un gran salto, lo confirmo, pero se puede hacer. Hay muchos aspectos a tener en cuenta, por ejemplo el trabajo que supone analizar mucha más información, también en carrera, el procedimiento de salida, el calentamiento de los neumáticos, todos los detalles que marcan mucha diferencia en un campeonato como la Fórmula 2. Así que sí, confirmo que el salto es grande, pero al final gracias a las pruebas y sobre todo al apoyo adecuado del equipo puedes sentirte a gusto. Además, este año he tenido la suerte de contar con un compañero de equipo fuerte con una temporada de experiencia (Oliver Bearman) y eso también te ayuda a aprender más rápido.

¿En qué medida te ha ayudado haber completado tu trayectoria en las fórmulas junior permaneciendo en el mismo equipo?

"Mucho. Si tienes una buena relación con el equipo todo es más fácil, y cuando saltas de categoría es una gran ventaja. Creo que si hubiera llegado a la F2 esta temporada con otro equipo la adaptación hubiera sido mucho más difícil, hubiera tenido que conocer gente nueva y sobre todo darme a conocer, mientras que en Prema saben perfectamente quién soy, conocen mi historia y saben lo que necesito. Esto ha sido un gran valor añadido.

Contar con un compañero de equipo experimentado y muy valorado como Bearman fue de gran ayuda. Si hubieras tenido a otro novato a tu lado, probablemente tus resultados se habrían puesto en entredicho. ¿Es algo en lo que pensaste?

Sin duda. Tener un compañero de equipo fuerte siempre es importante, representa un punto de referencia con el que puedes compararte, y en mi caso concreto fue una gran ayuda. Si además tienes un compañero de equipo con experiencia, también es una ventaja extra para entender cómo mejorar el coche y cómo dirigir al equipo en la dirección correcta. Creo que estamos haciendo un buen trabajo juntos.

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing Photo by: Shameem Fahath

Es oficial que Bearman estará en la Fórmula 1 el año que viene. En cuanto a Andrea Kimi Antonelli, de momento sólo hay especulaciones, digámoslo así. Hay quien pone el grito en el cielo por el hecho de que ni tú ni Oliver ocupan las primeras posiciones del campeonato de F2. ¿Qué respondes a eso?

Mi posición no es tan mala, en las últimas rondas nos hemos recuperado mucho, hemos vuelto a una tendencia positiva y espero que continúe hasta el final de la temporada. Luego, hay muchos factores que han contribuido a que no estemos en las primeras posiciones del campeonato, pero repito, aún quedan varias carreras y ya veremos al final cómo acabamos el campeonato.

¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿La relación con tus padres es la misma de siempre?

Mi padre siempre viene al circuito a ver mis carreras, es muy importante para mí tener un familiar cerca. También me gustaría que viniera mi madre, pero tengo una hermana pequeña y ella, como es lógico, tiene otras prioridades. Por mi parte, obviamente mis horarios son cada vez más exigentes, paso cada vez menos tiempo en casa y hay veces que tanto mis padres como yo sufrimos un poco, pero al final es uno de los muchos sacrificios que hay que hacer. A veces, sí, echo un poco de menos mi casa.

¿Consigues compaginar los estudios con tus compromisos deportivos?

Ahora estamos de vacaciones, ¿no? Cuando estoy en la pista tengo que ponerme al día, mis compañeros me mantienen informado del programa que se hace en clase, y cuando estoy de viaje intento estar al día. Hay momentos más difíciles, este año cuando fue el triplete de Bahréin, Yeda, Melbourne, antes de irme puse una foto mía en la silla de clase para que todo el mundo supiera que seguiría allí. Para ser sincero, no funcionó del todo así, ¡pero mis compañeros sabían que no me había esfumado!

Has dejado claro que aún no te consideras piloto de Fórmula 1, que sólo lo harás el día que llegue un anuncio oficial. Eres muy firme al respecto, pero seguro que has pensado que el próximo mes de marzo podrías estar en Melbourne para participar en tu primer Gran Premio.

Todavía lo veo como un sueño. Sí, llegué a pensar en ello, pero es un pensamiento pasajero. Me obligué a concentrarme en mi objetivo actual, que es hacerlo bien en la F2. Luego a veces pasa que tu mente te lleva a pensar en otra cosa, pero sinceramente te puedo decir que para mí hoy sigue siendo un sueño. Veremos si se hace realidad.

Hace un año por estas fechas estabas en la Fórmula Regional, a mitad de campeonato. ¿Alguna vez pensaste que estarías donde estás hoy en sólo 12 meses?

No, porque nunca esperé pasar directamente a la F2. Cuando me comunicaron que ése era el plan pensé que sería un gran salto, porque normalmente primero se pasa a la F3, pero al mismo tiempo el reto me atrajo de inmediato.

¡Pronto tendrás también tu ansiada licencia de conducir!

"Dentro de un mes, pero no sé si tendré tiempo de hacerlo todo, quizá lo posponga hasta después del fin de semana de Bakú. Sigo teniendo mi pequeño 'microcar', me lleva de un lado a otro y puedo hacer todo lo que necesito. Pero estos días no lo uso porque perdí un retrovisor, se me salió mientras conducía y vi perfectamente cómo el coche que me seguía lo atropellaba...'.

Pronto tendrás un coche "de empresa". ¿Conservarás tu 'mircocar'?

"Claro. Pronto tendré un coche digamos... normal, pero el 'micrococar' se quedará conmigo, tal y como está ahora, un poco desgastado y puede que incluso con un retrovisor roto. Sea lo que sea lo que me depare el futuro, me recordará una época intensa y hermosa.