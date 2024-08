Charles Leclerc formará equipo con el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton después de la temporada 2024 cuando el inglés llegue a Ferrari en reemplazo del español Carlos Sainz, quien sorpresivamente irá a Willimas tras varios meses de incertidumbre.

Leclerc tiene experiencia de haber trabajado con otro campeón en el pasado, ya que anteriormente fue compañero de equipo de Sebastian Vettel durante la última parte de la carrera del tetracampeón alemán en el Cavallino Rampante antes de partir a Aston Martin.

En declaraciones a Gentleman's Journal sobre la llegada de Hamilton, Leclerc dijo: "Va a ser increíble tener a Lewis en el equipo y, por supuesto, tener a un campeón tan increíble en el mismo coche que yo", indicó el monegasco quien reconoce que el múltiple campeón realizará aportes al equipo.

"En primer lugar, es una gran oportunidad para aprender de uno de los mejores de la historia, y creo que es una gran oportunidad para demostrar lo que puedo hacer, así que estoy deseando que llegue".

"Al crecer, me resultaba difícil seguir las carreras de Fórmula 1, ya que estaba en los circuitos de karting todos los fines de semana, así que solía ver algunas de sus carreras. Sin duda fue uno de mis modelos a seguir".

"Recuerdo mi primer año en la Fórmula 1, estaba tan impresionado e intimidado por todos estos grandes pilotos, Lewis era probablemente el mejor, así que fue una locura poder competir con él".

A pesar del resperto, Charles Leclerc advierte que los tiempos han cambiado y no dará un trato especial a Hamilton cuando llegue al equipo italiano procedente de Mercedes.

"Pero no - no voy a ser tolerante - cuando me pongo el casco, todo eso ya no importa. Cambias, no piensas en quién es quién y sigues adelante".

"Ahora corro con Lewis, pero tengo que olvidarme de los nombres del paddock y centrarme en mi propio rendimiento cuando estoy en la pista".