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Antonelli admite que en Las Vegas colapsó el sistema y perdió la lucha por la victoria

El campeón del mundo volvió a analizar lo ocurrido en el tramo final de la carrera de Las Vegas, explicando las razones del apagón energético que le costó la oportunidad de luchar por la victoria. Antonelli también habló de la remontada de Red Bull y McLaren frente a Mercedes y del papel de Wolff en la gestión de la relación con Russell.

Roberto Chinchero

Publicado: 26 nov 2026, 15:02

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La decepción de Las Vegas aún no se ha disipado por completo. Kimi Antonelli tenía en mente un cierre de temporada muy particular: alcanzar las doce victorias, como el número que lo acompaña en su monoplaza. Un objetivo que se esfumó el sábado pasado, cuando lo que traicionó al campeón del mundo en su duelo con Max Verstappen fue una de las peculiaridades del reglamento técnico de 2026. En el paddock de Lusail, Antonelli volvió sobre el episodio que marcó el final de su carrera, explicando con detalle qué ocurrió y por qué una decisión táctica aparentemente inteligente terminó siendo un búmeran.

"Fue una lástima no poder pelearla hasta el final, porque estábamos ahí y teníamos algo pensado para la última vuelta, una estrategia para intentar mantenernos delante de Max hasta la meta. Lamentablemente, creyendo que hacía algo inteligente, volví un poco loco a todo el sistema, que no esperaba que en cierto momento levantara el pie del acelerador. Me quedé sin energía, me pasó también Gasly, estaba prácticamente detenido".

Mercedes había planificado una distribución diferente de la energía eléctrica en el último giro, una estrategia destinada a garantizarle a Antonelli una mayor velocidad punta en la parte final del trazado. "El objetivo era utilizar menos energía hasta el segundo sector para luego aprovecharla toda en las últimas dos rectas. Era una estrategia que también estaba usando George [Russell], pero cuando solté el acelerador desconfiguré todo. No fue el cambio de mapa lo que causó el problema. Lo que duele es que no solo no pude pelear por la victoria, sino que también perdí el podio".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

El episodio puso de manifiesto una vez más lo complejo que resulta para un piloto conciliar el instinto propio de un duelo rueda a rueda con las exigencias de gestión de las actuales unidades de potencia. Una problemática que emerge sobre todo en los circuitos más exigentes en el plano energético.

"En otras pistas no habría tenido grandes problemas, pero en Las Vegas la energía ya escasea y el sistema es muy sensible a cualquier cosa que hagas. Si de repente haces algo distinto, el sistema no está preparado. Es una pena, porque normalmente es el instinto el que te dice qué hacer, mientras que con este reglamento, al menos por este año y en determinadas pistas, tienes que estar más atento. Creo que a partir del próximo año ya será muy diferente".

El emparejamiento del rendimiento: un anticipo de 2027

En las primeras diez carreras de la temporada, Mercedes conquistó ocho victorias. En las once siguientes, la cosecha de la escudería de Brackley fue de cuatro triunfos, los mismos que obtuvo Red Bull y tres para McLaren. Un cambio en el equilibrio de fuerzas que no pasó inadvertido para Antonelli, quien considera que lo visto en la segunda mitad del campeonato podría ser un adelanto del escenario que caracterizará al mundial de 2027.

"Los rivales han mejorado mucho y nosotros batallamos un poco más con el nuevo paquete, así que fue una suma de cosas. También hay que considerar que con el reglamento actual quien va más atrás en el campeonato dispone de más horas de desarrollo en el túnel de viento. Es normal que, sobre todo entre los equipos de punta, se llegue a un punto en el que el rendimiento esté bastante parejo".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Creo que lo que estamos viendo puede ser un pequeño anticipo del próximo año, con más escuderías en la pelea. Sería lindo y muy interesante, porque hoy ya no hay un monoplaza superior a todos los demás; el rendimiento varía mucho de pista a pista".

¿Es Verstappen el rival más temible con miras a 2027? Antonelli no limita el desafío únicamente al piloto neerlandés. "Max, pero también todos los demás. Si, como este año, hay pistas en las que McLaren sea más fuerte, otras en las que lo sea Red Bull y otras en las que nosotros tengamos algo más, creo que será una lucha muy cerrada entre todos".

Wolff y la lección de 2016

Uno de los aspectos que marcó la temporada de Mercedes fue la gestión de la competencia interna entre Antonelli y George Russell. A pesar de lo que estaba en juego, la rivalidad entre ambos pilotos nunca escaló hasta un punto que obligara al equipo a tomar medidas drásticas. Kimi reconoció el mérito de Toto Wolff, respaldado también por la experiencia acumulada hace diez años al manejar el enfrentamiento entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg.

"Toto siempre ha sido muy directo. Tuvo una buena experiencia en 2016, ¡aunque George y yo no estuvimos ni remotamente cerca del nivel de choque de aquel año, ni siquiera con binoculares! Ya desde Canadá, cuando surgieron las primeras chispas, Toto fue muy claro con nosotros. No nos dijo que nos impediría correr, pero nos pidió que usáramos la cabeza, porque de lo contrario llegaría el momento en que por radio nos ordenaría dejar de pelear".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"El objetivo era evitar contactos, cosas innecesarias que pudieran comprometer la carrera y los puntos para el campeonato de constructores. Afortunadamente ahora ya no tenemos ese problema, pero también para la imagen del equipo nunca es agradable ver a dos compañeros sacándose mutuamente de la pista".

Lusail, una clasificación que vale todavía más

Respecto a las expectativas para el fin de semana en Qatar, Antonelli se muestra confiado. Las características del circuito de Lusail deberían potenciar uno de los puntos fuertes del último paquete aerodinámico introducido por Mercedes, mientras que el límite de 27 vueltas impuesto para cada juego de neumáticos reducirá considerablemente las variables estratégicas.

"Creo que desde el punto de vista estratégico será una carrera muy sencilla para todos. La degradación será baja, será una prueba en la que se empujará al máximo y por eso será aún más difícil rebasar. Con estos monoplazas sin duda es más fácil seguir de cerca que el año pasado, pero es la naturaleza del circuito la que complica los adelantamientos. Hay entradas de curva muy rápidas y no existen frenadas fuertes reales. Será fundamental clasificar bien. Creo que nuestro auto puede andar bien aquí, porque hasta ahora el nuevo paquete se ha comportado muy bien en las curvas rápidas".

Quedan dos oportunidades para ampliar su cuenta personal de la temporada. ¿Es mejor apuntar a la décima victoria en Qatar o en Abu Dabi? Antonelli sonríe: "¡Sería genial conseguir la décima aquí y la undécima en Abu Dabi! Me habría gustado cerrar con doce triunfos; de hecho, después de Las Vegas me quedé un poco triste...".

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