Antonelli, víctima de un deflector de la rueda en Silverstone: "Hoy también podría haber ganado"

Andrea Kimi Antonelli perseguía al Ferrari de Charles Leclerc en las mejores condiciones posibles: neumáticos duros más nuevos, un ritmo inalcanzable para todos los demás y aún varias vueltas para preparar y llevar a cabo el ataque, con el que acabaría consiguiendo la sexta victoria de su temporada y de su carrera. Pero no fue así.

En la vuelta 41 de las 52 previstas en el Gran Premio de Gran Bretaña, el W17 número 12 sufrió un problema técnico tras pasar por el bordillo de la curva 9, la Copse. A partir de ese momento comenzó el calvario del piloto italiano.

De potencial ganador a quedar fuera de los puntos. Antonelli, alertado del problema en el protector de la rueda delantera izquierda —se trata de una cubierta interna de la rueda con funciones aerodinámicas, un deflector—, entró en boxes para realizar una parada, con la intención de ver si la situación podía mejorar. Pero no fue así.

De hecho, el piloto de Bolonia volvió a boxes por segunda vez tras el problema. El equipo, tras identificar el componente que parecía haber frenado a Kimi, lo retiró y Andrea pudo volver a la pista, manteniendo un ritmo decente para poder llevarse al menos un punto.

"El problema parece haber sido el protector de rueda. Fue una rotura instantánea. Pasé por los bordillos de la misma forma en todas las vueltas. Salí de Copse y noté que algo se había roto inmediatamente".

"El coche, prácticamente, ya no podía girar. Y cuando lo conseguía, la rueda estaba prácticamente levantada. En el aire. Me imaginaba que algo se había roto. Ahora sabemos qué ha sido. Sin embargo, no sabemos si hay algo más, porque, sinceramente, creo que puede haber algo más que solo el protector de rueda. Pero el equipo aún no ha tenido ocasión de analizar el monoplaza. Ha sido una pena, porque hoy tenía la oportunidad de ganar y sin duda lo habría intentado".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

A pesar de haber sumado puntos, Antonelli tuvo que cumplir una penalización de 5 segundos por salirse de la pista más veces de las permitidas justo después del problema en la rueda delantera izquierda. Con la entrada del coche de seguridad, que volvió a agrupar al pelotón, Kimi cayó hasta la 16.ª posición final.

"Lo realmente lamentable es que tuvimos que hacer dos paradas en boxes. En la primera cambiamos el alerón, pero el problema seguía ahí. En la siguiente parada quitaron la pieza y el coche se podía conducir, por así decirlo. Es una pena, porque a pesar de eso podríamos haber quedado sextos o séptimos, y podríamos haber evitado la penalización. Pero es difícil de decir".

"Estoy decepcionado, enfadado. Pero lo importante es que hoy, de todos modos, iba rápido y tenía muchas posibilidades de ganar. Porque con los neumáticos duros estaba recortando distancias con Leclerc e iba muy rápido. Ha sido una pena no haber tenido ni siquiera la oportunidad de intentarlo".

"Cuando me subo al coche, lo doy todo. Incluso hoy, cuando parecía que todo nos salía mal, me mantuve en pista para intentar sumar algunos puntos. Estaba a punto de conseguirlos, pero entonces salió el coche de seguridad y ya no tuve oportunidad de hacerlo. Estas son las reglas (relativas a los límites de pista), no puedo hacer nada al respecto. Pero, evidentemente, estaba intentando darlo todo para mantenerme en pista. Sin embargo, el coche era imposible de controlar. En ese momento me impusieron la penalización, pero no había nada que pudiera hacer".

La ventaja que Antonelli tiene sobre sus perseguidores sigue reduciéndose. El italiano se marcha de Silverstone con 179 puntos frente a los 154 del primero de sus perseguidores, su compañero de equipo George Russell. A pesar de ello, el piloto de Mercedes no pierde la confianza: también en Silverstone ha demostrado tener el mejor ritmo de todos y, tal y como le ha pasado a Russell, tarde o temprano la suerte le sonreirá y volverá a estar de su lado.

"Sin duda hemos perdido más puntos, pero no es un mal momento para mí. He demostrado durante todo el fin de semana que tengo velocidad. También hemos demostrado cuál puede ser nuestro potencial. Estamos en un buen momento como equipo, el coche va rápido, hemos demostrado de lo que somos capaces".