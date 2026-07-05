Ayer, Charles Leclerc lucía una sonrisa tras la sesión de clasificación, ya que ese segundo puesto, por detrás de Andrea Kimi Antonelli, le había dado parte de las confirmaciones que el monegasco buscaba tras haber optado por una nueva filosofía de puesta a punto para recuperar el feeling con el coche. Pero ya se sabe, una golondrina no hace primavera, y el objetivo era repetir la hazaña también en la carrera.

Pues bien, la victoria de hoy ha dado muchas más respuestas. Claro que, sin el problema que sufrió el piloto de Mercedes, llevarse el triunfo habría sido extremadamente complicado, porque Antonelli se acercaba con un ritmo decididamente mejor, aprovechando la ventaja de diez vueltas de vida útil de los neumáticos que había conseguido al alargar el primer tramo.

Una decisión acertada, porque Mercedes probablemente había comprendido que se necesitaría algo más para superar a Leclerc y, aprovechando el hecho de que ya el sábado se había registrado poco desgaste, optó por alargar el primer tramo para intentar dar a Antonelli las herramientas necesarias para luego atacar y adelantar al piloto de Ferrari. Pero este es el quid de la cuestión: estar delante.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Clive Rose / Fórmula 1 vía Getty Images

Sin duda, haber ganado posición nada más salir desempeñó un papel importante, lo que le permitió controlar la carrera, al igual que el hecho de que Hamilton lograra mantener a Antonelli detrás de él en las primeras vueltas, incluso cuando su rendimiento estaba decayendo, lo que le dio a Leclerc la oportunidad de alargar su tanda.

Pero hay un elemento importante. Después de que Antonelli adelantara al británico, en realidad no fue capaz de recortar inmediatamente la distancia con el otro Ferrari de Leclerc, lo que indica que, antes de que los neumáticos empezaran a perder rendimiento, el monegasco aún tenía algo que ofrecer. De hecho, hasta la vuelta veinte, el piloto de Ferrari había logrado mantener la diferencia por encima de los cuatro segundos, de forma bastante estable.

Solo a partir de ese momento, cuando Leclerc también empezó a tener dificultades, Antonelli logró acercarse hasta situarse a poco más de dos segundos. En ese momento, Ferrari reaccionó con la esperanza de que, con neumáticos nuevos, pudiera ampliar la ventaja, mientras que el italiano seguramente se habría quedado en pista para intentar crear una ventaja para la parte final de la carrera.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Clive Mason / Getty Images

En este sentido, Ferrari optó por la decisión más lógica y, esta vez también con un poco de suerte —que nunca viene mal tras los abandonos de Mónaco y España—, Leclerc logró llevarse a casa una victoria que tiene un sabor decididamente más importante de lo que pueda parecer.

"Mis victorias siempre tienen algo pero, madre mía, qué sensación, estoy realmente contento. Llevo muchos fines de semana costándome encontrar esta conexión con el coche, he trabajado muchísimo. El sábado, tras la carrera sprint, me adelanté un poco al decir que creía haber dado con algo, pero después tenía que demostrarlo en la pista, no solo en la clasificación, sino también en la carrera", explicó Leclerc a Sky tras la carrera.

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"Ayer las sensaciones eran buenas tras la clasificación; después había que correr la carrera para confirmar esas sensaciones, y las buenas sensaciones estaban ahí. Obviamente, hoy hemos tenido un poco de suerte; no creo que si Kimi no hubiera tenido ese problema hubiera podido ganar, pero a veces se necesita un poco de suerte. Lo siento por Kimi, pero sí, estoy muy contento por el equipo, por mí, por los aficionados y por todas las personas que han sufrido un poco conmigo en las últimas carreras. También estoy muy contento con el trabajo realizado".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Clive Rose / Fórmula 1 vía Getty Images

A veces, en la vida también hace falta un poco de suerte y, probablemente, a Leclerc se la debía. Pero este triunfo es, en cierto modo, también fruto del trabajo realizado entre bastidores durante las últimas semanas para readaptarse a un coche con el que ya no estaba en sintonía. La sorpresa ha sido ganar en un circuito en el que, a la víspera de la carrera, el Cavallino esperaba realmente quedarse atrás respecto a la competencia.

Leclerc explicó que no hubo ninguna estrategia previa y que, de hecho, las simulaciones internas situaban a Ferrari en una posición difícil, sobre todo frente a Mercedes. Es cierto que Antonelli tenía un mejor ritmo, pero si la comparación se hace con George Russell, la Rossa habría colocado dos coches en el podio, algo inesperado antes de la carrera. Es una victoria que nos viene bien a todos.

Y ahí está precisamente la clave: más que la victoria en sí misma, la satisfacción radica en haber demostrado que se dispone de un coche competitivo incluso en un circuito que, sobre el papel, resulta especialmente exigente, justo lo que necesitaba Ferrari tras la difícil visita a Austria. Ahora, sin embargo, habrá que analizar a qué se debe esta competitividad, ya que el circuito ha dado unos resultados muy diferentes a los de las simulaciones.

"Ha sido una gran sorpresa ser tan competitivos. El jueves no nos andábamos con rodeos al decir que lo tendríamos difícil, realmente lo pensábamos. Todas nuestras cifras indicaban que sería un fin de semana muy complicado. Tenemos que analizar cuándo nos va peor de lo que esperábamos, pero también debemos hacerlo cuando nos va mucho mejor de lo que esperábamos. Creo que nos ha ido mucho mejor de lo que esperábamos y tenemos que entender por qué".