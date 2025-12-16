Todos los campeonatos

Fórmula 1 Test postemporada de Abu Dhabi

Arvid Lindblad tiene el talento para triunfar en la F1, dice Rowland

El campeón de Fórmula E Rowland ha ejercido como mentor de Lindblad desde sus días en el karting y seguirá apoyándolo cuando dé el salto a la Fórmula 1.

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Arvid Lindblad se unirá a la parrilla de la F1 el próximo año, cuando ascienda de la Fórmula 2 para asociarse con Liam Lawson en Racing Bulls, tras su promoción a través de las filas del Red Bull Junior Team.

Esto marca la culminación de un recorrido que comenzó a una edad muy temprana en el karting, con Oliver Rowland —actual campeón del mundo de Fórmula E y ex piloto de desarrollo de Renault y Williams en la F1— actuando como su mentor y entrenador prácticamente desde el inicio.

Rowland incluso creó su propio equipo de karting cuando Lindblad se quedó sin un asiento para competir en 2016 —la dupla acabaría ganando el Campeonato Británico de Karting— y desempeñó un papel clave para que Red Bull reconociera el potencial del joven británico, allanando el camino para su incorporación al Red Bull Junior Team.

Con Lindblad listo para dar el salto a la Fórmula 1 con Racing Bulls en 2026, Rowland admite que siente una gran satisfacción, aunque insiste en que el trabajo duro está lejos de haber terminado.

"Es algo bueno. Estoy con él desde que tenía 7 años. Puse muchísimo esfuerzo. Pasé muchas noches sin dormir viajando por el mundo con él. Fue porque creía en él. Y sinceramente creo que merece esta oportunidad", dijo Rowland a Motorsport.com durante la apertura de la temporada de Fórmula E en San Pablo.

Arvid Lindblad, Red Bull Racing

Arvid Lindblad, Red Bull Racing

Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

"Es una gran oportunidad para él. Hay mucho trabajo por delante. Solo tiene 18 años. Tenemos que trabajar duro y asegurarnos de que esté bien preparado. Estoy seguro de que tiene el talento para triunfar".

Con una década de conocimiento sobre el desarrollo de Lindblad, Rowland está en una posición ideal para explicar qué es lo que lo hace destacar y por qué debería ser seguido de cerca cuando la Fórmula 1 inicie su nueva temporada en marzo de 2026.

"Cuando lo conocí por primera vez, estaba claro que tenía talento y habilidad naturales, que es la primera clave que necesitas. Pero creo que lo que lo diferencia es su ética de trabajo y su inteligencia. Es un chico muy inteligente.

"Sabe cómo mantener una buena ética de trabajo. Asimila la información muy bien. Es como una esponja. Creo que esas son sus mayores virtudes", explicó.

Rowland sigue compitiendo al más alto nivel con Nissan en la Fórmula E —terminó segundo en San Pablo tras remontar desde la 13ª posición en la parrilla en la primera ronda de la defensa de su título— y el piloto de 33 años permanecerá junto a Lindblad durante toda su temporada debut en la F1.

"Aún estamos definiendo exactamente a qué carreras iré, pero espero asistir a 13 o 14. ¡No se lo digas a mi esposa!"

