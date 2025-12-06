Jake Dennis gana un accidentado E-Prix de Sao Paulo

Jake Dennis se convirtió este sábado en el primer piloto en ganar desde la pole position el E-Prix de Sao Paulo, primera cita de la temporada 2025-26 de la Fórmula E que se disputó en el circuito urbano del Sambódromo de Anhembi.

La segunda posición quedó en poder de Oliver Rowland, campeón reinante de la categoría, quien logró avanzar desde el 13° lugar en la parrilla de salida, mientras que Nick Cassidy le dio un podio a Citroën en el debut en la serie para la marca francesa.

Pascal Wehrlein, que logró la pole position en pista pero recibió una sanción que lo relegó al cuarto lugar para la salida, finalizó cuarto por delante de Felipe Drugovich, el piloto local que remontó desde el 17° puesto tras chocar en la clasificación.

Nico Muller fue sexto en la bandera cuadros en su debut con Porsche, seguido de Max Gunther, Joel Erikssson, Sébastien Buemi y Nyck de Vries.

La carrera tuvo que ser detenida con bandera roja por un impresionante accidente protagonizado por Pepe Martí, debutante este fin de semana en la Fórmula E.

La carrera estaba por entrar en sus dos vueltas finales cuando fue neutralizada con un Full Course Yellow para retirar el coche de Mitch Evans.

Al momento en que Nico Muller y Antonio Félix da Costa frenaron delante suyo, Martí fue a golpear contra ambos y su monoplaza levantó vuelo y dio varias vueltas antes de detenerse.

Afortunadamente, el joven debutante pudo bajarse del coche por sus propios medios.

Así se desarrolló la carrera:

Jake Dennis mantuvo el liderazgo en el inicio mientras los dos Mahindra se iban largos en la chicana inicial después de que Nyck de Vries frenara tarde en la primera curva en una maniobra que también involucraba a Dan Ticktum, cayendo hasta el fondo del pelotón a la salida de esas dos primeras curvas por un pinchazo.

Eso dejó a Dennis liderando sobre Wehrlein, Mortara –que se reincorporó tercero a la pista luego del incidente inicial sin respetar lo indicado por los comisarios, lo que le valdría cinco segundos de sanción–, Nato, da Costa y el otro Mahindra, el de de Vries, completando los seis primeros.

Wehrlein tomó el liderato en la tercera vuelta de la carrera al adelantar a Dennis, quien se enfocó en ese momento en ahorrar energía y cayó pronto hasta el cuarto lugar.

Jean-Erci Vergne y Lucas di Grassi fueron los primeros en activar el Attack Mode más atrás en el clasificador, mientras el liderazgo volvía a cambiar en la vuelta 6, esta vez entre Da Costa y Wehrlein, ahora excompañeros de equipo en la Fórmula E, mientras que luego Vergne tuvo su turno al frente.

En la vuelta 11, tanto el líder da Costa, como Evans, Nato, Mortara, Buemi y Barnard activaron el Attack Mode, lo que hizo que el clasficador siguiera cambiando.

Una vez que la carrera se estabilizó, Wehrlein se encontró nuevamente en el primer lugar por delante de Dennis, Mortara, Nato, da Costa, Rowland, Buemi, Mueller y Evans en el top 10.

Los pilotos de Nissan, Rowland y Nato, se tocaron mientras luchaban por posición en un incidente que perjudicó a los dos, pero más al francés que al británico, ya que tuvo un pinchazo y luego se retiró. Rowland, en tanto, pudo seguir para continuar en la pelea.

Al llegar a la 19° vuelta de las 30 previstas en la carrera de Sao Paulo, Dennis era el que comandaba las acciones por delante de Wehrlein y Cassidy, quien supo aprovechar muy bien el Attack Mode para abrirse paso en el pelotón y entrar en la pelea grande.

La vuelta 22 fue el inicio de la segunda ronda de activaiones del Attack Mode en la carrera, por lo que el clasificador volvió a alterarse. Rowland se colocó primero por segunda vez en la carrera, seguido entonces por Dennis, Cassidy, Wehrlein y da Costa en las cinco primeras posiciones.

Luego, un incidente entre Di Grassi y Mortara dejó a este último detenido en la pista y causó el ingreso del coche de seguridad para retirar el monoplaza de Mahindra.

La carrera se relanzó en la vuelta 27 con Rowland al frente sobre Cassidy, pero con una buena oportunidad en puerta para Dennis y Felipe Drugovich, los dos de Andretti, porque no habían llegado a activar el Attack Mode antes de la neutralizaicón.

Ambos aprovecharon esta situación cuando regresó la bandera verde, ya que Dennis superó a Cassidy y a Rowland en el último sector de la vuelta 27 para colocarse primero, con Drugovich subiendo a la sexta posición.

Sin embargo, un fuerte accidente de Pepe Martí provocó una bandera roja después de que el piloto español de CUPRA KIRO impactara contra el Porsche de Mueller y el Jaguar de Da costa justo después de que saliera un Full Course Yellow por un incidente del otro Jaguar de Mitch Evans que lo dejó contra el muro.

Afortunadamente, Martí no tuvo consecuencias físicas luego de levantar vuelo y dar varias vueltas con su coche antes de detenerse. Pudo bajarse por sus propios medios con la carrera detenida con bandera roja.

Una vez que la pista quedó nuevamente en condiciones, la bandera verde regresó para una última vuelta, donde Dennis logró mantenerse adelnte para ganar seguido de Rowland y Cassidy.