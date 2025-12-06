VIDEO: Impresionante accidente en el E-Prix de Sao Paulo
Pepe Martí protagonizó un espectacular choque en la carrera de apertura de temporada de la Fórmula E en Sao Paulo.
Pepe Martí, piloto del equipo Cupra Kiro en la Fórmula E, protagonizó un impresionante accidente durante la disputa del ePrix de São Paulo, etapa inaugural de la nueva temporada de la categoría eléctrica.
La carrera estaba por entrar en sus dos vueltas finales cuando fue neutralizada con un Full Course Yellow para retirar el coche de Mitch Evans.
Al momento en que Nico Muller y Antonio Félix da Costa frenaron delante suyo, Martí fue a golpear contra ambos y su monoplaza levantó vuelo y dio varias vueltas antes de detenerse.
Afortunadamente, el joven debutante pudo bajarse del coche por sus propios medios.
La carrera fue detenida con bandera roja con Jake Dennis como líder, seguido de Oliver Rowland y Nick Cassidy y reinicida minutos más tarde para una última vuelta con bandera verde y el piloto británico de Andretti se mantuvo al frente para llevarse la victoria.
VIDEO: Así fue el choque de Pepe Martí en el E-Prix de Sao Paulo
