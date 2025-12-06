Wehrlein gana la pole en Sao Paulo, pero una sanción lo relega

Wehrlein llevó a su Porsche hasta la pole position este sábado en el circuito callejero del Sambódromo de Anhembi al imponerse en el último duelo de la clasificación a Jake Dennis, del equipo Andretti.

Marcó un tiempo de 1m09s812 en esa instancia final, mientras que Dennis registró 1m10s114.

De todos modos, será el británico quien se ubique en la mejor posición de salida porque los comisarios impusieron una sanción de tres posiciones a Wehrlein por patinar las ruedas en el pitlane, una acción prohibida por el Artículo 23 del Reglamento Deportivo de la Fórmula E a partir de esta temporada.

Por esto, Wehrlein se alineará en el cuarto lugar de la parrilla de salida.

Semifinales

Las dos semifinales se definieron por apenas milésimas.

Jake Dennis obtuvo su lugar en la definición por la pole position al ganar la primera semifinal por solo 29 milésimas sobre Edoardo Mortara, ya que el piloto de Andretti marcó 1m10s039 contra 1m10s068 del de Mahindra.

Luego, Pascal Wehrlein cerró una gran vuelta de 1m09s804 para relegar a Dan Ticktum por 74 milésimas.

Cuartos de final

La fase de cuartos de final comenzó con Edoardo Mortara superando cómodamente a Jean-Eric Vergne, lo que marcó el final de la clasificación para Citroën en su estreno en la Fórmula E.

Después, Jake Dennis venció a Antonio Félix da Costa por una décima de diferencia, mientras que Pascal Wehrlein hizo lo propio con Nyck de Vries por 0s368, y Dan Ticktum superó a Norman Nato por 0s299.

Grupo A

Antonio Félix da Costa marcó el mejor tiempo en el Grupo A con una vuelta de 1m12s140, seguido de Jean-Eric Vergne, Edoardo Mortara y Jake Dennis, quienes completaron los cuatro que avanzaron a los Duelos.

Oliver Rowland no tuvo un buen inicio en la defensa de su título, ya que el piloto de Nissan quedó eliminado por apenas 50 milésimas. Además, tiene una sanción de tres posiciones que arrastra de la cita final de la pasada temporada en Londres, por lo que arrancará 13°.

Nico Mueller fue sexto, a otras 22 milésimas de Rowland, mientras que Pepe Martí, Max Guenther, Joel Eriksson y Zane Maloney —sin marcar un tiempo competitivo por un problema en la transmisión— completaron el clasificador.

Grupo B

Mientras que su compañero y campeón del mundo quedó afuera de los Duelos, Norman Nato fue el más rápido en el Grupo B con un registro de 1m12s308.

El segundo lugar quedó en manos de Pascal Wehrlein, líder de los entrenamientos libres, seguido de Nyck de Vries y Dan Ticktum.

Mitch Evans quedó eliminado por 0s054 con su Jaguar, delante de Sébastien Buemi, Taylor Barnard y Nick Cassidy.

No fue una buena sesión para los pilotos locales. Felipe Drugovich, en su regreso a la competición a tiempo completo por primera vez desde que ganó el campeonato de Fórmula 2 en 2022, tuvo un contacto con el muro interno al doblar en la chicana de las curvas 4 y 5, lo que causó una bandera roja y lo dejó eliminado en el Grupo B.

Lucas di Grassi, por su parte, también tuvo problemas en la transmisión como su compañero Maloney y terminó último.