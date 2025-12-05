Drugovich se siente "en paz" al comenzar su camino en la Fórmula E en São Paulo

Tres años y 16 días después, Felipe Drugovich vuelve a competir en monoplazas este fin de semana en el E-Prix de São Paulo tras firmar un contrato multianual con Andretti para la campaña 2025/26 de la Fórmula E. El brasileño ganó el campeonato de Fórmula 2 en 2022 y desde entonces ha estado esperando su oportunidad en la parrilla de F1, actuando como piloto de reserva y de pruebas del equipo Aston Martin. Sin embargo, los días de hacer solo sesiones de FP1 quedaron atrás —fueron siete en total, la más reciente en el Gran Premio de Hungría 2025 en agosto—. De ahora en adelante, comenzará un fin de semana de carrera y lo completará al volante.

Felipe Drugovich, Andretti Formula E Team Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Es algo que necesitaba mentalmente, y realmente siento que ahora estoy en el lugar correcto", dijo Drugovich a Motorsport.com en São Paulo.

"Tienes un objetivo, tienes una luz al final del túnel, sabés en qué dirección tienes que ir. Y ese objetivo es simplemente mejorar y un día ganar este campeonato", añadió.

"Así que todo está orientado en esa dirección. Mentalmente estoy súper satisfecho con eso y en general súper feliz simplemente de estar aquí".

La decisión de comprometerse con la Fórmula E

No fue un proceso sencillo. Fue mucho tiempo esperando una llamada —incluso estando cerca un par de veces, listo para sustituir a Lance Stroll y Fernando Alonso—. También incursionó en las carreras de resistencia, compitiendo en las 24 Horas de Le Mans con Cadillac Whelen en los últimos dos años, además de cinco rondas de la European Le Mans Series en 2024. Incluso probó un auto de IndyCar durante un test con Chip Ganassi Racing en Barber Motorsports Park en octubre de 2024.

Sin embargo, de todo eso, fue la Fórmula E la que lo atrapó tras su primera experiencia en la categoría al correr para Mahindra en la doble cita de Berlín, reemplazando a Nyck de Vries y sumando puntos en la segunda carrera.

"Fue una decisión larga. Comenzó en 2023, cuando de alguna manera me estaba introduciendo en el paddock de la Fórmula E. Hice el test de rookies, tuve algunas charlas con Andretti en ese momento. No sentí que fuera el movimiento correcto. Y aun este año, no sabía si sería el movimiento adecuado.

"Simplemente porque no sabía si me iba a gustar el tipo de carreras, porque es tan diferente. Pero después hice las carreras de Berlín y realmente las disfruté. Así que pensé: está bien, probablemente es momento de apretar el gatillo y hacerlo".

"Me siento mucho mejor"

Felipe Drugovich, Aston Martin Photo by: Pirelli

Consultado sobre si se siente en paz después de alejarse del paddock de F1 y ahora estar 100% enfocado en la Fórmula E, Drugovich no dudó. "Sí, me siento mucho mejor, para ser honesto. Es realmente genial tener mi propio lugar, mi propia oportunidad, simplemente avanzar y ojalá conseguir buenos resultados pronto". A pesar de su éxito previo en monoplazas y de contar con muchos kilómetros en un coches de F1, Drugovich es muy consciente de los desafíos que le esperan esta temporada. "Creo que lo más difícil en la Fórmula E, viniendo de cualquier otra categoría, es simplemente correr. Intentar leer las carreras desde adentro. Eso es lo más difícil: tener suficiente capacidad mental disponible para poder leer las carreras y ser proactivo con eso", afirmó. "No lo sé, para ser honesto, en este momento", añadió cuando se le preguntó si tenía algún objetivo específico. "Creo que el enfoque correcto para cada carrera es simplemente tratar de aprender todo lo que pueda, hacerlo lo mejor posible, y creo que todavía es muy temprano para fijar objetivos en este momento".