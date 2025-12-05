Rowland está listo para defender el título "en la era más competitiva" de la Fórmula E

Oliver Rowland disfrutó de una etapa dominante en la Fórmula E durante la Temporada 11 del campeonato mundial de monoplazas eléctricos, protagonizando una seguidilla de cuatro victorias y siete podios en las primeras nueve carreras.

Eso le permitió construir un sólido liderazgo en el campeonato que, pese a no volver a subir al podio en las siguientes siete rondas, no le impidió coronarse campeón de pilotos junto al equipo oficial Nissan en la cita doble de Berlín, antes del final de temporada en Londres.

Mientras la Fórmula E ultima los detalles para arrancar la Temporada 12 este sábado con el E-Prix de San Pablo, Rowland enfrenta posiblemente su desafío mayor: defender lo conquistado, algo que en la Fórmula E solamente pudo hacer Jean-Eric Vergne cuando ganó dos campeonatos seguidos en las Temporadas 4 y 5.

"Será un desafío. Por supuesto, va a ser difícil", reconoció Rowland a Motorsport.com en la previa del evento en Brasil.

La Fórmula E iniciará la cuarta temporada en la era de los coches Gen3 antes de la llegada del Gen4 para el año próximo. Por eso, el piloto británico piensa que la pelea será más apretada que nunca en la categoría, dado el conocimiento que tienen todos los equipos y pilotos del monoplaza actual.

"Creo que probablemente estemos entrando en la era más competitiva de la Fórmula E en cuanto a la profundidad y el nivel de todos los pilotos. Así que será un desafío, pero estoy listo para eso".

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Rowland tuvo un contraste de resultados muy marcado en su camino al campeonato, pero el británico se defiende y asegura que las cosas no fueron tan malas como parecieron.

"Creo que fue un poco de ambas", dijo al ser preguntado si hubo una pérdida de rendimiento o presión añadida al verse tan adelante en el campeonato.

"Obviamente, estaba lidiando con tener una gran ventaja y tratar de mantenerla. Así que, seguro, no estaba al 100% y a veces trataba de consolidar".

"Creo que mucha gente dice que no tuvimos un gran final de año, pero en Yakarta terminé 5° o 6°. En Shanghái estuve luchando por la victoria en la carrera en seco. En Berlín clasifiqué 3° y 5° y gané el campeonato allí".

"Solo Londres, creo, fue decepcionante para nosotros. Simplemente no fuimos lo suficientemente rápidos en Londres. Pero sí, también fue una emoción rara ganar el campeonato y luego volver para la última carrera. Pero creo que deberíamos estar bien. Estoy bastante confiado".

De cara a la acción de este fin de semana, Rowland advirtió sobre los aspectos a tener en cuenta en el E-Prix de Brasil, en especial la gestión de la batería debido a las altas temperaturas.

"Siempre hay cosas que querés mejorar, pero creo que hemos dado un buen paso respecto al año pasado. Creo que los ensayos de pretemporada en Valencia fueron realmente positivos para nosotros, así que hubo muchas cosas buenas. Pero sí, creo que estamos listos, aunque aquí siempre puede ser complicado".

"Estoy intentando mantener los pies en la tierra y simplemente tratar de hacer todo a un buen nivel porque aquí tenemos muchos problemas de temperatura con los neumáticos, la batería. Así que, como piloto, tenés que estar bastante bien preparado. Tuvimos cinco meses de descanso, así que vamos a estar un poco oxidados", concluyó.