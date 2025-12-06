Todos los campeonatos

Fórmula E ePrix de Sao Paulo

Pascal Wehrlein lidera la única práctica libre de la Fórmula E en Sao Paulo

Pascal Wehrlein, del equipo Porsche, marcó el camino en la sesión de entrenamientos libres del E-Prix de Sao Paulo, primera cita de la temporada 2025-26 de la Fórmula E.

Federico Faturos
Editado:
Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Después de que la primera sesión de entrenamientos prevista para el viernes tuviera que ser cancelada por dificultades técnicas con las radiocomunicaciones,  la Fórmula E extendió a una hora la práctica prevista para la mañana del sábado en el circuito callejero construido alrededor de Sambódromo de Anhembi en la ciudad de Sao Paulo.

Allí, el alemán Pascal Wehrlein marcó el mejor tiempo con una vuelta de 1m09s853 obtenida en la parte final de la seisón, con la que relegó al segundo lugar a Nyck de Vries, del equipo Mahindra, por apenas 57 milésimas.

La tercera posición quedó en poder de Dan Ticktum, de Cupra Kiro, que finalizó tercero a 92 milésimas de Wehrlein, seguido de Edoardo Mortara en el otro monoplaza de Mahindra.

Oliver Rowland, quien arranca este fin de semana la misión de retener el campeonato conseguido en la pasada temporada -algo que solo consiguió Jean-Eric Vergne en la historia de la Fórmula E, fue quinto con un tiempo de 1m10s091, delante de Norman Nato, su compañero de equipo en Nissan.

Vergne fue séptimo para iniciar el fin de semana que marca el estreno de Citröen en la categoría, mientras que Nico Muller -ahora en Porsche-, el local Felipe Drugovich, de Andretti, y Max Guenther, de DS Penske, completaron las diez primeras posiciones.

Fórmula E - Sao Paulo - Práctica libre

POS PILOTO DIF. INTERVALO MEJOR TIEMPO
1 P. Wehrlein 94 1:09.853
2 N. De Vries 21 0.057 0.057 1:09.910
3 D. Ticktum 33 0.092 0.035 1:09.945
4 E. Mortara 48 0.238 0.146 1:10.091
5 O. Rowland 1 0.281 0.043 1:10.134
6 N. Nato 23 0.358 0.077 1:10.211
7 J. Vergne 25 0.358 0.000 1:10.211
8 N. Müller 51 0.388 0.030 1:10.241
9 F. Drugovich 28 0.393 0.005 1:10.246
10 M. Günther 7 0.402 0.009 1:10.255
11 M. Evans 9 0.441 0.012 1:10.267
12 N. Cassidy 37 0.427 0.013 1:10.280
13 S. Buemi 16 0.442 0.015 1:10.295
14 J. Dennis 27 0.491 0.049 1:10.344
15 A. Da Costa 13 0.614 0.123 1:10.467
16 T. Barnard 77 0.687 0.073 1:10.540
17 J. Eriksson 14 0.699 0.012 1:10.552
18 L. Di Grassi 11 1.053 0.354 1:10.906
19 J. Martí 3 1.185 0.132 1:11.038
20 Z. Maloney 22 1.310 0.125 1:11.163

Comentarios destacados
Federico Faturos
