Pepe Martí explica la razón de su espectacular accidente en el E-Prix de Sao Paulo

Todo iba relativamente bien hasta que, de repente, dejó de irlo para Pepe Martí en su debut en la Fórmula E el sábado, al volante del CUPRA Kiro en el circuito urbano del Sambódromo de Anhembi.

El ex piloto de Fórmula 2 calculó mal una llamada de Full Course Yellow, provocada por Mitch Evans al golpear el muro, y chocó contra la parte trasera tanto del Jaguar de Antonio Félix da Costa como del Porsche de Nico Müller a dos vueltas del final.

El impacto envió al piloto de CUPRA Kiro por los aires y dio una voltereta, pero, milagrosamente, el español pudo salir de su coche ileso.

Hablando con un grupo de medios, incluido Motorsport.com, mucho después de que terminara la carrera en São Paulo, Martí admitió su error y se negó a culparlo a su primera carrera en la Fórmula E: "No, porque llevo cinco años corriendo en fórmulas. Es muy distinta, pero estos errores no se pueden permitir. Y con esta magnitud y esta repercusión".

Martí explicó que estar acostumbrado a un procedimiento diferente en las categorías formativas de la F1 cuando se trata del Virtual Safety Car –el equivalente al Full Course Yellow en la Fórmula E– fue una de las principales razones del accidente.

"Lo he vivido todo. Ojos abiertos como una mosca y he salido rápido del coche, pero bueno, ha sido un poco un cúmulo de muchas cosas. Yo estoy acostumbrado en Formula 2, Formula 3, que el Virtual Safety Car lo apuras al máximo, buscas siempre ir un poco al límite, la entrada del pitlane, todo lo intentas para buscar esas milésimas de segundo.

Pepe Martí, Cupra Kiro Photo by: Beto Issa / LAT Images via Getty Images

"Y yo he visto el Full Course Yellow, yo lo practiqué en el simulador, lo practiqué en Valencia durante los tests de pretemporada. Y claro, aquí los pilotos supongo que, sobre todo cuando quedan dos vueltas y media como quedaban, tanto Antonio como Nico no han empujado al límite esos cinco segundos".

"Iba a llegar a la velocidad legal a tiempo, pero desgraciadamente los coches no desaparecen cuando necesitas que desaparezcan, y pues bueno, me los he comido y he salido volando, así que una pena".

El piloto español consideró que el resultado podría haber sido distinto si el incidente no hubiera ocurrido en un circuito urbano tan estrecho como el de Sao Paulo.

"Si hubiera sido México o Jarama o cualquier otro lugar que tiene ese espacio, que no es un circuito urbano, no sé, me voy al pasto y evito el accidente y luego sigo la carrera. Pero aquí era o muro o muro, y darle a un coche o intentar pasar por el medio y si me ven, se mueven. Pero, claro, en el momento de frenar ya sabía que tenía mala pinta. Todo pasó muy rápido, no tenías mucho tiempo. Sí, una vez que frenas, al final los coches frenan todos igual. Si uno empieza a frenar antes y el otro después, la velocidad al final seguirá siendo diferente, así que es una pena".

Aunque se mostró aliviado de haber salido sin lesiones, Martí se sintió frustrado porque venía encaminado a un gran resultado en su primera carrera en la Fórmula E.

"Veníamos para terminar entre cuarto y sexto, y obviamente era la primera carrera, y además saliendo atrás desde el 14, era un gran resultado. Veníamos haciendo una muy buena carrera a nivel estratégico, el equipo había hecho una gran preparación, súper buena, a nivel de setup, sistemas, todo estaba optimizado súper bien. Creo que teníamos un coche muy potente hoy".

"Y sí, desgraciadamente, me sabe mal no poder recompensar el trabajo del equipo".

Los comisarios le aplicaron a Pepe Martí la sanción de arrancar último en la próxima carrera de la Fórmula E, que será el 10 de enero en México, y cuatro puntos en su licencia.