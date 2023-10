Cómo fue que se descarriló la gran temporada de Aston Martin F1

A veces no llueve, sino que diluvia, y parece que el equipo Aston Martin de Fórmula 1 no tiene suerte en estos momentos.

En dos carreras consecutivas, al menos un coche ha salido desde el pitlane mientras el equipo intentaba conocer mejor sus problemas actuales. Y en dos carreras consecutivas, Fernando Alonso se ha retirado debido a daños en el suelo que estuvieron fuera de su control.

Mientras tanto, en casi todos los circuitos, Lance Stroll ha perdido un tiempo valiosísimo en los entrenamientos por culpa de algún tipo de problema.

Su continua mala suerte se resumió de alguna manera en la FP2 en México, cuando la tuerca de la rueda delantera se atascó. La solución de la vieja escuela fue que un mecánico la golpeara con un martillo hasta que por fin cedió, un proceso que pareció tan primitivo que el equipo formó una barrera al estilo un tiro libre en el fútbol en la parte delantera del garaje para evitar que las cámaras de televisión lo retransmitieran al mundo.

Tras haber liderado la persecución de Red Bull en varias de las primeras carreras de 2023, Aston Martin ha caído por detrás de Mercedes, Ferrari y McLaren después del receso de verano.

Tercero en la clasificación del campeonato hasta mediados de septiembre, tras una primera mitad de temporada estelar, Alonso ha caído hasta la quinta plaza en el clasificador de pilotos y se resigna a que Charles Leclerc, Lando Norris y George Russell loe releguen en los próximos tres fines de semana.

Se suponía que el paquete de actualizaciones introducido para el GP de EE.UU. devolvería al equipo al buen camino y le permitiría mantener el ritmo en la carrera de desarrollo.

Sin embargo, el formato sprint de COTA significó que el equipo tuvo dificultades para optimizar sus coches en la FP1, y el AMR23 modificado estuvo tan por debajo del par en el sprint del sábado que se consideró que valía la pena apostar por romper el regimen de parque cerrado para el domingo.

Ambos coches salieron desde el pitlane, con dos paquetes aerodinámicos diferentes y ajustes en la suspensión.

En la carrera principal, Alonso hizo buenos progresos antes de que se dañara un enorme trozo del suelo y no hubiera más remedio que abandonar la carrera

En México pasó apuros todo el fin de semana, sufrió dos trompos atípicos y admitió que le faltaba confianza en el coche. La situación dista mucho de la de principios de año, cuando ni él ni el equipo se equivocaban.

Las esperanzas de Alonso de recopilar datos significativos en México se vieron arruinadas por los daños sufridos justo en la salida, probablemente por pasar sobre piezas del coche de Sergio Pérez.

Al igual que en Austin, el problema lo llevó a retirarse, ya que poco podía ganar continuando.

Mientras tanto, Stroll salió desde el pitlane por segunda vez con la especificación aerodinámica más antigua.

Pareció ser una buena elección, ya que ascendió en el orden y pronto superó a un Alonso en apuros.

Desafortunadamente, sobre el final tuvo un contacto con Valtteri Bottas que lo llevó a un trompo. Finalmente fue a los boxes y se retiró.

Aston aparcó así dos coches dañados pero por lo demás mecánicamente sanos en una tarde, algo que no es del agrado del equipo.

El equipo tampoco disfruta saliendo desde la salida de boxes. Sin embargo, en estos momentos, especialmente con las carreras sprint que reducen la cantidad de tiempo para experimentar en los fines de semana, es un mal necesario.

Desde fuera, los cambios de paquetes aerodinámicos y las salidas desde el pitlane podrían sugerir que el equipo simplemente ha perdido el norte y no sabe qué funciona mejor.

Sin embargo, el jefe del equipo, Mike Krack, insiste en que detrás de la experimentación hay un pensamiento sólido. Se trata de recopilar datos y hacer cálculos que lleven a una conclusión lógica.

"Creo que cuando estás perdido, estás tirando los dados, entonces pruebas cosas que no son razonables", dijo. "Y este no era el caso. Quiero decir, tenemos discusiones de ingeniería bastante centradas, sopesando opciones entre sí".

"Y aunque queremos ir a competir, no queremos salir desde el pitlane, es muy importante que entendamos las conclusiones que tenemos en los datos, y entonces también tenemos que tomar decisiones tan pragmáticas a veces. No es fácil, pero creo que es la forma correcta de avanzar".

Y añadió: "Los coches son complejos, e intentas mejorarlos todo el tiempo. En la carrera (de Austin), creo que estuvimos bastante contentos con cómo había ido".

"Y todo funcionó como esperábamos. Pero entonces llegas aquí, y no estás donde crees que deberías estar, o el coche no hace lo que esperas que haga".

"Y es algo que tienes que averiguar, porque habrá otras pistas con más baja velocidad o características diferentes".

"Así que es importante que entiendas lo que estás haciendo. Y la mejor solución es cuando vuelves a algo que conoces, comparando con algo que conoces".

"Creo que ese es siempre, desde el punto de vista de la ingeniería, el mejor enfoque".

Krack señaló que en ocasiones durante el fin de semana en México los equipos rivales también tuvieron problemas para optimizar sus coches en una pista que tiene sus propias peculiaridades.

"Venir de Austin a aquí, no es tan sencillo", dijo. "Así que hemos visto a los Alpine luchando ayer, hemos visto a los Ferrari luchando hasta la FP3. Y teníamos otros coches que estaban muy por delante".

"Así que no es una tarea fácil entenderlo todo, cómo evoluciona la pista, cómo cambian las condiciones, cuándo traes mejoras. Y esto lleva tiempo y análisis".

Como señaló Krack, el equipo aún no ha decidido qué especificaciones aerodinámicas utilizará en Brasil.

A veces los ingenieros son reacios a volver a una especificación anterior porque tienen fe en que la última versión será buena. Krack insiste en que no hay limitaciones.

"No, en realidad somos un gran equipo para eso", dijo. "Tenemos una mentalidad abierta, la gente colabora muy, muy bien. En la fábrica, en todas las áreas que analizan los datos, nos quedamos con los hechos. No hay nadie orgulloso, el orgullo no estorba".

La decepción actual en el equipo es el contraste de la excitación de principios de año, cuando todo iba mejor de lo esperado.

Es fácil olvidar que el equipo fue séptimo el año pasado, y el salto dado durante el invierno europeo fue enorme.

Mantener ese impulso en la temporada con un equipo que incluye tantas personas y procesos nuevos, contra equipos como Ferrari y Mercedes, que tienen tanta profundidad y fuerza, nunca iba a ser fácil.

El propietario, Lawrence Stroll, ha hecho un gran trabajo invirtiendo en las personas adecuadas y en las nuevas instalaciones de Silverstone, y es comprensible que quiera ver mejores resultados.

"Lawrence no está contento", admitió Krack. "Pero nosotros tampoco estamos contentos. Nadie está contento".

"Cuando tienes un comienzo de temporada tan bueno y luego pierdes competitividad, nadie está contento. Pero no necesitamos que nos lo diga él".

"Somos un equipo fuerte, y tendremos que trabajar en colaboración y con la mente abierta para salir de esta. Pero como he dicho antes, no somos demasiado orgullosos para tomar decisiones".

