Audi sostiene que tiene el cuarto mejor chasis de la F1, pero ¿qué pasa con el motor?

Mattia Binotto tiene ideas muy claras sobre los objetivos de Audi, especialmente a largo plazo, lo cual es crucial, ya que significa tener una hoja de ruta precisa de los pasos necesarios para convertir la ambición en éxito en la Fórmula 1. En su primera temporada como equipo oficial, Audi ya tiene una base sólida, según palabras del ingeniero italiano.

Hablando sobre el inicio de la temporada, Binotto describió las fortalezas y debilidades del R26, revelando que, según el análisis de datos del equipo y las estimaciones por GPS, Audi parece tener el cuarto mejor chasis de la parrilla. El equipo, que actualmente ocupa el noveno lugar en el campeonato de constructores, presumiblemente está por detrás de Ferrari, Mercedes y McLaren a ojos de Binotto, con Red Bull actualmente más atrás pero acreditado con el segundo mejor motor.

"Estoy muy satisfecho con el chasis", dijo Binotto al podcast Beyond the Grid. "Incluso al hablar de ello con los pilotos, no solo con el análisis de telemetría GPS. Primero, logramos una buena correlación con el túnel de viento y el simulador. Eso en términos de plataforma desde la ingeniería, era lo más importante. Una vez más, en nuestro proceso y metodologías, hemos dado un paso adelante."

"Pero creo que nuestro coche es bastante rápido en las curvas. Creemos que quizá incluso somos el cuarto equipo en términos de chasis, lo cual, como ex-Sauber, es un resultado extraordinario."

Mattia Binotto cree que Audi tiene el cuarto mejor chasis de la parrilla. Photo by: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images

Esta conclusión reafirma, como el propio Binotto ha señalado en varias ocasiones, que a Audi todavía le falta en el apartado de la unidad de potencia. El equipo ha afrontado problemas de fiabilidad hasta ahora este año, con uno de sus pilotos perdiéndose la salida debido a problemas técnicos tanto en los Grandes Premios de Australia como de China. Hasta ahora, su mejor resultado en carrera fue el noveno puesto de Gabriel Bortoleto en el debut de Australia.

Naturalmente, el fabricante debería poder acceder a las concesiones ADUO. Mirando el panorama general, la verdadera sorpresa no es que Audi esté por detrás en este aspecto en comparación con otros fabricantes con más experiencia (después de todo, este es su primer motor de F1), sino más bien que Red Bull Powertrains haya logrado producir una unidad tan competitiva en su primer intento, lo cual es sumamente impresionante.

Con una base sólida ya establecida en el apartado del chasis, donde obviamente todavía hay margen de mejora en comparación con los equipos punteros, el objetivo es dar un salto decisivo hacia adelante con la unidad de potencia.

Con un chasis sólido, Audi ahora apunta a lograr avances en su unidad de potencia. Photo by: CHARLY TRIBALLEAU / AFP via Getty Images

Binotto cree que cerrar la brecha ya en 2027 es irreal, lo que convierte a 2028 en un objetivo mucho más creíble independientemente de cómo evolucionen las regulaciones. Y no se trata solo de potencia pura, sino también de manejabilidad, dos elementos que deben funcionar en perfecta armonía.

"En nuestro camino hacia 2030, creo que el siguiente verdadero paso será en 2028, porque para lograr, como dijiste, victorias, podios, buenos resultados, también necesitas un gran coche. No se trata solo de la infraestructura, el proceso o el tamaño del equipo. Necesitas un gran coche. Y si estamos midiendo nuestras diferencias con los principales competidores hoy, quizá la mayor diferencia provenga más del rendimiento de la unidad de potencia, los controles de la unidad de potencia y la manejabilidad, donde creemos que se requiere un paso significativo para cerrar la brecha.

"Y cuando se trata de la unidad de potencia, el tiempo siempre es más largo. El tiempo de desarrollo de un motor es más largo que el de la aerodinámica. Por eso digo que quizá el próximo paso significativo no puede ser un paso corto porque necesitaremos cambiar el hardware del motor. Así que, para mejorar el actual y convertirlo en un motor mejor o tan bueno como los motores de los competidores, creemos que eso no será posible para 2027, pero sí alcanzar el nivel adecuado para 2028."

Audi apunta a pelear por el campeonato en 2030. Photo by: Clive Mason / Getty Images

A largo plazo, Binotto tiene la mirada puesta en 2030 como el año en que Audi finalmente podrá luchar en cabeza en la F1.

También en ese frente, junto con el equipo y la alta dirección de la marca, Binotto ha trazado un camino paso a paso, porque transformar a uno de los equipos más pequeños de la F1 en términos de personal en una operación con nivel de campeonato lleva tiempo. Es un viaje que requerirá avances tanto en personas como en infraestructura.

"Hemos acordado y discutido eso con el equipo, y aunque nos hemos fijado un objetivo para 2030, tenemos una hoja de ruta para alcanzarlo, y tenemos objetivos para 2026, pero la hoja de ruta es primero volvernos competitivos como equipo y quizá ser aspirantes", dijo Binotto a Beyond the Grid. "Y luego, digamos, un verdadero competidor potencial por la victoria y la victoria final.

"Ahora, 2026 es nuestra primera temporada como Audi, y de algún modo volvernos competitivos es realmente lo que nos hemos fijado como ambición y objetivo para la temporada, que no es el número de puntos, ni el número de quizá Q3 o de posiciones en el campeonato. Es la transformación de la mentalidad."

Nico Hulkenberg t Gabriel Bortoleto, pilotos de Audi en 2026. Photo by: Clive Mason / Getty Images

Este es uno de los puntos clave destacados por Binotto. Construir un equipo de nivel campeonato requiere más que instalaciones de primer nivel e ingenieros de alto nivel; también exige una mentalidad ganadora de títulos. Y es totalmente lógico que un equipo que, hasta ahora, ha luchado en la zona media-baja mientras operaba con un presupuesto ajustado, deba ahora dar también un paso significativo hacia adelante en ese aspecto.

"Volverse competitivo significa que cada una de las personas del equipo entiende qué significa competir y ser Audi", continuó. "Ya no, como dijimos antes, sentirse satisfechos por participar, sino no dejar piedra sin remover, seguir adelante, elevar el listón y el desafío para ser mejores en cada carrera.

"Y estaría muy feliz si al final de la temporada esa mentalidad, esa forma de pensar, no solo fuera evidente para nosotros, sino también desde la perspectiva de los aficionados o de los medios, viendo la transformación de un equipo que al final de la temporada cualquiera pueda reconocer que Audi ha llegado y se está tomando las cosas en serio."

El trabajo es multifacético pero interconectado, ya que atraer a ingenieros de primer nivel de otros equipos que ya han ganado puede, sin duda, fortalecer ese proceso. Por eso, antes de su salida, Jonathan Wheatley había sido elegido para dirigir el equipo: no solo por su conocimiento del reglamento y de quiénes son los mejores ingenieros del paddock, sino también por la mentalidad ganadora que desarrolló en Red Bull.

No es casualidad que Audi haya abierto una instalación en Inglaterra para atraer nuevo personal, del mismo modo que está trabajando para ampliar las instalaciones de Hinwil para acoger a quienes lleguen a Suiza. Sin embargo, la sede de Hinwil es particularmente interesante de examinar, porque es allí, en la antigua fábrica de Sauber, donde se desarrollan el chasis y la aerodinámica del coche, mientras que la unidad de potencia se diseña en Alemania.