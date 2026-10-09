Audi lamenta la oportunidad perdida en la clasificación sprint en Singapur

Para el equipo Audi F1, la clasificación para la carrera sprint en el circuito urbano de Marina Bay terminó con el 12.º puesto de Nico Hülkenberg y el 14.º de Gabriel Bortoleto, justo por detrás de los diez primeros. Conseguir puntos en la carrera sprint se convierte así en una tarea titánica. Aunque el circuito urbano suele dar muchas sorpresas en la clasificación, Audi se encuentra más bien estancado.

No obstante, tras la sesión, Hülkenberg se muestra en gran medida satisfecho con su rendimiento. "Ha sido una sesión de clasificación para la carrera sprint decente". Tras una sólida primera fase en la SQ1, en la que marcó el quinto mejor tiempo, el equilibrio de fuerzas volvió a la normalidad en la SQ2. "Eso refleja sencillamente dónde nos encontramos actualmente", analiza.

Teniendo en cuenta la preparación reducida debido a un problema con la caja de cambios en los entrenamientos libres, se muestra satisfecho. Para las sesiones restantes, prevé sobre todo un gran esfuerzo físico: "Calor, bochorno, sudor. Esa es la perspectiva para el fin de semana", comenta el piloto con una sonrisa.

El novato Bortoleto también se quedó a las puertas de una mejor clasificación por muy poco en la segunda sesión. "En la SQ2 estuvo muy reñido. Creo que, desde mi posición hasta la undécima, todo quedó básicamente en medio décimo de segundo", explica el brasileño.

Un error de conducción le impidió conseguir un mejor resultado: "Perdí un poco de tiempo en el último sector, cuando sufrí un fuerte derrape en la penúltima curva".

El coche había sido difícil de poner a punto a lo largo del día, pero, tras unos problemas iniciales en la clasificación, lograron recuperarse. "Este fin de semana aún estamos muy lejos de haberlo optimizado todo", subraya.

También entre los responsables del equipo prevalece la sensación de que un puesto entre los diez primeros estaba al alcance de la mano. "Al final teníamos el potencial para estar entre los diez primeros y nos quedamos a un pelo de conseguirlo", informa el director de carrera, Allan McNish.

La segunda vuelta en la SQ2 no salió del todo bien para ninguno de los dos pilotos. Por eso, para la clasificación principal del sábado se apunta a dar un paso más, mientras que en la carrera sprint hay que aprovechar cualquier oportunidad que se presente.