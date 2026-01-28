Audi logró recuperarse de un miércoles complicado en los test en Barcelona
Aunque el día de Audi F1 parecía comenzar de la misma manera que su primera sesión difícil del lunes, con un problema técnico por la mañana del miércoles, Nico Hülkenberg volvió a la pista por la tarde y completó varias vueltas.
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
El lunes fue un día especialmente difícil para Audi en los entrenamientos privados de F1 de Barcelona 2026. El equipo alemán, nacido tras la compra de Sauber, solo pudo completar 27 vueltas antes de que un problema técnico surgido por la mañana dejara al R26 y a Gabriel Bortoleto en boxes definitivamente.
Como muchos otros, el equipo no corrió el martes y volvió a la pista el miércoles para el segundo de sus tres días autorizados. Y sin duda, el escenario del lunes volvió a pasar rápidamente por la mente del equipo dirigido por Jonathan Wheatley cuando, 50 minutos después de la luz verde, el monoplaza pilotado por Nico Hülkenberg se detuvo en la pista, provocando la primera de las tres banderas rojas del día.
El alemán solo había completado cinco vueltas y no volvería a la pista antes de la pausa de las 13:00. Sin embargo, la buena sorpresa fue que, a diferencia del lunes, la sesión pudo reanudarse con bastante rapidez tras la pausa para comer. Al final, el veterano pudo completar un total de sesenta vueltas a lo largo del día, lo que constituye un total bastante respetable teniendo en cuenta que se perdió tres horas de rodaje.
"Hemos tenido un comienzo difícil esta mañana debido a un problema técnico que nos ha hecho perder un poco de tiempo, pero una vez que hemos podido ponernos en marcha, la tarde ha resultado muy productiva, con un buen número de vueltas y valiosas primeras impresiones sobre el coche", declaró Hülkenberg.
"Aún estamos en los comienzos, solo hemos arañado la superficie. Estos nuevos coches son increíblemente complejos y aún queda mucho por descubrir. Es como empezar desde cero, pero eso es precisamente lo que lo hace tan emocionante".
"El ambiente dentro del equipo es positivo", añadió. "Todo el mundo está motivado y contento de poder por fin salir a la pista. En general, es un primer paso sólido ".
