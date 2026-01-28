Esto pasó en el tercer día de la F1 en Barcelona: Mercedes arriba y Colapinto cuarto

Hubo mucha más actividad en el tercer día del shakedown de pretemporada de la Fórmula 1 que, como ya es de público conocimiento, se está llevando a cabo a puertas cerradas en Barcelona.

Seis de los once equipos salieron a pista, entre ellos McLaren, que se perdió los dos primeros días pero planea rodar de manera continua hasta el viernes por la tarde; cada equipo tiene permitido un máximo de tres días de pruebas esta semana.

El coche más impresionante, al menos en términos de fiabilidad y consistencia, fue el Mercedes, ya que los tiempos aún no deben ser tomados muy en cuenta.

El W17 completó 183 vueltas con Russell al volante por la mañana y Antonelli por la tarde. El joven italiano marcó la vuelta más rápida de la semana hasta el momento (nuevamente según cronometraje no oficial) con un tiempo de 1m17s382 usando neumáticos blandos, dos décimas más rápido que su compañero de equipo. Se informó que este último rodó mayormente con el compuesto C1, el más duro de la gama de Pirelli, aunque podría haber establecido su propio registro con un compuesto más blando.

George Russell, Mercedes W17 Photo by: Mercedes AMG

Lando Norris terminó el día en el tercer lugar detrás de los dos Mercedes en el estreno del McLaren y delante de Franco Colapinto, que fue el repsonsable de concucir para Alpine durante la sesión matinal, en la cual completó 56 giros antes de cederle el A526 a Pierre Gasly para la tarde, cuando el francés dio 52 vueltas a la pista catalana.

El piloto argentino alcanzó una mejor marca personal de 1m19s150, mientras que Gasly terminó su trabajo en 1m20s413.

Además de Mercedes, McLaren y Alpine, Arvid Lindblad, Oliver Bearman y Nico Hülkenberg pilotaron los autos de Racing Bulls, Haas y Audi respectivamente. Los tres provocaron banderas rojas debido a presuntos problemas técnicos. Esto no es una buena señal para el equipo alemán, nuevo fabricante de unidades de potencia en la F1, cuyo primer día también se vio interrumpido el lunes.

De cara a los dos últimos días de pruebas, seis equipos ya han completado dos jornadas y, por lo tanto, deberán elegir si rodar el jueves o el viernes, con los pronósticos meteorológicos jugando un papel clave en la decisión; no se espera lluvia en ninguno de los dos días y las temperaturas serán similares, aunque el viernes debería ser ligeramente ventoso.

Esos seis equipos son Alpine, Audi, Haas, Mercedes, Racing Bulls y Red Bull.

Los cinco equipos restantes pueden rodar ambos días, incluidos Cadillac (que solo rodó el lunes), Ferrari (que fue visto únicamente el martes) y McLaren (que debutó hoy).

Aston Martin ha estado corriendo contra el reloj para poner en marcha su programa de pruebas, con el AMR26 esperado en pista en algún momento de mañana, mientras que Williams decidió directamente saltarse toda la semana en Barcelona, algo que el jefe del equipo, James Vowles, explicó con más detalle esta tarde. Puedes leer todo al respecto más abajo.

Fórmula 1 - Shakedown Barcelona - Miércoles

Tiempos no oficiales

POS. PILOTo EQUIPo vueltas tiempo 1 Antonelli Mercedes 91 1'17"362 2 Russell Mercedes 92 1'17"580 3 Norris McLaren 62 1'18"725 4 Colapinto Alpine 56 1'19"150 5 Bearman Haas 42 1'19"314 6 Lindblad Racing Bulls 111 1'20"714 7 Gasly Alpine 51 1'20"413 6 Hülkenberg Audi 60 1'21"010