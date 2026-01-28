El jefe del equipo Williams de Fórmula 1, James Vowles, afirmó que es "increíblemente doloroso" para su escudería perderse el test shakedown de Barcelona esta semana, aunque negó los rumores de que el coche del equipo vaya a tener un sobrepeso significativo.

La semana pasada, Williams abandonó sus planes de asistir a la primera oportunidad de test de la pretemporada 2026 de la F1 en Barcelona, perdiendo tres días de rodaje en España.

La razón esgrimida fueron "retrasos en el programa del FW48", lo que dio lugar a especulaciones de que el equipo con sede en Grove había fallado los crash tests y había tenido que reforzar considerablemente su coche como consecuencia, lo que habría derivado en un chasis con sobrepeso para el inicio de la campaña 2026.

Al explicar en detalle los problemas de Williams ante un grupo reducido de medios, entre ellos Motorsport.com, Vowles reconoció que el equipo asumió más de lo que podía manejar en su proceso de producción. Pero también confirmó que la escudería ha superado los crash tests requeridos y que probará en Bahréin, y negó que los retrasos vayan a traducirse en una penalización significativa de peso.

"El coche que hemos construido este año es aproximadamente tres veces más complejo que cualquier cosa que hayamos hecho pasar por nuestra estructura anteriormente", explicó Vowles. "Eso significa que la cantidad de carga que atraviesa nuestro sistema es unas tres veces mayor de lo que solía ser. Y empezamos a quedarnos un poco atrás y a llegar tarde con algunas piezas.

"Además de eso, hemos llevado absolutamente al límite lo que estamos haciendo en ciertas áreas, y una de ellas tiene que ver con determinadas pruebas asociadas. Pero eso solo fue un pequeño bache dentro del panorama general.

James Vowles, Williams Racing Team Principal Photo by: Erik Junius

"Es solo un elemento entre bastantes otros que nos estaban llevando absolutamente más allá del límite de lo que podemos lograr en el espacio de tiempo del que disponemos. Así que es más bien una consecuencia de empujar no solo los límites del diseño, sino también los límites de cuántos componentes pueden pasar por una fábrica en un período de tiempo muy corto".

Sobre los rumores del peso del coche, añadió: "No hay forma de conocer el peso hasta que lleguemos al segundo test de Bahréin en términos de entender dónde estamos. Hay que retirar todos los paquetes de sensores para poder comprender realmente la situación. Es imposible saberlo porque necesitas el coche ensamblado sin sensores en la configuración correcta, y eso hoy no existe.

"Las cifras de las que estamos hablando probablemente sean lo suficientemente pequeñas como para que necesite ver el coche en la báscula antes de poder evaluar dónde estamos. Así que no está muy por encima del límite en este momento. Ahora mismo, todo lo que se está viendo son rumores en los medios".

Vowles aclaró que Williams podría haber llegado finalmente al test de Barcelona, pero que hacerlo habría supuesto un riesgo en términos de piezas de repuesto para la primera parte de la temporada, algo que no estaba dispuesto a asumir.

"Podríamos haber hecho el test de Barcelona, así de simple. Pero al hacerlo, habría tenido que poner patas arriba el impacto en los componentes de repuesto y en las actualizaciones a lo largo de Bahréin, Melbourne y más allá", explicó.

"La evaluación fue que, entre rodar en una Barcelona fría y húmeda y hacer una prueba virtual de pista frente a la situación de repuestos —y francamente, no había ningún punto a favor de rodar en un shakedown—, tomamos la decisión.

"Sigo convencido de que fue lo correcto, al igual que asegurarnos de llegar a Bahréin correctamente preparados y listos también para Melbourne".