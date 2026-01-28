Antonelli prevé diferencias más ajustadas de lo previsto en 2026
Para Kimi Antonelli, las primeras vueltas en Barcelona ya habrían atenuado el temor de que se produjeran diferencias demasiado grandes en el rendimiento entre los F1 2026.
Mientras que Mercedes completó 150 vueltas el lunes, en el primer día de los entrenamientos de invierno en Barcelona, dejando así una buena primera impresión, Kimi Antonelli está satisfecho con sus primeras sensaciones. El piloto italiano y George Russell vuelven a la pista este miércoles al volante del W17, tras haberse saltado la jornada del martes. El británico terminó la mañana del miércoles con 92 vueltas en su haber.
En declaraciones recogidas por la escudería de Brackley, Kimi Antonelli destacó la magnitud del trabajo que queda por hacer, al tiempo que sacó una primera conclusión de las observaciones realizadas en Cataluña en este momento: la perspectiva de una parrilla reñida seguiría existiendo a pesar de los cambios provocados por la revolución normativa de 2026.
"El coche es agradable de conducir, todavía nos queda mucho por rodar y aprender, pero ha sido estupendo verlo en pista", explica. "Todos los coches parecen muy logrados y son rápidos. No creo que las diferencias en la parrilla sean tan importantes como algunos imaginan, tendremos luchas reñidas".
"Todo el mundo necesitará tiempo para entenderlo, especialmente en lo que respecta a la gestión de la batería, pero una vez que empecemos a correr, será muy emocionante".
Las pruebas de Barcelona, con un formato muy particular, no permiten hacer una lectura demasiado precisa de las fuerzas en presencia, sobre todo porque los programas a veces varían mucho de una escudería a otra.
"Hay mucho que aprender con estos nuevos coches, por lo que es importante que recorramos tantos kilómetros como sea posible y ampliemos nuestros conocimientos", insiste Kimi Antonelli. "Los equipos de Brackley y Brixworth han hecho un excelente trabajo para llevarnos hasta este punto, desarrollando y construyendo un coche que ha sido capaz de completar más de 150 vueltas en su primer día real de rodaje".
"Sin embargo, aún es muy pronto. Habrá elementos que descubriremos en los próximos días y que podremos mejorar, pero ese es precisamente el objetivo de los entrenamientos. Por ahora, el paquete en su conjunto es bueno en general, y trataremos de aprovechar esta base durante los dos próximos días de rodaje que se nos permiten aquí en Barcelona".
