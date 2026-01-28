Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

Antonelli prevé diferencias más ajustadas de lo previsto en 2026

Para Kimi Antonelli, las primeras vueltas en Barcelona ya habrían atenuado el temor de que se produjeran diferencias demasiado grandes en el rendimiento entre los F1 2026.

Basile Davoine
Publicado:
Añadir como fuente preferente
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17

Mientras que Mercedes completó 150 vueltas el lunes, en el primer día de los entrenamientos de invierno en Barcelona, dejando así una buena primera impresión, Kimi Antonelli está satisfecho con sus primeras sensaciones. El piloto italiano y George Russell vuelven a la pista este miércoles al volante del W17, tras haberse saltado la jornada del martes. El británico terminó la mañana del miércoles con 92 vueltas en su haber.

En declaraciones recogidas por la escudería de Brackley, Kimi Antonelli destacó la magnitud del trabajo que queda por hacer, al tiempo que sacó una primera conclusión de las observaciones realizadas en Cataluña en este momento: la perspectiva de una parrilla reñida seguiría existiendo a pesar de los cambios provocados por la revolución normativa de 2026.

"El coche es agradable de conducir, todavía nos queda mucho por rodar y aprender, pero ha sido estupendo verlo en pista", explica. "Todos los coches parecen muy logrados y son rápidos. No creo que las diferencias en la parrilla sean tan importantes como algunos imaginan, tendremos luchas reñidas".

"Todo el mundo necesitará tiempo para entenderlo, especialmente en lo que respecta a la gestión de la batería, pero una vez que empecemos a correr, será muy emocionante".

 

Las pruebas de Barcelona, con un formato muy particular, no permiten hacer una lectura demasiado precisa de las fuerzas en presencia, sobre todo porque los programas a veces varían mucho de una escudería a otra. 

"Hay mucho que aprender con estos nuevos coches, por lo que es importante que recorramos tantos kilómetros como sea posible y ampliemos nuestros conocimientos", insiste Kimi Antonelli. "Los equipos de Brackley y Brixworth han hecho un excelente trabajo para llevarnos hasta este punto, desarrollando y construyendo un coche que ha sido capaz de completar más de 150 vueltas en su primer día real de rodaje".

"Sin embargo, aún es muy pronto. Habrá elementos que descubriremos en los próximos días y que podremos mejorar, pero ese es precisamente el objetivo de los entrenamientos. Por ahora, el paquete en su conjunto es bueno en general, y trataremos de aprovechar esta base durante los dos próximos días de rodaje que se nos permiten aquí en Barcelona".

Leer también:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Graeme Lowdon: "La sana rivalidad" entre GM y Ford es positiva para la F1
Artículo siguiente Combustibles 2026: los equipos corren con soluciones provisionales en los test

Comentarios destacados

Más de
Basile Davoine

Alpine aclara el interés de inversores tras comentarios sobre Horner

Fórmula 1
Fórmula 1
Alpine aclara el interés de inversores tras comentarios sobre Horner

Solberg mantiene el control en Montecarlo antes del Super Domingo

WRC
WRC
Rally de MonteCarlo
Solberg mantiene el control en Montecarlo antes del Super Domingo

Audi presenta algunas imágenes de su shakedown en Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Audi presenta algunas imágenes de su shakedown en Barcelona
Más de
Andrea Kimi Antonelli

Mercedes deja ver algunas decisiones muy audaces para su coche de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Primeras fotos de la decoración del Mercedes W17
Mercedes deja ver algunas decisiones muy audaces para su coche de F1 2026

Mercedes presenta el diseño del W17 de Russell y Antonelli para la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Mercedes para la F1 2026
Mercedes presenta el diseño del W17 de Russell y Antonelli para la F1 2026

Mercedes presentará su F1 para la temporada 2026 en dos etapas

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Mercedes presentará su F1 para la temporada 2026 en dos etapas
Más de
Mercedes

Russell, impresionado por Red Bull y Haas: "No es exactamente como fue en 2014"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Russell, impresionado por Red Bull y Haas: "No es exactamente como fue en 2014"

Cadillac y Mercedes recurren a una técnica artesanal para la aerodinámica: hilos de lana

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Cadillac y Mercedes recurren a una técnica artesanal para la aerodinámica: hilos de lana

Para qué sirven los intrigantes orificios en los difusores de Mercedes y Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Para qué sirven los intrigantes orificios en los difusores de Mercedes y Ferrari

Últimas noticias

Bearman advierte de lo complicado de resolver problemas con los coches 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Bearman advierte de lo complicado de resolver problemas con los coches 2026

Williams aclara la razón de su ausencia en Barcelona y niega sobrepeso en su coche 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Williams aclara la razón de su ausencia en Barcelona y niega sobrepeso en su coche 2026

La incertidumbre sobre el ingeniero de carrera de Hamilton preocupa a Chandhok

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
La incertidumbre sobre el ingeniero de carrera de Hamilton preocupa a Chandhok

Aston Martin se alista para su debut en los test privados en España este jueves

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Aston Martin se alista para su debut en los test privados en España este jueves