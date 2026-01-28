La reticencia ante cualquier solicitud de información es sintomática de lo extremadamente delicado que es el tema de los "combustibles". Las gasolinas sostenibles representan una de las principales novedades introducidas por el reglamento 2026, un reto absoluto para los fabricantes que comenzó hace tres años y que ahora ha llegado a su momento de la verdad. El año pasado se habló mucho de estos combustibles, sobre todo en relación con los costes, estimados por algunos equipos en más de diez millones de euros por temporada.

En las pruebas de Barcelona se esperaba que los nuevos combustibles se sometieran a su primera prueba real, pero según la información surgida en los últimos días, parece que en los depósitos de los equipos hay algo diferente a lo que se utilizará en el debut en Melbourne. No está claro si todos los equipos han tomado las mismas decisiones, pero lo cierto es que en varios equipos las unidades de potencia se alimentan con un combustible que representa una especie de término medio entre las gasolinas utilizadas hasta la temporada pasada y las que se esperan para 2026.

Audi R26 Foto de: Audi

Se trata de combustibles de origen fósil producidos según el proceso ISO 2025, diseñados para reproducir en la medida de lo posible las características de los que se impondrán a partir del Gran Premio de Australia. Las razones de esta elección son múltiples. En primer lugar, los costes, decididamente inferiores: se habla de aproximadamente un 85 % menos que el precio de las gasolinas sostenibles, un factor que ha llevado a varios equipos a ahorrar en lo posible.

Luego está el problema relacionado con la propia producción de los nuevos combustibles, al que se enfrentan los distintos fabricantes (Petronas, Shell, BP y ExxonMobil). No todos se enfrentan a las mismas dificultades, pero según informan varios expertos, garantizar el suministro a los respectivos equipos no es nada fácil, tanto por el proceso de fabricación como por las dificultades para encontrar algunas moléculas en el mercado.

Todos los equipos probarán el combustible 2026 en las pruebas programadas en Baréin, aunque en la mayoría de los casos solo en la segunda sesión. Además, antes de las pruebas de Sakhir debería completarse el procedimiento de homologación de los combustibles. Los plazos se han alargado más de lo previsto debido a aspectos burocráticos y a la finalización del proceso de homologación y certificación.