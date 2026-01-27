Red Bull a contracorriente: el RB22 desarrolla algunos conceptos innovadores

El Red Bull ya no es hijo de Adrian Newey, pero el RB22 parece un monoplaza que todavía desarrolla conceptos queridos por el genio inglés. En comparación con los otros monoplazas ágiles que inauguran la nueva era de la F1, el coche concebido por Pierre Waché tiene una personalidad propia que toma una dirección diferente. Personal, muy personal. Con este coche, el equipo debe convencer a Max Verstappen de quedarse en el equipo de Milton Keynes sin ceder a las posibles tentaciones de Mercedes.

No es "zero pods"

El monoplaza representa un corte neto con el RB21 del año pasado e introduce conceptos bien conocidos, pero actualizados al nuevo reglamento. Alguien ha definido a la nueva Red Bull como un coche con zero pods: no compartimos esta visión, aunque sería un bonito golpe ver ganar una solución que se había revelado fallida con el Mercedes W13 en 2022.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Pontones alejados de la rueda delantera

El equipo de Milton Keynes está intentando mantenerse fiel a algunos principios básicos: mantener las ruedas delanteras lo más alejadas posible de los pontones. No es casualidad que la boca de los radiadores se abra bastante retrasada y que el perfil alar que se prolonga hacia el exterior no sea otra cosa que la necesaria cobertura del cono antintrusión lateral previsto por el reglamento, que además permite disponer del soporte del retrovisor.

El inlet no es extremo como en ejecuciones anteriores, pero la sensación es que no se quiere privar a la unidad de potencia Red Bull Powertrains Ford DM01 (la sigla DM es un tributo a Dietrich Mateschitz, fundador del equipo) de la refrigeración necesaria para garantizar la fiabilidad, pudiendo, no obstante, intervenir en la fase de desarrollo si el motor realizado por Ben Hodgkinson resultara tan sólido como ha parecido hasta ahora en los dos días de pruebas y en el filming day.

Isack Hadjar, Red Bull RB22 Foto di: Formula 1

Nada de undercut, laterales inéditos

Lo que llama la atención es la renuncia al undercut en el rebaje: no hay excavación, pero no pasa desapercibido que el lateral es muy inclinado para cerrarse en la renacida zona Coca-Cola. Y entre el lateral y el anclaje del Halo hay una superficie descendente y abombada que se enlaza con la salida del capó motor en la zaga como si el bazooka se hubiera inclinado hacia abajo, de modo de liberar por arriba el alerón trasero y aprovechar su máxima eficiencia, mientras que el megáfono es increíblemente grande.

Nuevo sistema de refrigeración

Dejado de lado el sistema de refrigeración multietapa, el conjunto debe haber sido completamente rediseñado, teniendo en cuenta que el reglamento 2026 permite nuevamente el uso de masas radiantes curvilíneas que posibilitan compactar mucho los volúmenes. Es posible, por lo tanto, que el radiador central, montado sobre el seis cilindros, pueda ser menos voluminoso. El airbox, de hecho, mantiene la forma tradicional con la aspiración del compresor en el triángulo central y los servicios en las medias lunas laterales.

Red Bull Racing RB22 Foto di: Red Bull Content Pool

La alternativa es una salida de calor que se abre bajo la zona terminal de la llamativa aleta vertical y que debería liberar las pérdidas entre los dos pilones del alerón trasero en las proximidades del escape.

Solo push rod, todos los brazos están perfilados

El Red Bull, por lo tanto, se está revelando como un coche complejo que ha desarrollado ideas fruto de un largo trabajo, en el que la mecánica parece haberse puesto al servicio de la aerodinámica. Y entonces, hablemos de las suspensiones. el RB22 adopta el esquema push rod tanto delante como detrás.

El primer dato que emerge es el regreso a soluciones mucho más tradicionales y no extremas: el brazo de la dirección está delante, en voladizo del monocasco, y el triángulo superior no está muy inclinado en busca del efecto anti dive, útil para evitar el hundimiento del morro en la frenada. El puntal y todos los brazos están adecuadamente perfilados para cumplir una función aerodinámica.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto di: Red Bull Content Pool

En el tren trasero, la varilla que trabaja en compresión está muy poco inclinada y se encuentra delante del triángulo superior, que en realidad podría ser multilink del lado del semieje, mientras que el inferior, según la moda reciente, está más desplazado hacia adelante.

Se extremiza el efecto out wash

El alerón delantero utilizado en Barcelona es muy interesante: el perfil principal es rectilíneo, salvo por una mínima curvatura hacia abajo cerca del endplate, que es innovador porque está retorcido en la parte inferior, extendiendo la superficie del primer elemento. El footplane, en cambio, tiene un rizo en la parte más externa que se aplana progresivamente y se orienta hacia el exterior: Red Bull muestra su interpretación para recuperar el efecto out wash y el resultado en este caso parece muy interesante.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Formula 1

Bargeboard con flaps adicionales

El flujo que se desliza por el exterior de la rueda delantera encuentra el bargeboard: no está el elemento vertical visto en el render de la FIA, pero se observa una persiana de tres elementos superpuestos que en la cara exterior tienen cada uno un pequeño flap. Esta estructura está sostenida por dos tirantes: el inferior es metálico, mientras que el superior es de carbono con una forma ya perfilada que cumple también una función aerodinámica.

Morro excavado por arriba y en versión base

El morro casi se apoya sobre el alerón delantero y se ancla con los dos pilones: el equipo de Milton Keynes ya ha utilizado soluciones diferentes, dado que el primer día se vio una versión que en la parte superior tenía dos nervaduras muy visibles en el borde exterior para respetar las medidas mínimas, mientras que resultaba ligeramente excavado en el interior. El martes, sobre mojado, hemos asistido a una elección más básica.

El RB22 es un monoplaza a tener en cuenta: es cierto que en seco siempre giró con los neumáticos C3, el compuesto más blando, pero también en mojado se mostró inmediatamente rápida, aunque no fácil de controlar.