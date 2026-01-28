Bearman advierte de lo complicado de resolver problemas con los coches 2026

Provocó una bandera roja porque se detuvo en la pista después de 21 vueltas: el comienzo de Oliver Bearman con el Haas fue un poco más difícil de lo esperado, teniendo en cuenta que en el primer día de pruebas en Barcelona, su compañero de equipo, Esteban Ocon, había completado 154 vueltas, es decir, dos Grandes Premios y medio.



Algunos pensaron que se trataba del primer problema de la unidad de potencia Ferrari 067/6, pero parece que la parada se debió a la complicada sensorística de los monoplazas ágiles. Ollie aclara las dudas sin especificar el problema, pero da a entender que no fue nada preocupante, tanto que estaba previsto volver a la pista por la tarde...

"Por desgracia, esta mañana hemos tenido un pequeño problema —cuenta Bearman —, pero es algo que esperábamos. Todos estamos aprendiendo a conocer el coche, los nuevos componentes y los nuevos procedimientos. El problema que hemos tenido con el coche del año pasado habría requerido una reparación de 30 minutos, porque todos lo conocían bien".



"Hoy la intervención ha sido más larga solo porque trabajar en ciertos detalles es más complejo y estamos más involucrados en la integración de la unidad de potencia de lo que estábamos acostumbrados. Por la tarde volveremos a la pista para descubrir lo que este coche nos puede ofrecer".



¿Cuál será el programa de la tarde?

"Sí, el programa prevé muchos kilómetros. Todavía estamos en las primeras fases de este ciclo reglamentario y, hasta ahora, hemos tenido una evolución positiva. Ha sido impresionante llegar desde Fiorano, para realizar los 200 kilómetros del filming day para estar en la pista a las 9 de la mañana dos días después. Estamos orgullosos del trabajo que está realizando el equipo".



Ayao Komatsu, director del equipo principal de Haas, se mantiene optimista mientras celebra su cumpleaños: "La mañana ha sido un poco frustrante, pero el lunes completamos 154 vueltas el primer día. Tuvimos algunos pequeños problemas en los sistemas que ya se han resuelto. La parada de esta mañana es parte del juego y es mejor que los problemas de fiabilidad surjan ahora, sobre todo porque no era nada que no se pudiera resolver".