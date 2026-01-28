Así es el nuevo McLaren que debutó en el test de Barcelona de la F1 2026

Llegó el momento de los campeones vigentes, llamados a defender ambos títulos mundiales. Poco antes del inicio de los tests de Barcelona, McLaren había revelado los primeros renders del MCL40, presentado con una decoración provisional negro-plateada pensada exclusivamente para las pruebas en España, a la espera de la presentación oficial prevista para el 9 de febrero.

Tras dos días de espera, durante los cuales el equipo de Woking aprovechó hasta el último momento para seguir avanzando en el desarrollo del coche, el MCL40 finalmente salió a pista hoy con Lando Norris al volante para sus primeros kilómetros, ya que aún no había realizado el shakedown.

El monoplaza dejó así al descubierto sus formas que, según el director técnico Rob Marshall, no deberían diferir de manera significativa de las que veremos tanto en los tests de Bahréin como en el debut de la temporada en Australia.

La idea era no añadir demasiada complejidad con una versión básica y otra evolucionada, sino partir ya de una base desarrollada para continuar de manera lineal la fase de estudio del coche, algo similar a lo hecho por Alpine, que se presentó de inmediato con una versión bastante avanzada del A526 por el mismo motivo, aunque eso no significa que no vayan a llegar novedades a lo largo de los tres tests.

Lando Norris, Mclaren

Como ya dejaban entrever los renders, los pontones del nuevo MCL40 presentan una forma descendente, pero sin el rebaje interno adoptado por otros monoplazas. El airbox es de dimensiones bastante generosas, en línea con la tendencia seguida por la mayor parte de la parrilla. También se confirmó el regreso a la suspensión delantera push-rod, después de que McLaren hubiera sido uno de los primeros equipos en adoptar el pull-rod en el anterior ciclo técnico de los coches de efecto suelo.

Siguiendo con el tren delantero, la parte final del morro se proyecta muy hacia adelante y es una de las más largas vistas hasta el momento, mientras que en la parte externa del endplate apareció un diveplane que no había sido incluido en el render, con un alerón que en conjunto presenta una geometría diferente a la de sus rivales.

Muy similar a la del render es también el "bargeboard" detrás de las ruedas delanteras, mientras que en el fondo aparecieron esos detalles que, claramente, el equipo de Woking había decidido mantener ocultos en el modelo virtual, como los soplados y un tirante adicional. Durante la mañana, McLaren utilizó pintura flow viz precisamente para estudiar los flujos en el coche, en particular en la zona trasera del monoplaza.

El equipo de Woking parte con el objetivo de defender los títulos: el año pasado conquistó ambas coronas mundiales, asegurándose el campeonato de constructores ya en Singapur. El título de pilotos llegó luego en el gran final de Abu Dhabi, con Lando Norris completando la obra.