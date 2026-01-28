F1 2026 en Barcelona, Día 3, 11:00 horas: Dos banderas rojas y Colapinto marca el camino

El tercero de los cinco días de shakedown a puertas cerradas que la Fórmula 1 lleva a cabo esta semana en el Montmeló de Barcelona comenzó esta mañana a las 9:00, hora local, pero no logró tener la sorprendente continuidad de los dos anteriores.

Si en la jornada de ayer en el Circuito de Barcelona-Catalunya solo salieron a pista dos equipos —Ferrari y Red Bull—, que pudieron evaluar las condiciones secas y mojadas del trazado, hoy son seis las escuderías presentes en el circuito catalán, de las cuales cinco dejaron de inmediato sus respectivos boxes para aprovechar cada segundo disponible.

Audi salió a pista con Nico Hulkenberg, Alpine con Franco Colapinto, Mercedes alineó a George Russell, Haas está presente con Oliver Bearman, Racing Bulls hizo debutar al rookie Arvid Lindblad y McLaren se estrenó en pista con el vigente campeón del mundo, Lando Norris.

A pesar de que ya habían transcurrido dos horas desde el inicio del turno matutino, los equipos pudieron trabajar con cuentagotas. Todo esto se debió a dos problemas técnicos que obligaron a dos monoplazas a detenerse a lo largo del circuito. En ambos casos fue necesaria la intervención del coche de rescate, perdiéndose así varios minutos.

Liam Lawson, Racing Bulls Photo by: Red Bull Content Pool

La primera bandera roja fue provocada por el Audi R26 conducido hoy por Nico Hulkenberg. A las 9:55, el piloto alemán de Audi detuvo el monoplaza entre las curvas 9 y 10 debido a una avería, mientras realizaba pruebas aerodinámicas. En el R26 estaban montados los rastreles cargados de sensores y posicionados delante de las ruedas traseras.

Para el equipo alemán, dirigido por Jonathan Wheatley, se trata del segundo problema en dos jornadas. El primero obligó a Gabriel Bortoleto a detenerse tras 27 vueltas en el día 1 y a no volver a salir a pista. Audi espera poder resolver la avería en poco tiempo y permitir que Hulkenberg regrese a pista lo antes posible para no perder más tiempo valioso.

La segunda bandera roja fue provocada por el Haas VF-26 asignado a Oliver Bearman. El piloto británico, que este año afronta su segunda temporada en la Fórmula 1, se detuvo en la curva 2 a las 10:32. También él necesitó asistencia para devolver el monoplaza a los boxes.

Como mero dato de crónica, el más rápido de las primeras dos horas de test fue Franco Colapinto con el Alpine A526 en 1'21"897. Mucho más interesante es el dato referido a Mercedes, ya que George Russell consiguió igualmente completar 27 pasos por meta y es hasta ahora el piloto más activo de la jornada.

Mientras tanto, a pocos minutos de las 11:00, hora local, el McLaren MCL40 finalmente hizo su debut en pista con Lando Norris. En el primer video difundido en la red se aprecia claramente cómo los pontones ya son muy diferentes respecto al render publicado hace algunos días por el equipo de Woking. Habrá que esperar las primeras fotos oficiales para poder mostrar mejor las formas reales del monoplaza con el que el equipo dirigido por Andrea Stella deberá defender los títulos conquistados en 2025.