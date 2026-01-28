Russell lidera la mañana del miércoles seguido de Colapinto en el test de Barcelona

Después de una jornada lluviosa el martes con solo dos autos en pista, las previsiones meteorológicas finalmente más optimistas para este miércoles animaron a las escuderías a presentarse en mayor número.

Franco Colapinto volvió a estar al volante del Alpine A526 y el piloto argentino marcó el segundo mejor tiempo en la sesión matinal con 1m19s150 por detrás de George Russell, de Mercedes, quien marcó lo mejor de la pretemporada hasta ahora con 1m17s580 en una jornada con mucha más actividad en pista después que la lluvia del martes dejara a la gran mayoría de los equipos en boxes, con las excepciones de Red Bull y Ferrari.

Así, fueron saliendo de boxes en los primeros minutos de la sesión el Mercedes W17 a manos de Russell, el Racing Bulls VCARB03 con Arvid Lindlad, el Haas VF-26 con Oliver Bearman, el Alpine A526 con Colapinto y el Audi R26 con Nico Hulkenberg. Este último no se destacó de la mejor manera, ya que la detención del monoplaza entre las curvas 9 y 10 del trazado alrededor de las 9:50, hora local, posiblemente por un problema hidráulico, provocó la primera bandera roja del día.

Cabe recordar que la marca de los cuatro aros ya había completado apenas 27 vueltas en su primer día de rodaje con Gabriel Bortoleto, antes de que un problema técnico condujera a una detención definitiva. Al momento de la pausa de hoy, el auto no había regresado a pista y contaba con solo 5 vueltas en el contador.

Tras una interrupción de unos veinte minutos, la actividad pudo reanudarse... antes de una segunda bandera roja cerca de las 10:30. En esta ocasión fue el Haas conducido por Bearman el que quedó detenido, a la altura de la curva 2. La escudería había sido la que más había rodado el lunes, con 154 vueltas completadas por Esteban Ocon. Una vez más, esto provocó una interrupción de 20 minutos, el tiempo necesario para retirar el coche.

McLaren finalmente se muestra en pista

Lando Norris, Mclaren

No fue sino después de todas estas peripecias que McLaren finalmente salió a pista en estos ensayos, alrededor de las 11:00, con el vigente campeón del mundo Lando Norris al volante. Se trató de las primeras vueltas absolutas de este coche que, a diferencia de la mayoría de los demás, no realizó un shakedown, ya que la escudería quiso llevar el desarrollo al máximo.

Además de liderar los tiempos, Russell fue también quien más vueltas completó con un total de 92, seguido de Lindblad, con 61, y Colapinto, con 56. Norris alcanzó los 33 giros, mientras que Bearman y Hulkenberg quedaron en 21 y 5, respectivamente.

Según informó Alpine más temprano, Colapinto le cederá la conducción del A526 a Pierre Gasly para la sesión de la tarde. Lo mismo sucederá en Mercedes entre Russell y Andrea Kimi Antonelli.

Cabe señalar que Ferrari, Red Bull y Cadillac indicaron que no rodarían este miércoles. En el caso de la escudería austríaca, no resulta del todo sorprendente tras el fuerte accidente de Isack Hadjar el martes y teniendo en cuenta que ya completó dos de las tres jornadas permitidas. Como recordatorio, Williams está ausente de estos ensayos y Aston Martin no los comenzará hasta este jueves.

Fórmula 1 - Shakedown Barcelona - Mañana Miércoles

Tiempos no oficiales

Pos. PILOTo equipo vueltas tiempo 1 George Russell Mercedes 92 1'17"580 2 Franco Colapinto Alpine 56 1'19"150 3 Lando Norris McLaren 33 1'19"672 4 Arvid Lindblad Racing Bulls 61 1'20"714 5 Oliver Bearman Haas 21 1'20"840 6 Nico Hulkenberg Audi 5 -