Colapinto arranca el miércoles de pruebas para Alpine en Barcelona

Después de haberse ausentado el martes, Alpine volvió a la acción este miércoles en el Circuito de Barcelona-Catalunya para continuar con el desarrollo de su nuevo monoplaza para la temporada 2026.

Tal como sucedió el lunes durante la primera jornada, Franco Colapinto se encuentra girando desde el inicio de la sesión matinal, en lo que representa el segundo contacto del piloto argentino con el A526 de Alpine.

Además de Colapinto en Alpine, Lando Norris comenzó el día para McLaren, Russell para Mercedes, Nico Hulkenberg para Audi, Oliver Bearman para Haas y Arvid Lindblad para Racing Bulls.

Colapinto ya había sido el encargado de conducir el coche en el primer día, durante el cual completó un total de 60 vueltas y marcó el tercer mejor tiempo, detrás de Isack Hadjar, de Red Bull, y George Russell, de Mercedes.

"Estoy muy contento de estar en mi primera temporada con un auto nuevo, con reglamentos nuevos. Los autos son muy diferentes, hay cambios grandes y eso siempre es muy emocionante. El equipo ha hecho un muy buen trabajo trayendo el coche hasta aquí para este test", dijo Colapinto al finalizar el lunes.

"Fue todo muy ajustado para todos y los chicos y chicas de Enstone hicieron un esfuerzo enorme. Estamos todos muy agradecidos por eso y felices de empezar a trabajar con este nuevo auto".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Alpine

Al detallar los cambios en los nuevos monoplazas, el piloto de 22 años explicó: "La gestión de la energía, los neumáticos, que son mucho más finos y pequeños, y hay muchos cambios a los que, por supuesto, tenemos que adaptarnos y también readaptar nuestra forma de manejar".

"Cosas que aprendimos en el pasado y que, cuando los equipos hacen un auto nuevo, la filosofía cambia un poco respecto al anterior, al igual que la forma en la que trabajamos con la puesta a punto. Hay muchas cosas por aprender y entender, y tratar de encontrar mi camino".

Alpine tiene previsto contar con Colapinto en pista durante las cuatro horas de la sesión de la mañana, antes de darle paso a Pierre Gasly por la tarde, en lo que será la primera vez del francés en los ensayos de Barcelona, después de haber conducido el monoplaza la semana pasada en el shakedown de Alpine en Silverstone.