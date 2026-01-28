Hamilton repasa el "muy desafiante" inicio de Ferrari en el test de Barcelona

El primer día de pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 2026 para Ferrari fue "muy desafiante" debido a la lluvia, aunque no presentó "ningún problema importante", repasó Lewis Hamilton.

La F1 se reunió nuevamente para un test inicial de cinco días a puertas cerradas en Barcelona, con los equipos habilitados a rodar en tres de esas jornadas.

Después de haber realizado el shakedown de su nuevo SF-26 el viernes en Fiorano con un Evento de Demostración de 15 km, Ferrari optó por saltearse el primer día de actividad, a diferencia de la mayoría de los equipos, y salir a pista recién el martes.

Esa jornada fue en gran medida evitada por los equipos rivales, ya que solo Red Bull acompañó a la Scuderia en pista, debido a la amenaza de lluvia por la tarde; la precipitación apareció en el circuito catalán incluso antes, a mitad de la mañana.

Esto significó que Charles Leclerc y Hamilton tuvieron que lidiar con condiciones de pista delicadas por la mañana y por la tarde respectivamente, pero aun así completaron un impresionante total de 121 vueltas, según los tiempos no oficiales.

"Muy desafiante hoy, obviamente, porque empezó a llover a las 10:30, así que Charles tuvo un poco de rodaje en seco, pero después estuvo mojado toda la tarde, así que había que descubrir cómo hacer funcionar los neumáticos", relató Hamilton.

"Fue realmente productivo, creo que hicimos unas 120 vueltas o algo así; teniendo en cuenta que fue en condiciones de lluvia y que tuvimos una bandera roja y todo eso, creo que es bastante sólido.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Ferrari

"Así que estoy realmente orgulloso de todos en la fábrica por haber llevado el auto hasta este punto, y hoy obtuvimos mucha información del auto. Definitivamente tenemos que seguir así, hay muchísimo por hacer, pero fue un buen primer día".

Un aspecto clave de este test son los reglamentos completamente nuevos de chasis y motor de la F1, que incluyen aerodinámica activa y una distribución cercana al 50:50 entre potencia de combustión y eléctrica, además de una mayor gestión de la energía con la que jugar.

La última vez que el campeonato del mundo tuvo una reforma tan monumental fue en 2014, cuando se introdujeron las unidades de potencia híbridas turbo, y el test inicial había sido un dolor de cabeza para todos los equipos debido a una abundancia de problemas de fiabilidad, algo que en 2026 pone en perspectiva el primer día de pruebas de Ferrari.

"Podría ser mucho peor con un cambio reglamentario tan grande", señaló Hamilton. "Así que poder completar el día sin demasiados problemas importantes —no hubo problemas importantes—, son solo pequeños detalles que estamos intentando mejorar. Creo que es genial y, como dije, simplemente tenemos que intentar tener más días como este".

El siete veces campeón del mundo no pudo aprovechar plenamente las nuevas herramientas aerodinámicas y de motor de su SF-26 el martes debido a la lluvia, pero aun así se mostró entusiasmado con la nueva maquinaria.

"He tenido el privilegio de estar aquí durante mucho tiempo, 19 años, así que he pasado por bastantes autos diferentes", dijo, enumerando media docena de reglamentos distintos. "Así que muchos cambios, pero este es el más grande que he notado.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Ferrari

"No quiero decir demasiado al respecto todavía, porque es difícil saberlo. Como dije, solo lo he manejado bajo la lluvia. Quiero decir, tiene mucha menos carga aerodinámica de la que teníamos el año pasado, pero no tenemos el porpoising que teníamos el año pasado, o al menos en 2022 cuando comenzó. Así que definitivamente hay aspectos positivos.

"Y es enormemente desafiante para todos, para cada equipo, lo cual creo que es genial. Realmente pone a todos en desventaja inicial. Quiero decir, todos van a tener que estar muy atentos y aprendiendo sobre la marcha.

"Y quienes se desarrollen más rápido, quienes sean los más inteligentes a la hora de optimizar el tiempo y el despliegue y desarrollo de la energía serán los que estén arriba. Y creo que esto le da a todos una oportunidad de llegar a la cima, lo cual es bueno. Así que todos estamos con manos a la obra tratando de asegurarnos de maximizarlo".