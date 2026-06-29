Audi pelearía adelante con la velocidad punta de Mercedes o Red Bull, dice Bortoleto

Gabriel Bortoleto cree que Audi estaría luchando en la parte delantera de la parrilla de Fórmula 1 si no fuera por el déficit de la unidad de potencia que el fabricante alemán afronta en su primera temporada en el campeonato.

El brasileño está convencido de que el chasis de Audi es capaz de mucho más de lo que sugieren sus resultados actuales, y la falta de velocidad en recta del equipo está demostrando ser su mayor limitación. Esa valoración llega pese a que Audi introdujo una unidad de potencia mejorada mediante el sistema ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) en la ronda anterior en Barcelona.

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"Creo que hoy maximizamos lo que teníamos, pero desafortunadamente, como dijiste, es una pista de unidad de potencia, no creo que pudiera haber hecho mucho más con eso", dijo Bortoleto tras la clasificación en el Red Bull Ring.

"Quiero decir, tengo que agradecer al equipo, tanto a Hinwil como a Neuburg (las dos sedes del equipo), a la gente de la fábrica que intenta maximizar el motor que teníamos en pista, y trata de optimizar todo el despliegue de energía durante la vuelta, porque sabíamos que sufríamos, y ha sido una lucha durante todo el fin de semana. Pero lo bueno, y lo que me hace ser optimista, es que el coche está en una buena ventana. Trajimos una mejora que funcionó muy bien".

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Bortoleto clasificó 12º el sábado, quedándose fuera de la Q3 por solo una décima de segundo, y el domingo llegó 11°, a 11 segundos del Racing Bulls de Arvid Lindblad, quien se llevó el último punto disponible, y delante de Nico Hulkenberg, el otro piloto de Audi.

Preguntado sobre si la diferencia entre estar en el top 10 o no se debía a la falta de velocidad en recta de Audi, Bortoleto no dudó en sugerir que el equipo podría haber estado luchando justo en la parte delantera con una unidad de potencia más competitiva.

"Absolutamente. Quiero decir, creo que si tuviéramos la misma velocidad punta que Mercedes o Red Bull, habríamos estado luchando por los tres primeros, así de fácil", dijo el sábado.

"Creo que ustedes tienen acceso a los datos de GPS, así que pueden comparar las curvas en Q2 y somos muy rápidos básicamente en todas las curvas. Perdemos mucho en las rectas. No me malinterpreten, todavía tenemos que mejorar nuestro coche, pero creo que lo hemos estado haciendo, y creo que fácilmente podríamos estar luchando ahí. Perdemos muchísimo en las rectas, desafortunadamente, pero esa es la realidad ahora mismo".

Cuando se le insistió sobre si eso significaba que Audi tenía actualmente uno de los tres mejores chasis de la parrilla, Bortoleto estuvo de acuerdo, al menos en el Red Bull Ring.

"Eso parece. Obviamente hay pistas que nos van un poco mejor y otras un poco peor. Creo que este fin de semana puedo decir que estuvimos en ese lado".

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