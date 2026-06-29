Audi pelearía adelante con la velocidad punta de Mercedes o Red Bull, dice Bortoleto
El brasileño cree que Audi podría haber luchado con los tres primeros en el GP de Austria de F1 si hubiera tenido mejor velocidad en recta.
Gabriel Bortoleto cree que Audi estaría luchando en la parte delantera de la parrilla de Fórmula 1 si no fuera por el déficit de la unidad de potencia que el fabricante alemán afronta en su primera temporada en el campeonato.
El brasileño está convencido de que el chasis de Audi es capaz de mucho más de lo que sugieren sus resultados actuales, y la falta de velocidad en recta del equipo está demostrando ser su mayor limitación. Esa valoración llega pese a que Audi introdujo una unidad de potencia mejorada mediante el sistema ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) en la ronda anterior en Barcelona.
"Creo que hoy maximizamos lo que teníamos, pero desafortunadamente, como dijiste, es una pista de unidad de potencia, no creo que pudiera haber hecho mucho más con eso", dijo Bortoleto tras la clasificación en el Red Bull Ring.
"Quiero decir, tengo que agradecer al equipo, tanto a Hinwil como a Neuburg (las dos sedes del equipo), a la gente de la fábrica que intenta maximizar el motor que teníamos en pista, y trata de optimizar todo el despliegue de energía durante la vuelta, porque sabíamos que sufríamos, y ha sido una lucha durante todo el fin de semana. Pero lo bueno, y lo que me hace ser optimista, es que el coche está en una buena ventana. Trajimos una mejora que funcionó muy bien".
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Bortoleto clasificó 12º el sábado, quedándose fuera de la Q3 por solo una décima de segundo, y el domingo llegó 11°, a 11 segundos del Racing Bulls de Arvid Lindblad, quien se llevó el último punto disponible, y delante de Nico Hulkenberg, el otro piloto de Audi.
Preguntado sobre si la diferencia entre estar en el top 10 o no se debía a la falta de velocidad en recta de Audi, Bortoleto no dudó en sugerir que el equipo podría haber estado luchando justo en la parte delantera con una unidad de potencia más competitiva.
"Absolutamente. Quiero decir, creo que si tuviéramos la misma velocidad punta que Mercedes o Red Bull, habríamos estado luchando por los tres primeros, así de fácil", dijo el sábado.
"Creo que ustedes tienen acceso a los datos de GPS, así que pueden comparar las curvas en Q2 y somos muy rápidos básicamente en todas las curvas. Perdemos mucho en las rectas. No me malinterpreten, todavía tenemos que mejorar nuestro coche, pero creo que lo hemos estado haciendo, y creo que fácilmente podríamos estar luchando ahí. Perdemos muchísimo en las rectas, desafortunadamente, pero esa es la realidad ahora mismo".
Cuando se le insistió sobre si eso significaba que Audi tenía actualmente uno de los tres mejores chasis de la parrilla, Bortoleto estuvo de acuerdo, al menos en el Red Bull Ring.
"Eso parece. Obviamente hay pistas que nos van un poco mejor y otras un poco peor. Creo que este fin de semana puedo decir que estuvimos en ese lado".
Comparte o guarda esta historia
Audi: el primer motor desarrollado con el ADUO ya ha hecho su debut
La bronca de Bortoleto tras su costoso accidente en Mónaco: "¿Por qué asumo tanto riesgo?"
Bortoleto espera perder en la salida en Canadá "a menos que todos los demás la caguen"
Red Bull presenta su gran paquete de evoluciones en Austria
Cómo Liam Lawson provocó el extraño abandono de Hülkenberg en Barcelona
Paul Aron, reserva de Alpine, hará dos FP1 con Audi en la F1 2026
Últimas noticias
Audi pelearía adelante con la velocidad punta de Mercedes o Red Bull, dice Bortoleto
Por qué de repente todos quieren una parte de Alpine en la F1
La contundente respuesta de Hamilton a Verstappen tras pedir que lo sancionen en Austria
¿Mercedes privó a Antonelli de atacar a Russell en el final en Austria? Lo que dicen los números
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados