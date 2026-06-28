Ganadores y perdedores del abrasador Gran Premio de Austria de F1

Ni siquiera la burbuja en la que suele operar la Formula 1 pudo escapar de la última ola de calor europea que ha azotado el continente durante la última semana. Las difíciles condiciones en el circuito de casa de Red Bull ofrecieron una intrigante guerra de desgaste, mostrando un panorama competitivo diferente al de Barcelona que dejó a algunos de los favoritos con más preguntas que respuestas.

La Formula 1 aún no es un deporte en el que se considere una buena idea mostrar demasiadas señales de debilidad, pero tras su dramático abandono en el Gran Premio de Canadá quedó claro para todos que George Russell empezaba a acusar eso mismo.

Tras una racha de mala suerte ajena a su control, también empezaba a verse superado por su compañero de equipo, mucho menos experimentado, Kimi Antonelli, y la forma en que ambos pilotos hacen funcionar los neumáticos más estrechos de 2026 fue una explicación ofrecida para la diferencia de forma.

¿Está Russell ahora "de vuelta" tras su pole en Barcelona y una victoria de punta a punta en Austria? Quizá convenga no precipitarse con eso, ya que Antonelli siguió pareciendo el más rápido de los dos en ambas carreras.

Pero la importancia de la segunda victoria de Russell en la temporada difícilmente puede exagerarse, no solo en términos de campeonato sino también psicológicamente.

"Más allá del resultado, psicológicamente han sido unas carreras difíciles para mí y he recibido una enorme cantidad de apoyo que realmente me ha ayudado a mantenerme resiliente y seguir creyendo en mí mismo", dijo Russell a Sky el domingo. "Eso es quizá de lo que más orgulloso estoy de estas dos últimas carreras."

George Russell necesitaba tanto su victoria en Austria como una ducha fría. Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Perdedores: McLaren y Ferrari

Basándonos únicamente en la clasificación, McLaren habría sido una elección fácil, ya que prometió más de lo que cumplió al ser solo el cuarto equipo más rápido en Austria a una vuelta, resultado de ver a sus rivales Ferrari y Red Bull traer mejoras decisivas durante los dos últimos fines de semana.

Pero entonces llegó el domingo, y el prometedor ritmo de Ferrari se marchitó bajo el calor austríaco, ya que tanto Lewis Hamilton como Charles Leclerc no estuvieron en ninguna parte con ningún compuesto de neumático, sufriendo una degradación excesiva de los neumáticos traseros que desajustó el equilibrio de su coche.

El Gran Premio de Austria ciertamente no será la única carrera exigente en lo que se perfila como un verano europeo infernal, así que Ferrari tendrá que averiguar rápidamente por qué fue tan bien en Barcelona y por qué no pudo repetir esa forma en el Red Bull Ring.

Ganadores: Max Verstappen y Red Bull

El impresionante conjunto de mejoras aerodinámicas de Red Bull en su carrera de casa espiritual cambia las reglas del juego por varias razones. En pista, por fin le dio a Max Verstappen la oportunidad de lucirse, con el neerlandés de nuevo en la pelea mientras adelantaba a Hamilton, evocando recuerdos de 2021, antes de avanzar hacia Russell.

Independientemente de si retrasar su última parada en boxes fue una buena idea, Verstappen pareció verse afectado por problemas de manejo en el eje trasero que le impidieron montar un verdadero desafío, conformándose con el segundo puesto, su mejor resultado de la temporada.

Quizá más significativo es que Red Bull está empezando a demostrar a Verstappen que es capaz de intentar convertirse en una fuerza competitiva en 2026. Ya sabes, el tipo de fuerza que pilotos como Verstappen querrían seguir representando en el futuro. Como las conversaciones sobre sus diversas cláusulas de salida inevitablemente cobrarán fuerza el próximo mes, Red Bull necesitaba acertar con su renovado RB22 para apaciguar al entorno de Verstappen. Aún no está ahí, pero su salto de rendimiento en Austria llega exactamente en el momento adecuado.

Como en 2021: Max Verstappen y Lewis Hamilton protagonizaron un entretenido duelo rueda a rueda, aunque al final Hamilton y Ferrari terminaron perdiendo terreno. Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Sin fiabilidad, sin ritmo, sin puntos." Es una frase bastante demoledora pronunciada por un Carlos Sainz abatido tras el fin de semana más difícil de Williams hasta ahora en 2026, con el español deteniéndose por problemas eléctricos.

Su compañero Alex Albon también fue igual de escueto con los medios tras una tarde brutal. "Ahí es donde estamos. Muy lentos. Muy, muy, muy lentos. Degradación enorme. Y simplemente no lo bastante rápidos."

Sainz y Albon fueron eliminados en la Q1 junto a Cadillac y Aston Martin, encontrándose a un segundo del ritmo de los rivales de la zona media a los que el año pasado superaban con facilidad.

Ambos pilotos están claramente desilusionados con la forma de Williams - ¿quién no lo estaría? - ya que el equipo de Grove no es capaz de estar a la altura de sus ambiciosas promesas para 2026 después de todo el tiempo que dedicó a este conjunto de regulaciones. Quizá por eso el jefe del equipo, James Vowles, predica paciencia, declarando que el Gran Premio de Azerbaiyán de septiembre verá a Williams desplegar un coche prácticamente nuevo. Ese progreso significativo será necesario para mantener a ambos pilotos de su lado.

A la sombra del equipo principal, Racing Bulls ha impresionado silenciosamente en 2026. Photo by: Manuel Eletto

Ganador: Racing Bulls

En el lado opuesto del espectro, Racing Bulls ganó la batalla de la zona media en Spielberg, con Liam Lawson y Arvid Lindblad ocupando el noveno y décimo puesto, las posiciones en las que clasificaron.

Ambos pilotos superaron temperaturas excesivas en los frenos para mantener cómodamente a los Audi fuera de los puntos, aprovechando un fin de semana más difícil para Alpine, después de lo que el jefe del equipo, Alan Permane, calificó como un "fin de semana bastante perfecto" para la escuadra anglo-italiana.

Racing Bulls ha estado avanzando discretamente este año, sin atraer tanta atención como un Alpine resurgido, pero actualmente va camino de igualar el sexto puesto del año pasado en el campeonato de constructores mientras brinda al júnior de Red Bull Lindblad una plataforma estable para desarrollarse.

Mantener una alineación de pilotos estable por una vez, lo que sorprendentemente sería la primera vez que ocurre desde 2022, contribuiría mucho a mantener ese impulso.

Cadillac está tratando de resolver sus diversos problemas de fiabilidad. Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Perdedores: Aston Martin, Cadillac

Al igual que Ferrari y McLaren, este es otro premio compartido otorgado por razones muy diferentes.

Cadillac merece enormes elogios por seguir introduciendo un impresionante conjunto de mejoras, logrando progresos significativos contra el cronómetro. Pero el equipo más nuevo de la F1 sigue pagando el precio de su condición de novato con una serie de errores, ya sea en términos de puesta a punto, operaciones en pista o calidad de construcción, lo que le impide sacar provecho de todo ese duro trabajo.

Sea un equipo emergente o no, el jefe de equipo Graeme Lowdon será el primero en decirte que perder ambos coches con los frenos ardiendo después de un puñado de vueltas no es lo suficientemente bueno en Formula 1.

Por otro lado, Cadillac ha estado demoliendo a un Aston Martin en apuros en ritmo puro, clasificando un segundo entero por delante del equipo de Silverstone en uno de los circuitos más cortos del calendario.

Lance Stroll fue liberado de su sufrimiento pronto, aparcando después del ecuador de la carrera por un fallo híbrido de Honda. No hubo tanta suerte para Fernando Alonso, que tuvo que soportar toda la distancia de carrera, aunque terminó a tres vueltas.

Para inmenso mérito del bicampeón del mundo, intentó buscar aspectos positivos. "Intentamos recopilar datos para el equipo. Eso es probablemente lo único que podemos hacer en este momento con el paquete que tenemos y el ritmo que tenemos. Usar esa información para el futuro y, cuando llegue el coche nuevo, ojalá estar más preparados".