Audi: el primer motor desarrollado con el ADUO ya ha hecho su debut

Hay un trasfondo relacionado con el ADUO del que Motorsport.com ha tenido conocimiento: Audi se adelantó, sorprendiendo incluso a los propios expertos del sector. La FIA comunicó a los equipos los resultados surgidos de las evaluaciones realizadas al término del ‘periodo 1’ (es decir, desde el Gran Premio de Australia hasta la cita de Montreal) durante el fin de semana de Monte Carlo.

Sin embargo, las dudas planteadas por Red Bull Powertrains, señalada como el motorista con el ICE (motor de combustión) más competitivo, convencieron a la Federación Internacional de repetir el proceso de evaluación. No obstante, la clasificación transmitida por la FIA se mantuvo plenamente válida a la espera de posibles nuevas comunicaciones.

Nadie imaginaba que entre los constructores de unidades de potencia indicados como beneficiarios de los bonus ADUO ya hubiera quien estaba listo para llevar a pista una versión actualizada de su propio motor en el fin de semana de Barcelona.

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Por este motivo pasó casi desapercibida la habitual comunicación de la FIA difundida el viernes, en la que se indican los monoplazas equipados con nuevos componentes de la unidad de potencia. Junto con Max Verstappen – obligado a sustituir el motor tras la rotura sufrida en la parrilla de salida de Mónaco – también los Audi de Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto salieron a pista con un nuevo ICE y un nuevo turbocompresor.

A casi dos semanas de distancia, Motorsport.com ha sabido que las unidades llevadas a pista por Audi en Montmeló incluían algunas modificaciones, no sustanciales, dirigidas sobre todo a mejorar la manejabilidad. Se trata del primer caso absoluto de una unidad de potencia actualizada aprovechando las oportunidades ofrecidas por el reglamento ADUO.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La rapidez con la que Audi reaccionó a la comunicación de la FIA recibida en Monte Carlo sorprendió a los expertos del sector, confirmando cómo entre Ingolstadt y Hinwil el trabajo había comenzado desde hacía tiempo. Los motores ya estaban de hecho listos a la espera de la luz verde de la Federación Internacional y llegaron directamente al paddock de Barcelona.

La intervención vista en Montmeló representa solo el primer paso de un programa de desarrollo destinado a continuar a lo largo de la temporada. Audi, de hecho, aún tiene a su disposición más actualizaciones de la power unit.