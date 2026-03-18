Audi: aún es pronto para que tengamos equipos cliente en la F1

Mientras que Mercedes equipa a un total de cuatro equipos con motores en la temporada de Fórmula 1 de 2026 , el recién llegado Audi solo suministra actualmente motores a su propio equipo oficial. Y, según el jefe de equipo Jonathan Wheatley, esto seguirá siendo así durante algún tiempo.

"Creo que, por el momento, aún estamos muy lejos de poder apoyar a un equipo cliente", admite, y recuerda: "El proyecto aún está en pañales". Y es que Audi construyó por primera vez su propio motor de Fórmula 1 para su debut en 2026.

"Llevamos tiempo hablando de que nuestro objetivo actual es actuar como retador y dar el salto, en el momento adecuado, de retador a competidor serio", recuerda Wheatley.

Mientras que, por ejemplo, Mercedes podrá recurrir a estructuras ya consolidadas en 2026, en Audi, tras la adquisición del equipo Sauber, primero hay que coordinar todo internamente antes de poder pensar en posibles equipos clientes.

Aunque es comprensible que Audi quiera centrarse primero en su propio equipo de fábrica, Wheatley admite que renunciar a los equipos clientes y, por tanto, a más datos, también conlleva desventajas.

"Como fabricantes de motores, solo disponemos de dos vehículos con una unidad de potencia de Audi. Mercedes tiene ocho", recuerda. Por eso, según el jefe de equipo, Mercedes probablemente "aprenda mucho más rápido" con el nuevo motor esta temporada.

A modo de comparación: en las pruebas de invierno en Baréin, el equipo oficial de Audi completó un total de 711 vueltas en las dos semanas, mientras que Mercedes pudo recurrir posteriormente a los datos de cuatro coches y un total de 2.998 vueltas.

Mercedes es el proveedor de más equipos en la parrilla actual de Fórmula 1, con cuatro. Ferrari cuenta con un total de tres equipos, Red Bull-Ford con dos, y Audi y Honda equiparán cada uno a una sola escudería con motores en 2026.