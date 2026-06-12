Russell lidera la FP1 de la F1 en Barcelona con Franco Colapinto en el top 10

La F1 se puso en marcha este viernes en el Circuit de Barcelona-Catalunya para la séptima ronda de la temporada 2026, y George Russell arrancó con el pie derecho mientras busca cambiar su suerte en el campeonato.

El piloto británico, quien no sumó puntos en los dos últimos grandes premios, lideró el clasificador con una vuelta de 1m16s363 obtenida durante la segunda media hora de la práctica.

Oscar Piastri finalizó en el segundo lugar para McLaren con un registro de 1m16s566, seguido por Charles Leclerc, de Ferrari, con 1m16s883, y por Max Verstappen, de Red Bull, con 1m17s047.

Leonardo Fornaroli, piloto de reserva de McLaren, tuvo su estreno en una práctica oficial de la F1 con el coche de Lando Norris y fue el mejor de los novatos al ubicarse en la quinta posición con una vuelta de 1m17s216, por delante de Paul Aron, piloto de reserva de Alpine, quien en esta ocasión estuvo al volante del Audi de Nico Hulkenberg y finalizó sexto.

Franco Colapinto, Alpine, en la primera práctica del GP de Barcelona. Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Racing Bulls colocó a sus dos pilotos dentro del top 10, con Liam Lawson en la séptima posición y Arvid Lindblad en la novena, mientras que Dino Beganovic, al volante del Ferrari de Lewis Hamilton, ocupó el octavo lugar.

Franco Colapinto completó las diez primeras posiciones con una mejor vuelta personal de 1m17s893, que lo dejó a 1s530 de la referencia impuesta por Russell.

La noticia del día: Fórmula 1 La FIA elimina las sanciones a Gasly y Alpine recupera el podio de Mónaco

El argentino fue el primero en salir a la pista para la primera práctica, que presentaba 29 grados de temperatura ambiente y 49 grados sobre el asfalto del Circuit de Barcelona-Catalunya, para realizar una vuelta de instalación.

Luego se metió en el top 10 con un tiempo de 1m19s914, cuando habían transcurrido poco más de 15 minutos de sesión, un par de posiciones detrás de su compañero Pierre Gasly. Sin embargo, el argentino mejoró luego a 1m19s461 para quedar a apenas 60 milésimas del francés ycontinuó ese stint hasta bajar su registro a 1m19s169, con lo que se colocó noveno en el clasificador, esta vez por delante de Gasly en el duelo interno de Alpine.

Una vez que montó los neumáticos blandos en los 25 minutos finales de la práctica, el argentino logró su mejor vuelta de la FP1 para avanzar provisionalmente al sexto puesto, antes de terminar décimo.

Fred Vesti, en el Mercedes de Kimi Antonelli, líder del campeonato, fue 15° en el clasificador, a dos segundos de lo realizado por Russell.

Por su parte, Gasly finalizó en la 17° posición, a más de seis décimas de lo hecho por Colapinto, en un viernes que comenzó de gran manera para el francés tras conocerse la decisión de los comisarios que le devolvió el tercer lugar en el Gran Premio de Mónaco.

Colton Herta terminó en la penúltima posición —último entre los pilotos que salieron a pista— con una mejor vuelta de 1m20s697 en el coche de Checo Pérez, a casi dos segundos de lo hecho por Valtteri Bottas para ubicarse 18° con el otro Cadillac.

Luke Browning, quien debía conducir el Williams de Alex Albon, no pudo tomar parte de la práctica debido a un problema eléctrico en su monoplaza.

La actividad del Gran Premio de Barcelona continuará con la segunda práctica, donde todos los pilotos titulares estarán en sus coches. Ingrese aquí para conocer los horarios para Latinoamérica.

Las fotos del viernes en el Gran Premio de Barcelona de F1