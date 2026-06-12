Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

Russell lidera la FP1 de la F1 en Barcelona con Franco Colapinto en el top 10

George Russell, con Mercedes, fue el más rápido en la FP1 del Gran Premio de Barcelona, que contó con siete pilotos novatos. Franco Colapinto fue décimo y Sergio Pérez cedió su coche a Colton Herta.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La F1 se puso en marcha este viernes en el Circuit de Barcelona-Catalunya para la séptima ronda de la temporada 2026, y George Russell arrancó con el pie derecho mientras busca cambiar su suerte en el campeonato.

El piloto británico, quien no sumó puntos en los dos últimos grandes premios, lideró el clasificador con una vuelta de 1m16s363 obtenida durante la segunda media hora de la práctica.

Oscar Piastri finalizó en el segundo lugar para McLaren con un registro de 1m16s566, seguido por Charles Leclerc, de Ferrari, con 1m16s883, y por Max Verstappen, de Red Bull, con 1m17s047.

Leonardo Fornaroli, piloto de reserva de McLaren, tuvo su estreno en una práctica oficial de la F1 con el coche de Lando Norris y fue el mejor de los novatos al ubicarse en la quinta posición con una vuelta de 1m17s216, por delante de Paul Aron, piloto de reserva de Alpine, quien en esta ocasión estuvo al volante del Audi de Nico Hulkenberg y finalizó sexto.

Franco Colapinto, Alpine, en la primera práctica del GP de Barcelona.

Franco Colapinto, Alpine, en la primera práctica del GP de Barcelona.

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Racing Bulls colocó a sus dos pilotos dentro del top 10, con Liam Lawson en la séptima posición y Arvid Lindblad en la novena, mientras que Dino Beganovic, al volante del Ferrari de Lewis Hamilton, ocupó el octavo lugar.

Franco Colapinto completó las diez primeras posiciones con una mejor vuelta personal de 1m17s893, que lo dejó a 1s530 de la referencia impuesta por Russell.

La noticia del día:

El argentino fue el primero en salir a la pista para la primera práctica, que presentaba 29 grados de temperatura ambiente y 49 grados sobre el asfalto del Circuit de Barcelona-Catalunya, para realizar una vuelta de instalación.

Luego se metió en el top 10 con un tiempo de 1m19s914, cuando habían transcurrido poco más de 15 minutos de sesión, un par de posiciones detrás de su compañero Pierre Gasly. Sin embargo, el argentino mejoró luego a 1m19s461 para quedar a apenas 60 milésimas del francés ycontinuó ese stint hasta bajar su registro a 1m19s169, con lo que se colocó noveno en el clasificador, esta vez por delante de Gasly en el duelo interno de Alpine.

Una vez que montó los neumáticos blandos en los 25 minutos finales de la práctica, el argentino logró su mejor vuelta de la FP1 para avanzar provisionalmente al sexto puesto, antes de terminar décimo.

Fred Vesti, en el Mercedes de Kimi Antonelli, líder del campeonato, fue 15° en el clasificador, a dos segundos de lo realizado por Russell.

Por su parte, Gasly finalizó en la 17° posición, a más de seis décimas de lo hecho por Colapinto, en un viernes que comenzó de gran manera para el francés tras conocerse la decisión de los comisarios que le devolvió el tercer lugar en el Gran Premio de Mónaco.

Colton Herta terminó en la penúltima posición —último entre los pilotos que salieron a pista— con una mejor vuelta de 1m20s697 en el coche de Checo Pérez, a casi dos segundos de lo hecho por Valtteri Bottas para ubicarse 18° con el otro Cadillac.

Luke Browning, quien debía conducir el Williams de Alex Albon, no pudo tomar parte de la práctica debido a un problema eléctrico en su monoplaza.

La actividad del Gran Premio de Barcelona continuará con la segunda práctica, donde todos los pilotos titulares estarán en sus coches. Ingrese aquí para conocer los horarios para Latinoamérica.

Fórmula 1 - GP de Barcelona - 1° Práctica

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 27

1'16.363

   S 219.546
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 28

+0.203

1'16.566

 0.203 S 218.964
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 28

+0.520

1'16.883

 0.317 S 218.061
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 29

+0.684

1'17.047

 0.164 S 217.597
5
L. Fornaroli McLaren
 67 McLaren Mercedes 22

+0.853

1'17.216

 0.169 S 217.120
6
P. Aron Audi
 97 Audi Audi 24

+0.958

1'17.321

 0.105 S 216.825
7 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 24

+1.109

1'17.472

 0.151 S 216.403
8
D. Beganovic Ferrari
 38 Ferrari Ferrari 30

+1.415

1'17.778

 0.306 S 215.551
9 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 29

+1.441

1'17.804

 0.026 S 215.479
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 28

+1.530

1'17.893

 0.089 S 215.233
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 25

+1.809

1'18.172

 0.279 S 214.465
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 28

+1.846

1'18.209

 0.037 S 214.364
13 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 27

+1.930

1'18.293

 0.084 S 214.134
14 Japan A. Iwasa Red Bull Racing 36 Red Bull Red Bull 21

+1.935

1'18.298

 0.005 S 214.120
15 Denmark F. Vesti Mercedes 72 Mercedes Mercedes 28

+2.002

1'18.365

 0.067 S 213.937
16 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 27

+2.009

1'18.372

 0.007 S 213.918
17 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 23

+2.145

1'18.508

 0.136 S 213.547
18 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 23

+2.551

1'18.914

 0.406 S 212.448
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 23

+3.704

1'20.067

 1.153 S 209.389
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 21

+3.955

1'20.318

 0.251 S 208.735
21 United States C. Herta Cadillac 25 Cadillac Ferrari 27

+4.334

1'20.697

 0.379 S 207.754
22
L. Browning Williams
 46 Williams Mercedes 0

 

      
Ver los resultados completos

Las fotos del viernes en el Gran Premio de Barcelona de F1

Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Flavy Barla arrives in the paddock.

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Marc Marquez

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Marc Marquez in the Audi F1 Team R26 in the garage.

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Steve Nielsen, Managing Director, Alpine F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Audi F1 Team with Marc Marquez.

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Racing Bulls car tech detail

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Cadillac car tech detail

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Ferrari car tech detail

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Ayumu Iwasa, Oracle Red Bull Racing

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Carlos Sainz, Williams

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Paul Aron, Audi F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Dino Beganovic, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Jean Todt, expresidente de la FIA

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Frederik Vesti, Mercedes

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Dino Beganovic, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Fórmula 1
42

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Así quedan los resultados de Mónaco y el campeonato de la F1 2026 tras la restitución del podio a Gasly
Artículo siguiente Por qué los equipos temen el regreso del superclipping y el lift-and-coast en Barcelona

Comentarios destacados
Más de
Federico Faturos

A qué hora y cómo ver las prácticas del viernes del GP de Barcelona de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
A qué hora y cómo ver las prácticas del viernes del GP de Barcelona de F1 2026

Colapinto: “Sentirme más conectado con el auto realmente ayuda”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Colapinto: “Sentirme más conectado con el auto realmente ayuda”

Checo Pérez asume la culpa por la sanción en Mónaco, pero espera más oportunidades con Cadillac

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Checo Pérez asume la culpa por la sanción en Mónaco, pero espera más oportunidades con Cadillac
Más de
George Russell

Cómo George Russell planea salir del pozo en que está metido en la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Cómo George Russell planea salir del pozo en que está metido en la F1 2026

Schumacher: George Russell se está convirtiendo en el "claro número 2" de Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
Schumacher: George Russell se está convirtiendo en el "claro número 2" de Mercedes

Sanción a Russell: Mercedes asume la culpa, pero el caso es más complicado de lo que parece

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Sanción a Russell: Mercedes asume la culpa, pero el caso es más complicado de lo que parece
Más de
Mercedes

Por qué Kimi Antonelli está "agradecido" por el bajón que tuvo en la F1 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Por qué Kimi Antonelli está "agradecido" por el bajón que tuvo en la F1 2025

Mercedes y Antonelli se burlan del momento viral de Kim Kardashian tras la confusión después del GP de Mónaco

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Mercedes y Antonelli se burlan del momento viral de Kim Kardashian tras la confusión después del GP de Mónaco

Red Bull quedó "sorprendido" por Kimi Antonelli en Mónaco: "Desapareció"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Red Bull quedó "sorprendido" por Kimi Antonelli en Mónaco: "Desapareció"

Últimas noticias

F1 EN VIVO: la FP2 del GP de Barcelona de F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
F1 EN VIVO: la FP2 del GP de Barcelona de F1 2026

F1 revisará procedimientos del pit lane tras restituir el podio de Gasly en Mónaco

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
F1 revisará procedimientos del pit lane tras restituir el podio de Gasly en Mónaco

McLaren y Red Bull analizan apelar la decisión de la FIA sobre Gasly en Mónaco

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
McLaren y Red Bull analizan apelar la decisión de la FIA sobre Gasly en Mónaco

Ford completa la alineación LMDh con Campbell, Yelloly y Blomqvist para el Hypercar 2027

WEC
WEC WEC
Ford completa la alineación LMDh con Campbell, Yelloly y Blomqvist para el Hypercar 2027