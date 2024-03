Bearman: "Vasseur me dijo que no me haga el héroe"

Bearman fue llamado después de que Sainz fuera descartado para el resto del evento de Yeda debido a una apendicitis, por lo que el español tuvo que ser operado.

El piloto de 18 años tuvo que abandonar su asiento en el equipo Prema de F2, tras haberse asegurado la pole position para la carrera principal del sábado, y sólo dispuso de la FP3 para rodar antes de la sesión de clasificación.

Bearman causó una gran impresión con una actuación segura que lo llevó a quedarse fuera de la Q3 en la 11ª posición por apenas 36 milésimas.

El británico reveló los consejos que le había dado el director del equipo Ferrari, Fred Vasseur: "Fred no habla mucho, pero lo que dice, lo dice en serio. Me dejó muy claro que tenía que ir paso a paso. No intentes ser un héroe".

"Especialmente después del FP3, que ya fue una buena sesión, su objetivo para mí era que siguiera así, y que fuera paso a paso".

Aunque Sainz se había sentido mal el miércoles y el jueves, Bearman insistió en que no tenía ni idea de que pudiera ser convocado.

"Sinceramente, no", dijo cuando Motorsport.com le preguntó si lo habían puesto en standby. "Me desperté esta mañana totalmente preparado y listo para mi carrera de F2, saliendo desde la décima posición".

Oliver Bearman, Scuderia Ferrari Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Recibí la llamada bastante tarde en el día, sólo un par de horas antes de FP3", contó.

"Por supuesto que no son las circunstancias en las que me gustaría debutar en F1, y le deseo lo mejor a Carlos y espero que se recupere bien. Pero no obstante, es una oportunidad fantástica".

El debut de Bearman en la F1 conlleva algunas estadísticas notables, ya que es el primer piloto que debuta en el campeonato con Ferrari desde Arturo Merzario en 1972 y el piloto británico más joven en competir para la Scuderia.

"Las estrellas se han alineado", dijo. "Ha sido una progresión muy rápida en mi carrera".

"Hace dos o tres años, todavía estaba en la F4, y mi primer test de F1 fue hace tres o cuatro meses".

"Ha sido una progresión muy rápida. Y sí, debutar en la F1 de rojo, espero que sea una señal de lo que está por venir".

Bearman dijo que la falta de aviso jugó a su favor, ya que no tuvo tiempo de apreciar la magnitud de la situación.

Oliver Bearman, Ferrari SF-24 Foto: Steven Tee / Motorsport Images

"Sinceramente, no tuve tiempo de ponerme nervioso ni de pensarlo demasiado", dijo. "Porque era tan tarde que literalmente tuve que centrarme de inmediato en intentar tomar velocidad y recuperar el tiempo perdido".

"Haber perdido el jueves me complicó un poco la vida, digamos. Así que estuve al máximo con los ingenieros tratando de entenderlo todo y ponerme al día lo antes posible".

"No tuve tiempo de pensar en la seriedad de la situación. Quizá eso fue bueno".

Bearman admitió cierta frustración por no clavar su primera vuelta al final de la Q2 y no pasar así a la sesión final.

"Creo que la principal pérdida fue que di la vuelta en la segunda vuelta", señaló. "Mi primera vuelta fue un poco desaliñada en el sector tres, y ahí perdí mucho tiempo. Y sí, los neumáticos no están en el mejor momento para la segunda vuelta. Ese fue mi error".

"Y sentí que mi segunda vuelta fue bastante decente. Ya sabes, las diferencias son tan estrechas, veo pequeños márgenes de tiempo aquí y allá, pero así es como es. Son márgenes finos".

Cuando se le preguntó si tenía previsto afrontar la carrera con paciencia, respondió: "Exactamente. Ese es mi objetivo. No cometer errores e ir creciendo. Llegar al final, evitar cualquier carnicería y acumular experiencia. Y, con suerte, sumar algunos puntos al final".

El personal del circuito sustituye la pancarta del garaje de Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, por la de Oliver Bearman, Scuderia Ferrari. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Es un gran paso respecto a la F2 en términos físicos. Pero siempre me siento preparado para debutar, para eso me he estado entrenando, por si surgía esta oportunidad en la F1, y finalmente así ha sido. Así que espero que se me pegue y pueda hacer un buen trabajo".

Bearman no teme comprometer su campaña por el título de F2 perdiéndose las dos carreras de Yeda.

"El objetivo de la F2 es llegar a la F1. "Así que tengo esta oportunidad, de ninguna manera la voy a dejar escapar. Creo que si tengo un buen fin de semana aquí en la F1, se nota mucho más que si gano la carrera principal y hago la pole en la F2".

"Hice la mitad del trabajo en F2. Hice la pole. Y espero poder traer algunos puntos y demostrar de lo que soy capaz".