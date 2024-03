Verstappen, Pérez y Leclerc elogian el "increíble" viernes de Bearman

Bearman hizo su debut completo en la F1 en lugar de Carlos Sainz, enfermo de apendicitis, en el Gran Premio de Arabia Saudita 2024 el viernes, saltando a un SF-24 con sólo la tercera práctica para prepararse antes de la clasificación en el trazado urbano de alta velocidad en la ciudad costera del Mar Rojo.

El británico de 18 años terminó undécimo en la clasificación, eliminado en la Q2 por sólo 0,036 segundos detrás de Lewis Hamilton.

"Es súper difícil saltar en una pista como esta", dijo Verstappen sobre la actuación de Bearman el viernes.

"Y creo que lo que ha hecho ha sido muy impresionante".

"Estuve viendo sus primeras vueltas en la FP3, porque ahí es donde puedes juzgar si alguien está un poco cómodo o no en el coche".

"Y en la vuelta dos, vuelta tres, yo estaba como: 'Bueno, eso es un comienzo fuerte'. Me gusta ver eso".

"Ser 11º, creo que solo en ese momento a seis décimas de la pole (del tiempo de Verstappen en la Q2), eso es más de lo que creo que podrías haberle pedido".

"Ha hecho un trabajo increíble. Y espero que también haya disfrutado un poco ahí fuera porque es bastante estresante cuando llegas a un equipo nuevo, básicamente a un coche nuevo, y sin ninguna experiencia (en F1) en esta pista".

Oliver Bearman, Ferrari SF-24 Foto: Steven Tee / Motorsport Images

"Así que, sí, espero que esté contento consigo mismo. Además, no es que diga 'no llegué a la Q3' o lo que sea, porque creo que todo el mundo dentro del paddock ha visto que hizo un gran trabajo".

El compañero de equipo de Bearman, Charles Leclerc, dijo que apenas tuvo tiempo de hablar con él antes de la FP3, ya que Bearman "tenía mucho que entender para estar listo" con los ingenieros de Ferrari.

"Es sin duda uno de los circuitos más difíciles del calendario, al ser urbano y además tan rápido", añadió Leclerc. "Pero lo manejó perfectamente".

"No tuvimos mucho tiempo para hablar. Lo único que le he dicho cuando ha llegado esta mañana ha sido: '¿estás emocionado?'. Y él estaba como: 'No puedo esperar'".

"Esperaba esta respuesta, y fue bueno ver la emoción por él para su primera carrera en Ferrari y de nuevo ha hecho un gran trabajo".

Sergio Pérez, hablando junto a Verstappen y Leclerc en la conferencia de prensa posterior a la clasificación en Yeda después de que Verstappen había asegurado una segunda pole consecutiva para dar inicio a la temporada 2024, dijo: "Fue muy impresionante... (porque) es un lugar donde no quieres recibir la llamada para debutar".

"Porque es uno de los lugares más desafiantes, en el que tienes que tomar más riesgos, en el que tienes que tener más confianza con el coche, con el equilibrio", continuó Pérez.

"Así que, sí, un gran respeto por lo que ha logrado. Creo que ha hecho un gran trabajo. Demuestra lo bien preparado que está para esta oportunidad. Así que bien hecho".

Oliver Bearman, Scuderia Ferrari, en el garaje Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Leclerc también afirmó que los esfuerzos de Bearman demuestran que Ferrari tiene un sólido programa de simuladores para preparar a los jóvenes pilotos.

"Ha habido mucho trabajo en el simulador y estoy muy contento de ver que enseguida encontró el ritmo, porque eso también significa que los chicos del simulador están haciendo un gran trabajo y que toda la preparación que ha hecho en la fábrica sirve para algo", dijo Leclerc.

"Se ha preparado de la mejor manera posible para estar listo, lo que no quita nada a su talento, que ha sido de nuevo extremadamente impresionante lo que ha demostrado".

