Los resultados completos del GP de Bélgica: Antonelli celebra, Russell sufre y Colapinto en el top 10
Descubre todos los resultados del Gran Premio de Bélgica, décima prueba de la temporada 2026 de Fórmula 1.
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Fórmula 1 - GP de Bélgica - Carrera
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Chasis
|Motor
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|44
|
1:24'42.479
|218.199
|1
|25
|Mercedes
|Mercedes
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|44
|
+1.952
1:24'44.431
|1.952
|218.115
|1
|18
|Ferrari
|Ferrari
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|44
|
+11.586
1:24'54.065
|9.634
|217.703
|1
|15
|Red Bull
|Red Bull
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|44
|
+17.245
1:24'59.724
|5.659
|217.461
|1
|12
|Ferrari
|Ferrari
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|44
|
+18.988
1:25'01.467
|1.743
|217.387
|1
|10
|McLaren
|Mercedes
|6
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|44
|
+23.307
1:25'05.786
|4.319
|217.203
|3
|8
|Red Bull
|Red Bull
|7
|L. Norris McLaren
|1
|44
|
+24.014
1:25'06.493
|0.707
|217.173
|1
|6
|McLaren
|Mercedes
|8
|G. Bortoleto Audi
|5
|44
|
+49.140
1:25'31.619
|25.126
|216.110
|1
|4
|Audi
|Audi
|9
|A. Lindblad RB
|41
|44
|
+50.406
1:25'32.885
|1.266
|216.056
|1
|2
|RB
|Red Bull
|10
|F. Colapinto Alpine
|43
|44
|
+1'16.037
1:25'58.516
|25.631
|214.983
|1
|1
|Alpine
|Mercedes
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|44
|
+1'16.991
1:25'59.470
|0.954
|214.943
|1
|Alpine
|Mercedes
|12
|L. Lawson RB
|30
|44
|
+1'17.523
1:26'00.002
|0.532
|214.921
|1
|RB
|Red Bull
|13
|N. Hulkenberg Audi
|27
|44
|
+1'18.348
1:26'00.827
|0.825
|214.886
|1
|Audi
|Audi
|14
|O. Bearman Haas F1
|87
|44
|
+1'34.465
1:26'16.944
|16.117
|214.217
|2
|Haas
|Ferrari
|15
|A. Albon Williams
|23
|44
|
+1'44.684
1:26'27.163
|10.219
|213.795
|1
|Williams
|Mercedes
|16
|C. Sainz Williams
|55
|44
|
+1'45.856
1:26'28.335
|1.172
|213.747
|1
|Williams
|Mercedes
|17
|E. Ocon Haas F1
|31
|44
|
+1'50.925
1:26'33.404
|5.069
|213.539
|2
|Haas
|Ferrari
|18
|V. Bottas Cadillac
|77
|43
|
+1 Vuelta
1:25'43.458
|1 Vuelta
|210.710
|2
|Cadillac
|Ferrari
|19
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|42
|
+2 Vueltas
1:25'03.327
|1 Vuelta
|207.426
|2
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|25
|
+19 Vueltas
52'00.581
|17 Vueltas
|201.860
|2
|Retirada
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|S. Pérez Cadillac
|11
|13
|
+31 Vueltas
28'34.226
|12 Vueltas
|190.959
|3
|Retirada
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|G. Russell Mercedes
|63
|0
|
44 laps
|Colisión
|Mercedes
|Mercedes
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Bélgica - Mejores Vueltas
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vuelta
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|44
|
1'48.890
|M
|231.558
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|41
|
+0.208
1'49.098
|0.208
|H
|231.116
|3
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|44
|
+0.408
1'49.298
|0.200
|H
|230.694
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|23
|
+0.443
1'49.333
|0.035
|H
|230.620
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|33
|
+0.564
1'49.454
|0.121
|H
|230.365
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|23
|
+0.672
1'49.562
|0.108
|H
|230.138
|7
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|23
|
+0.728
1'49.618
|0.056
|H
|230.020
|8
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|22
|
+1.444
1'50.334
|0.716
|H
|228.527
|9
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|41
|
+1.613
1'50.503
|0.169
|H
|228.178
|10
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|23
|
+1.646
1'50.536
|0.033
|H
|228.110
|11
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|44
|
+2.185
1'51.075
|0.539
|H
|227.003
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|39
|
+2.211
1'51.101
|0.026
|H
|226.950
|13
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|22
|
+2.219
1'51.109
|0.008
|H
|226.933
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|42
|
+2.272
1'51.162
|0.053
|H
|226.825
|15
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|24
|
+2.473
1'51.363
|0.201
|H
|226.416
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|21
|
+3.004
1'51.894
|0.531
|H
|225.341
|17
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|44
|
+3.010
1'51.900
|0.006
|H
|225.329
|18
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|35
|
+3.121
1'52.011
|0.111
|S
|225.106
|19
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|34
|
+4.058
1'52.948
|0.937
|H
|223.239
|20
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|10
|
+4.630
1'53.520
|0.572
|S
|222.114
|21
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|21
|
+5.090
1'53.980
|0.460
|S
|221.217
|Ver los resultados completos
Campeonato de Pilotos
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|K. AntonelliMercedes
|204
|2
|L. HamiltonFerrari
|159
|3
|G. RussellMercedes
|154
|4
|C. LeclercFerrari
|126
|5
|L. NorrisMcLaren
|103
|6
|O. PiastriMcLaren
|92
|7
|M. VerstappenRed Bull
|91
|8
|I. HadjarRed Bull
|60
|9
|P. GaslyAlpine
|42
|10
|L. LawsonRacing Bulls
|39
|11
|A. LindbladRacing Bulls
|22
|12
|F. ColapintoAlpine
|19
|13
|O. BearmanHaas
|18
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|15
|C. Sainz JrWilliams
|6
|16
|A. AlbonWilliams
|5
|17
|E. OconHaas
|3
|18
|F. AlonsoAston Martin
|1
|19
|N. HülkenbergAudi
|20
|V. BottasCadillac
|21
|S. PérezCadillac
|22
|L. StrollAston Martin
Campeonato de Constructores
|Pos
|Equipos
|Puntos
|1
|Mercedes
|358
|2
|Ferrari
|285
|3
|McLaren
|195
|4
|Red Bull Racing
|151
|5
|Alpine
|61
|6
|RB
|61
|7
|Haas F1
|21
|8
|Williams
|11
|9
|Audi
|10
|10
|Aston Martin Racing
|1
|11
|Cadillac
Comparte o guarda esta historia
Últimas noticias
Por qué Leclerc no fue sancionado por el incidente con Piastri en el GP de Bélgica
Los resultados completos del GP de Bélgica: Antonelli celebra, Russell sufre y Colapinto en el top 10
Los comisarios convocan a Ferrari y la posición de Hamilton está en riesgo tras el GP de Bélgica
VIDEO: el doble adelantamiento de Colapinto a Gasly y Lawson en Bélgica
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados