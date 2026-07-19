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Resultados
Fórmula 1 GP de Bélgica

Los resultados completos del GP de Bélgica: Antonelli celebra, Russell sufre y Colapinto en el top 10

Descubre todos los resultados del Gran Premio de Bélgica, décima prueba de la temporada 2026 de Fórmula 1.

Fabien Gaillard
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Carlos Sainz, Williams

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George Russell, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Oliver Bearman, equipo Haas de F1

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Franco Colapinto, esquí alpino

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Mensaje del equipo Alpine F1 desde el callejón de boxes

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Esteban Ocon, equipo Haas de F1

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Esteban Ocon, equipo Haas de F1

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Franco Colapinto, esqui alpino

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Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

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Oscar Piastri, McLaren

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

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George Russell, Mercedes

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Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 44

1:24'42.479

   218.199 1 25   Mercedes Mercedes
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 44

+1.952

1:24'44.431

 1.952 218.115 1 18   Ferrari Ferrari
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 44

+11.586

1:24'54.065

 9.634 217.703 1 15   Red Bull Red Bull
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 44

+17.245

1:24'59.724

 5.659 217.461 1 12   Ferrari Ferrari
5 Australia O. Piastri McLaren 81 44

+18.988

1:25'01.467

 1.743 217.387 1 10   McLaren Mercedes
6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 44

+23.307

1:25'05.786

 4.319 217.203 3 8   Red Bull Red Bull
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 44

+24.014

1:25'06.493

 0.707 217.173 1 6   McLaren Mercedes
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 44

+49.140

1:25'31.619

 25.126 216.110 1 4   Audi Audi
9 United Kingdom A. Lindblad RB 41 44

+50.406

1:25'32.885

 1.266 216.056 1 2   RB Red Bull
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 44

+1'16.037

1:25'58.516

 25.631 214.983 1 1   Alpine Mercedes
11 France P. Gasly Alpine 10 44

+1'16.991

1:25'59.470

 0.954 214.943 1     Alpine Mercedes
12 New Zealand L. Lawson RB 30 44

+1'17.523

1:26'00.002

 0.532 214.921 1     RB Red Bull
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 44

+1'18.348

1:26'00.827

 0.825 214.886 1     Audi Audi
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 44

+1'34.465

1:26'16.944

 16.117 214.217 2     Haas Ferrari
15 Thailand A. Albon Williams 23 44

+1'44.684

1:26'27.163

 10.219 213.795 1     Williams Mercedes
16 Spain C. Sainz Williams 55 44

+1'45.856

1:26'28.335

 1.172 213.747 1     Williams Mercedes
17 France E. Ocon Haas F1 31 44

+1'50.925

1:26'33.404

 5.069 213.539 2     Haas Ferrari
18 Finland V. Bottas Cadillac 77 43

+1 Vuelta

1:25'43.458

 1 Vuelta 210.710 2     Cadillac Ferrari
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 42

+2 Vueltas

1:25'03.327

 1 Vuelta 207.426 2     Aston Martin Honda
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 25

+19 Vueltas

52'00.581

 17 Vueltas 201.860 2   Retirada Aston Martin Honda
dnf Mexico S. Pérez Cadillac 11 13

+31 Vueltas

28'34.226

 12 Vueltas 190.959 3   Retirada Cadillac Ferrari
dnf United Kingdom G. Russell Mercedes 63 0

44 laps

         Colisión Mercedes Mercedes
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Fórmula 1 - GP de Bélgica - Mejores Vueltas

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vuelta Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 44

1'48.890

   M 231.558
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 41

+0.208

1'49.098

 0.208 H 231.116
3 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 44

+0.408

1'49.298

 0.200 H 230.694
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 23

+0.443

1'49.333

 0.035 H 230.620
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 33

+0.564

1'49.454

 0.121 H 230.365
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 23

+0.672

1'49.562

 0.108 H 230.138
7 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 23

+0.728

1'49.618

 0.056 H 230.020
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 22

+1.444

1'50.334

 0.716 H 228.527
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 41

+1.613

1'50.503

 0.169 H 228.178
10 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 23

+1.646

1'50.536

 0.033 H 228.110
11 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 44

+2.185

1'51.075

 0.539 H 227.003
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 39

+2.211

1'51.101

 0.026 H 226.950
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 22

+2.219

1'51.109

 0.008 H 226.933
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 42

+2.272

1'51.162

 0.053 H 226.825
15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 24

+2.473

1'51.363

 0.201 H 226.416
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 21

+3.004

1'51.894

 0.531 H 225.341
17 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 44

+3.010

1'51.900

 0.006 H 225.329
18 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 35

+3.121

1'52.011

 0.111 S 225.106
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 34

+4.058

1'52.948

 0.937 H 223.239
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 10

+4.630

1'53.520

 0.572 S 222.114
21 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 21

+5.090

1'53.980

 0.460 S 221.217
Ver los resultados completos

Campeonato de Pilotos

Pos. Piloto Puntos
1 ItalyK. AntonelliMercedes 204
2 United KingdomL. HamiltonFerrari 159
3 United KingdomG. RussellMercedes 154
4 MonacoC. LeclercFerrari 126
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 103
6 AustraliaO. PiastriMcLaren 92
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 91
8 FranceI. HadjarRed Bull 60
9 FranceP. GaslyAlpine 42
10 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 39
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 22
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 19
13 United KingdomO. BearmanHaas 18
14 BrazilG. BortoletoAudi 10
15 SpainC. Sainz JrWilliams 6
16 ThailandA. AlbonWilliams 5
17 FranceE. OconHaas 3
18 SpainF. AlonsoAston Martin 1
19 GermanyN. HülkenbergAudi  
20 FinlandV. BottasCadillac  
21 MexicoS. PérezCadillac  
22 CanadaL. StrollAston Martin  

Campeonato de Constructores

Pos Equipos Puntos
1 GermanyMercedes 358
2 ItalyFerrari 285
3 United KingdomMcLaren 195
4 AustriaRed Bull Racing 151
5 FranceAlpine 61
6 ItalyRB 61
7 United StatesHaas F1 21
8 United KingdomWilliams 11
9 GermanyAudi 10
10 United KingdomAston Martin Racing 1
11 United StatesCadillac  

 

 

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