Bonnington revela las diferencias de trabajar con Antonelli respecto a Hamilton

Peter "Bono" Bonnington, ingeniero de carrera de Kimi Antonelli en Mercedes, afirmó que las celebraciones del podio del Gran Premio de China fueron algo que "atesorará".

Bonnington, que lo describió como "reunir al equipo", se unió a las celebraciones en el podio al recibir el trofeo de constructores tras la primera victoria de Antonelli en la Fórmula 1. Completaron el podio el compañero de equipo de Antonelli en Mercedes, George Russell, y el ex piloto de Mercedes Lewis Hamilton.

"Está muy bien. No me puedo quejar", declaró Bonnington a Sky Sports F1. "Tener a Lewis allí con Kimi fue un momento increíble. Es uno de esos que atesoraré. Me sentí como si volviéramos a reunir a la banda, pero no a la banda, no sé cuál es la analogía aquí.

Pero fue realmente, realmente bonito, muy emotivo; Lewis es un gran deportista, como siempre".

Al comparar cómo es trabajar con Antonelli y con Hamilton, Bonnington añadió: "Con Lewis es como el día y la noche. Sabía lo que pensaba, sabía que no hacía falta decírselo, mientras que cuando empecé con Kimi, era como si no supiera lo que él no sabe.

"Así que tengo que volver a recordar un montón de cosas que daba por sentadas, y eso ha sido un proceso positivo para mí. Kimi aporta un ambiente completamente diferente. Obviamente, todavía es muy joven, pero está lleno de energía y le encanta unir al equipo. Siempre está ahí con sus bromas, pero, al mismo tiempo, sabe cuándo ponerse manos a la obra y trabajar duro.

"Kimi confía mucho en mí porque yo tengo la experiencia y él la juventud.

"Trabajamos de forma diferente, y yo le estoy enseñando, guiándole paso a paso por el proceso de cómo se llega a ser campeón, y él acaba de dar el primer paso, así que solo tenemos que seguir avanzando poco a poco".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 vía Getty Images

Bonnington ha trabajado tanto con Hamilton como con el también siete veces campeón Michael Schumacher, y ve similitudes entre Antonelli y los dos campeones.

"Leí un libro sobre la regla de las 10 000 horas hace muchos, muchos años. Y empecé a creer firmemente en ella, pensando: “Oh, si todos practicáramos lo suficiente, seríamos lo suficientemente buenos”.

"Y luego conocí a gente como Michael, conocí a gente como Lewis, y entonces te das cuenta de que, en realidad, no, hay un paso más, esa décima o dos de más, y eso es lo que tiene Kimi, tiene esa décima o dos de más".