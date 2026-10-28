Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Bottas admite que en Cadillac “a veces no terminamos de entenderlo” tras otro abandono
El ritmo de Cadillac fue mejor de lo habitual en el GP de Estados Unidos, pero Bottas no pudo terminar la carrera
Benjamin Vinel Ronald Vording
Publicado: 28 oct 2026, 12:23
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Valtteri Bottas describió al equipo Cadillac de Fórmula 1 como con dificultades para entender sus problemas, después de abandonar el Gran Premio de Estados Unidos del domingo.
Bottas sufrió su noveno abandono de la temporada en el Circuit of The Americas, una cifra sorprendentemente alta para un piloto cuya tasa de abandonos previa a 2026 era del 11%.
De esos nueve, ocho estuvieron vinculados a problemas técnicos, y ese volvió a ser el caso con un supuesto problema en la unidad de potencia en Austin. "Siempre es decepcionante no terminar, pero no sonaba muy bien del lado del motor, físicamente", comentó el finlandés.
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Cadillac todavía necesita resolver sus problemas, tanto en términos de fiabilidad como de rendimiento, pero esto quizá no ocurra hasta que el monoplaza del próximo año salga a la pista.
"Diría que es imposible sacar una lectura de un año como este con tantos problemas", añadió Bottas. "Y el problema es que a veces no terminamos de entenderlos. Así que realmente sigue habiendo una curva de aprendizaje muy pronunciada por delante".
"Han pasado muchas cosas en segundo plano que quizá no todos ven, como la gestión de los frenos, todo lo que hay que lidiar con eso y todas estas cosas. Pero al mismo tiempo, como dije, a veces ha habido algunos problemas que nos cuesta detectar".
Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Aun así, ambos coches se mezclaron brevemente con los Aston Martin y Williams en la carrera de Austin, aunque finalmente quedaron descolgados. Perez terminó la carrera a unos 20 segundos de Fernando Alonso, Alexander Albon y Carlos Sainz, lo que en realidad fue una mejora marcada; Bottas estaba a solo cinco segundos de su compañero de equipo cuando abandonó.
"Por momentos fue bastante positivo ver que estábamos bastante cerca de algunos otros coches en ritmo", dijo Bottas, mientras que Perez se sintió condicionado por su estrategia. "Lamentablemente creo que con el momento de las banderas azules perdimos mucho tiempo de carrera, porque cuando paramos básicamente fuimos directo a las banderas azules", afirmó el mexicano. Los datos muestran que fue doblado en la vuelta 28 después de parar en la vuelta 23.
En cuanto a por qué Cadillac fue más competitivo de lo habitual en Texas, la pareja tenía teorías diferentes.
"Creo que depende muchísimo, muchísimo de la pista", consideró Perez. "En la carrera me sorprendió que estuviéramos un poco más cerca en ese aspecto".
"Creo que hoy lo que ayudó fue la nubosidad", señaló Bottas. "Hoy estuvo un poco más fresco, sabemos que no somos buenos cuando hay temperaturas altas, así que eso ayudó un poco. Pero honestamente pensé que aquí iba a ser más difícil para nosotros. Por eso es algo positivo, y México debería ser, ojalá, un poco mejor para nosotros".
Aunque Cadillac no se verá perjudicado por su falta de carga aerodinámica en la misma medida en el Autódromo Hermanos Rodríguez, actualmente se pronostican temperaturas cálidas —unos 26C de ambiente— y sol tanto para la clasificación como para la carrera.
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