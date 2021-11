Bottas lamenta su arrancada en Brasil, y afirma podía ir a una parada

Una montaña rusa podría definir adecuadamente la actuación de Valtteri Bottas en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 2021, porque el piloto finlandés de Mercedes arrancaba desde la pole position luego de ganar la carrera sprint del sábado, pero su destacada actuación se olvidó cuando cayó en el clasificador apenas cumplirse la primera vuelta del domingo.

En la carrera definitiva, cuando los semáforos se apagaron, su W12 patinó en exceso y no pudo defenderse de los RB16B de Max Verstappen y Sergio Pérez, antes de ceder ante un feroz Lewis Hamilton que había arrancado en la décima posición.

"Estoy decepcionado con la salida y mi primera vuelta. Tuve un patinaje inesperado de las ruedas, me patinó el embrague y no pude hacer nada al respecto. Me traté de defender de Pérez, pero me fui de largo. La primera vuelta fue una pesadilla", comentó Bottas al concluir la décimo novena fecha de la temporada.

El finlandés retomó la posición de podio gracias a una parada de pits con menor tiempo respecto a sus rivales gracias a un Virtual Safety Car provocado por las piezas del Aston Martin de Lance Stroll que se desprendieron en la recta principal.

Valtteri, sin embargo, no vio con buenos ojos la decisión del equipo de hacer una segunda parada en boxes. Para él, de hecho, el GP de Brasil podría haber terminado con un solo cambio de neumáticos, mientras que a nivel estratégico su segunda parada era necesaria para tratar de acercarse a Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, e Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Tengo la sensación de que podríamos haber corrido con una sola parada. Me sorprendió la doble parada en boxes", comenta el futuro piloto de Alfa Romeo quien vive sus últimas cuatro carreras con Mercedes, tres a partir de ahora con Qatar, Arabia Saudita y Abu Dhabi.

Un aspecto clave de las tres últimas carreras del Campeonato del Mundo de 2021 será la fiabilidad. Tanto Hamilton como Bottas pueden contar con unidades de potencia más frescas que las de Red Bull. Y fue precisamente el motor fresco lo que permitió a Hamilton un sprint extra en Interlagos.

"Mi motor ya no está tan fresco, pero el de Lewis sí. Ayuda, pero no supone una gran diferencia, pero todo ayuda a estas alturas. Aunque la pista se ha adaptado a nosotros mejor de lo que esperábamos", finalizó.