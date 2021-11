Bottas no tiene un duelo con Pérez y sí ayudaría a Hamilton

Valtteri Bottas inicia en México sus últimas cinco carreras como piloto del equipo Mercedes antes de pasar a formar parte del equipo Alfa Romeo para la temporada 2022, esto luego de que la escudería alemana decidió sustituirle por el británico George Russell como compañero de Lewis Hamilton.

El escandinavo lleva 10 podios en la temporada, incluida una victoria en el Gran Premio de Turquía donde fue escoltado por los dos pilotos de Red Bull, actuaciones que lo tienen en el tercer lugar del campeonato de pilotos con 185 puntos, 35 unidades más que Sergio Pérez, cuarto de la tabla y que ayudan a Mercedes a tener una ventaja en la copa de constructores ante Red Bull Racing.

Pero Bottas no está interesado en su posición en la tabla de pilotos ni tampoco considera que tenga un duelo contra Pérez.

“Si soy sincero, ni siquiera conozco la situación de los puntos”, dijo el finlandés previo al inicio de las actividades en pista en México. “Sé que soy tercero, pero no conozco las diferencias. No sé quién es el cuarto”.

“La verdad es que no pienso en ello. Intento mirar hacia delante y tratar de sumar el máximo de puntos para el equipo y para mí. No pienso mucho en ello”.

Red Bull ha visto una mejora en el rendimiento de su segundo piloto, Sergio Pérez, durante las últimas competencias, y muestra de ello son los dos podios obtenidos en los pasados fines de semana, actuaciones que incluso han influido en las estrategias de Mercedes.

A pesar de que en 2022 ya no será parte de la escudería alemana, Bottas no pierde el enfoque de que es un jugador de equipo y no oculta que en caso de poder influir en la lucha por el campeonato a favor de Hamilton él intercederá.

Podio: segundo lugar Max Verstappen, Red Bull Racing, ganador Valtteri Bottas, Mercedes, tercer lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Me ayuda saber lo que va a pasar en el futuro, a largo plazo, y puedo intentar disfrutar del momento, porque cuando lo disfrutas, tiendes a conducir mejor”.

“Siendo realistas, ya no estoy en la lucha por el campeonato, y soy un jugador de equipo, y para mí sería importante que, como equipo, consiguiéramos juntos el quinto título de constructores consecutivo, lo que ya sería un gran logro”.

“Quiero conseguir tantos puntos como pueda, y si hay una oportunidad de que de manera razonable pueda ayudar a Lewis en la lucha, obviamente como su compañero de equipo lo haré. Creo que esa es la mentalidad y el enfoque real, así que no es tan diferente a algunas carreras atrás”.