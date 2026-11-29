Fórmula 1 GP de Qatar

Briatore califica de "decepcionante" y "pobre" el paso de Alpine por Qatar

El asesor ejecutivo de Alpine lamentó el contraste con Las Vegas después de que Franco Colapinto y Pierre Gasly terminaran fuera de los puntos en Losail.

Federico Faturos

Publicado: 29 nov 2026, 19:28

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Franco Colapinto, Alpine, Flavio Briatore, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Manuel Eletto

Alpine pasó de su mejor cosecha de puntos de la temporada en Las Vegas a un Gran Premio de Qatar en el que nunca encontró la competitividad necesaria para pelear en la zona media. Franco Colapinto terminó 13° y Pierre Gasly fue 14°, un resultado que Flavio Briatore describió como el cierre de un fin de semana "decepcionante".

El equipo de Enstone había llegado a Losail con el impulso de los 18 puntos obtenidos una semana antes, cuando Gasly terminó quinto y Colapinto sexto. Sin embargo, las curvas rápidas del trazado qatarí expusieron las limitaciones del A526 desde los entrenamientos del viernes y condicionaron el resto de la actividad.

"Fue un fin de semana decepcionante para nosotros, especialmente después del gran momento que vivimos en Las Vegas con los dos autos en los puntos. Este fin de semana en Qatar fue todo lo contrario", expresó Briatore en el comunicado difundido por Alpine tras la carrera.

"Nuestro rendimiento aquí ha sido particularmente pobre, con un trazado que realmente puso de manifiesto las debilidades de nuestro conjunto. Tenemos mucho que analizar y entender", agregó.

Colapinto y Gasly habían quedado separados por apenas 91 milésimas en la Q2, pero ninguno logró avanzar a la etapa final de la clasificación. El francés partió 12° y el argentino lo hizo desde el 14° puesto.

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Manuel Eletto

En carrera, Colapinto adelantó a su compañero en las primeras vueltas y aprovechó su estrategia con neumáticos duros para extender el primer stint y ascender momentáneamente hasta la sexta posición. Sin embargo, un problema al cambiar la rueda delantera izquierda en su primera parada le hizo perder tiempo y complicó sus posibilidades de acercarse a los puntos.

El argentino terminó por delante de Gasly, quien cerró la jornada muy disconforme con el equilibrio de su monoplaza y la falta de agarre. El francés aseguró después de la competencia que el auto "no se sentía como un auto de carreras" y expresó su deseo de que la revisión del equipo permitiera encontrar una explicación para su rendimiento.

Las dificultades de Qatar dejaron a Alpine con trabajo pendiente antes del cierre del campeonato. La escudería tendrá una última oportunidad de sumar en el Gran Premio de Abu Dhabi y Briatore fijó como objetivo recuperar a ambos pilotos dentro de la zona de puntos.

"La próxima semana se disputa la última carrera de la temporada en Abu Dhabi. Vamos allí con la intención de terminar el año de la mejor manera posible y el objetivo es volver a poner a los dos pilotos en los puntos", concluyó.

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