Fórmula 1 GP de Qatar

Colapinto lamenta el problema de Alpine en los pits que "me costó la carrera" en Qatar

El piloto argentino piensa que terminar en los puntos "era posible" hasta que un pitstop lento le hizo perder mucho tiempo.

Federico Faturos Cihangir Perperik

Editado: 29 nov 2026, 19:12

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Manuel Eletto

Franco Colapinto terminó frustrado el domingo en el Gran Premio de Qatar por un problema en su primera parada en boxes que lo retrasó después de destacarse durante la primera parte de la carrera.

El piloto de 23 años arrancó 14° y se colocó 12° al inicio tras aprovechar el retraso de Arvid Lindblad, de Racing Bulls, y adelantar a su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly. Desde allí, Colapinto se alejó del francés y aprovechó su estrategia —arrancó con gomas duras, mientras que todos los demás, excepto Checo Pérez, lo hicieron con medias— para avanzar hasta el sexto puesto durante las paradas en boxes.

Sin embargo, después de llevar la duración de los neumáticos hasta el máximo permitido de 27 vueltas, el equipo tuvo un problema para cambiar la rueda delantera izquierda y Colapinto perdió unos siete segundos detenido. El argentino sintió que ese momento en particular le costó caro, ya que echó por tierra el trabajo realizado hasta entonces.

"Perdí seis o siete segundos en la parada en boxes y eso me costó la carrera. Después me encontré con las banderas azules y fue una pesadilla. Ese fue uno de los mayores problemas de la carrera. Hicimos mucho para ganar tiempo en pista y luego perdimos mucho en el pit lane, que es algo en lo que tenemos que trabajar de cara al futuro", dijo Colapinto a los medios en Qatar, entre ellos Motorsport.com.

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Manuel Eletto

Preguntado si pensó que la posibilidad de terminar en los puntos estaba entre sus opciones durante ese primer stint de la carrera, Colapinto respondió: "Sí, creo que era posible. Por supuesto, estábamos esperando un auto de seguridad o algo así, pero seguíamos siendo muy rápidos".

"Creo que estaba a dos segundos de Liam antes de que entrara a boxes y tenía un muy buen ritmo en el primer stint. Creo que cometimos un pequeño error con el equilibrio del auto en los cambios que hicimos más adelante en la carrera para el segundo y el tercer stint".

"Tenemos que seguir trabajando en el auto. Creo que fue un fin de semana complicado para nosotros. Sufrimos, nos faltó un poco de carga aerodinámica en general en comparación con nuestros rivales. En una pista como esta lo pagás muy, muy caro. Vamos a intentar terminar el año de la mejor manera en Abu Dhabi".

Aunque lamentó haber llegado a la meta lejos de la zona de puntos, Colapinto se mostró especialmente satisfecho con su actuación en una pista que en el pasado le resultó difícil.

"Estoy contento con mi actuación. Creo que tanto ayer como hoy estuve muy fuerte. Es una pista que no ha sido demasiado fácil para mí. Creo que las curvas largas no son un aspecto en el que haya estado mejorando últimamente. Es una pista en la que normalmente sufro, pero este fin de semana fue muy bueno. Creo que la clasificación fue sólida, me faltó muy, muy poco ritmo, y después en la carrera le saqué prácticamente el máximo al auto. Estoy contento con mi actuación, aunque, por supuesto, estamos lejos de los puntos", concluyó.

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