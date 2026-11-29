Fórmula 1 GP de Qatar

Cinco conclusiones rápidas del GP de Qatar de F1 2026

Kimi Antonelli superó a George Russell para ganar el Gran Premio de Qatar en el Lusail International Circuit el domingo

Motorsport.com Staff

Publicado: 29 nov 2026, 17:37

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Antonelli envía un mensaje rumbo a 2027

Si bien ganar el campeonato mundial significa misión cumplida para Andrea Kimi Antonelli en 2026, el italiano ya está pensando en el futuro.

Con el objetivo de evitar cualquier tipo de cambio de inercia al estilo Nico Rosberg en 2015-16 frente a George Russell —cuando Rosberg ganó las últimas carreras de la temporada saliente para impulsar su ofensiva por el título de 2016—, Antonelli mantiene la presión tanto sobre Russell como sobre su equipo Mercedes.

Primero, cuestionando duramente a su escudería por no concederle sus deseos en la clasificación al sacarlo como el primer auto en los intentos finales de la Q3 en lugar de enviarlo al final del tren. Después, ejecutó una maniobra agresiva sobre el líder Russell en la cuarta vuelta de la carrera, lo que provocó la intervención del jefe del equipo, Toto Wolff, para frenar una pelea a muerte entre sus dos pilotos.

La temporada 2026 podrá estar acercándose a su final y él ya se habrá coronado como el campeón mundial más joven de la historia, pero Antonelli ha dejado absolutamente claro que no cederá ni un centímetro. Tiene hambre de más éxitos, por supuesto, y no está dispuesto a darle a Russell ninguna ventana para reafirmarse.

- Filip Cleeren

Russell un escalón por encima y luego la mala suerte vuelve a golpear

George Russell, Mercedes

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Hace una semana, Max Verstappen dijo que Russell estaba por debajo de su nivel en una fuerte crítica contra el piloto de Mercedes por chocar en la recta final del Gran Premio de Las Vegas, después de haber contenido a su rival durante toda la carrera previa a su incidente contra el muro.

Comentarios así suelen regresar para perseguir a quien los dice —basta preguntarle al propio Russell tras su dardo original hacia Verstappen 24 horas antes de su error en Las Vegas—, ya que el británico voló hacia la pole position y lideró la primera mitad de la carrera en Qatar.

Entonces, la temporada 2026 de Russell le propinó otro golpe. En lugar de una falla de motor como las que sufrió en Canadá y Malasia, esta vez unos restos en pista (debris) se alojaron debajo de su monoplaza, provocando daños y obstrucciones en el fondo plano.

A pesar de los mejores esfuerzos de Mercedes durante una detención en pits para retirar los residuos, el daño fue permanente y Russell quedó sin armas para pelearle la victoria a Antonelli. Sin tener culpa alguna, otro triunfo se le escapó de las manos.

- Haydn Cobb

Lusail debió quedarse solo con las carreras de motos

George Russell, Mercedes

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Es fácil entender por qué Qatar ha sido un fijo en el calendario de MotoGP, con el Circuito Internacional de Lusail presente cada año desde la campaña 2004. Gracias a sus amplias escapatorias, abundantes curvas fluidas de media y alta velocidad y una recta principal de buen tamaño, el trazado es uno de los favoritos entre los pilotos y está diseñado a la perfección para las dos ruedas.

Pero desafortunadamente, aunque a los pilotos de F1 les agrada bastante, eso no se traduce a las cuatro ruedas —pese al jugoso contrato de Qatar hasta por lo menos 2032—. Esas mismas características simplemente no generan buenas carreras y la competencia del domingo fue un somnífero extremo tras el caos de la primera vuelta, con Mercedes escapándose al frente y los autos detrás manteniéndose estáticos.

Cuando la mejor —y única— oportunidad de rebase está en la recta de meta, entonces el escenario entra claramente en el territorio de "pista de pilotos": divertida para quienes van dentro del auto, no tanto para quienes la ven desde afuera. Tampoco ayuda que cada año se les imponga un límite máximo de vueltas por tanda (stint) en Qatar, lo que potencialmente obliga a los equipos a ejecutar estrategias idénticas.

Así que, por favor, saquemos a Qatar del calendario de la F1, porque ¿qué valor —metafóricamente hablando, claro está; el aspecto económico sobra decirlo— está aportando? Cuatro carreras en una región relativamente pequeña como Medio Oriente son sencillamente demasiadas.

- Ed Hardy

Verstappen asegura el subcampeonato y corona la recuperación de Red Bull en 2026

Isack Hadjar, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Verstappen no pudo hilvanar cuatro victorias consecutivas en Qatar, pero el cuarto lugar en un fin de semana complicado con el RB22 fue más que suficiente para asegurar el segundo puesto en el campeonato de pilotos.

El desenlace apenas admitía dudas, ya que Verstappen llegó a Lusail con una ventaja de 37 puntos sobre el tercero, Lewis Hamilton, y de 40 sobre Russell y Lando Norris, con solo 25 unidades en juego en el cierre de Abu Dhabi.

Para un piloto del calibre y la ambición de Verstappen, terminar subcampeón quizá provoque poco más que un encogimiento de hombros y el recordatorio de que significa muy poco para él. Para Red Bull, sin embargo, representa una medida de cuánto ha progresado el equipo esta temporada.

En su primer año como fabricante de unidades de potencia, y tras un arranque lleno de problemas con el chasis, la escudería de Milton Keynes dio la vuelta a la situación para entregarle a Verstappen un auto capaz de volver a ganar. Ha sumado cuatro triunfos en los últimos siete Grandes Premios y encadenó nueve podios consecutivos desde Monza hasta Las Vegas.

Antonelli y Mercedes tuvieron un camino prácticamente libre de sobresaltos hacia sus respectivos títulos este año, pero la recuperación de Red Bull sugiere que Verstappen podría contar con las herramientas para desafiarlos desde el inicio en 2027.

- Federico Faturos

Qatar demuestra que Ferrari necesita un reinicio completo

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Manuel Eletto

Tras varios fines de semana en los que el foco estuvo puesto principalmente en la rivalidad entre Charles Leclerc y Hamilton, el Gran Premio de Qatar demostró que Ferrari tiene problemas mucho más profundos que atender, áreas que requieren mejoras tanto a corto como a largo plazo.

Lusail dejó al descubierto muchas de las debilidades de Ferrari, tanto dentro como fuera de la pista. En clasificación, el SF-26 batalló para llevar sus neumáticos a la temperatura óptima y careció de agarre suficiente. Como resultado, el equipo fue el más lento entre los punteros —a más de un segundo de la pole position e incluso por detrás de un auto de Racing Bulls—.

Las cosas no mejoraron en la carrera. Su ritmo en tandas largas no estuvo a la altura de los líderes y, para colmo, se produjo un momento costoso durante la primera parada en pits de Leclerc, que duró más de 12 segundos debido a complicaciones con el neumático delantero derecho.

Quizá lo más preocupante de todo fue que Leclerc describiera el balance del SF-26 como "bueno", lo que sugiere que ni siquiera la retroalimentación de los pilotos al volante ofrece un camino claro hacia una solución. Si Ferrari espera volver algún día a ser la referencia en la F1, necesita un reinicio completo.

- Juanjo Sáez

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