Button señala la figura clave detrás del impresionante rendimiento de Antonelli con Mercedes

El campeón de Fórmula 1 de 2009, Jenson Button, ha elogiado al ingeniero de carrera de Mercedes, Peter Bonnington, por su influencia "tranquilizadora" sobre Kimi Antonelli después de que el joven italiano se hiciera con la pole position para el Gran Premio de Gran Bretaña.

Antonelli ha sido una de las mayores sorpresas de la temporada 2026. En su segunda temporada en el campeonato, este piloto de 19 años ha logrado cinco victorias consecutivas en los Grandes Premios de China, Japón, Miami, Canadá y Mónaco.

Su gran rendimiento ha continuado este fin de semana en Silverstone. Ganó la carrera sprint tras arrebatarle el liderato al siete veces campeón Lewis Hamilton y ahora se ha asegurado la pole position para el Gran Premio del domingo.

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Según Button, un factor importante en el éxito de Antonelli es su ingeniero de carrera. Bonnington, conocido cariñosamente como Bono, ha trabajado anteriormente con Michael Schumacher y Hamilton.

"Ha sido increíble, realmente impresionante. Da la sensación de que nada le desconcierta. Eso es lo que no entiendo", explicó Button en Sky Sports F1 tras la clasificación.

"La gestión de Toto y Bono, su ingeniero, le ha ayudado a crecer en este deporte.

Kimi Antonelli, Peter Bonnington Foto de: Reginald Mathalone / NurPhoto vía Getty Images

"Bono es una persona que transmite mucha tranquilidad. Kimi, en algunas ocasiones este año, se ha emocionado mucho por la radio durante una carrera, pero Bono es la voz tranquilizadora que le devuelve a la realidad".

El expiloto de F1 y analista de Sky Sports Martin Brundle también destacó lo cómodo que parece Antonelli al volante del Mercedes. "Antonelli se ve cada vez más cómodo como líder del campeonato", afirmó.

"Mercedes es como una segunda familia para él y eso importa mucho: sentirte realmente valorado en tu equipo.

"Yo he vivido ambas situaciones y eso afectó enormemente a mi rendimiento".

Charles Leclerc, de Ferrari, acompañará a Antonelli en la primera fila de la parrilla el domingo. Hamilton y el compañero de equipo de Antonelli en Mercedes, George Russell, completarán la segunda fila.