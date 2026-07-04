Checo Pérez se disculpa con Alonso por el choque en Silverstone y explica los problemas de la clasificación

El sábado de Sergio Pérez en la carrera sprint y la clasificación del Gran Premio de la Gran Bretaña no fue lo que esperaba, primero porque en el arranque de la jornada fue penalizado con 10 segundos por un contacto con Fernando Alonso, mientras que en la calificación para la carrera del domingo fue superado por su compañero Valtteri Bottas.

El piloto mexicano enfrentó una jornada complicada que comenzó con una sanción durante la carrera Sprint y culminó con serios problemas de balance en su monoplaza durante la sesión de clasificación. En la competencia corta sufrió un contacto con el Aston Martin de Fernando Alonso, una situación que los comisarios sancionaron con 10 segundos. Checo Pérez asumió la responsabilidad y reveló que ya conversó con el asturiano.

"Sí, me disculpé por eso, estuvo cerca. Afortunadamente él no perdió mucho", admitió el piloto de Cadillac en la zona de medios.

Al ser cuestionado sobre si consideraba excesivo el castigo respondió: "Creo que los 10 segundos es lo que suelen hacer ahora. Están aplicando 10 segundos, así que mientras sea consistente y estándar, creo que fue bien merecido".

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Los problemas de balance arruinan la clasificación

El panorama no mejoró para la sesión de clasificación donde Checo Pérez batalló de manera constante con el comportamiento de su auto, especialmente en los sectores rápidos de Silverstone, una situación que se agravó tras las modificaciones de configuración realizadas previamente.

"En la clasificación terminé sufriendo bastante con mi balance de alta velocidad; seguimos añadiendo alerón a lo largo de la sesión de alguna manera. Hicimos muchos cambios, así que creo que en uno de ellos algo pasó porque simplemente no tenía nada de agarre delantero en la alta velocidad y eso realmente me perjudicó bastante. Sí, eso fue un poco desafortunado", detalló con frustración.

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Como ha sido la constante de la temporada para él y Cadillac, las opciones ahora se centran en esperar condiciones excepcionales en la carrera del domingo donde la misión será recolectar información.

"Tenemos buena información para mañana. Con suerte, podremos ser bastante más fuertes el día de la carrera y estar en la mezcla por la zona media", apuntó.

"Pasarán muchas cosas, habrá mucha acción en la pista, así que solo necesitamos estar allí en el momento adecuado, a la hora adecuada, y puede haber muchas oportunidades", concluyó.