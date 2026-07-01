Cadillac usará una decoración especial en Silverstone con motivo de la independencia de Estados Unidos

El legendario circuito de Silverstone será el próximo escenario donde Cadillac intentará seguir su camino en el desarrollo, pero ahora además presentando una decoración especial al coincidir con una fecha importante en los Estados Unidos: el 250 aniversario de la independencia que se celebrará el próximo 4 de julio.

El monoplaza lucirá un diseño temporal en color rojo, blanco y azul, integrando las icónicas barras y estrellas. Esta propuesta estética no se limitará al coche; se replicará en la decoración del box, los cascos de los pilotos y la indumentaria del equipo, creando una propuesta visual unificada. Además, la escudería llevará esta identidad más allá de la pista, exhibiendo el diseño en el festival ESSENCE Fest en Nueva Orleans.

El objetivo de la marca con este despliegue va más allá de lo visual; buscan conectar con nuevas audiencias. Dan Towriss, CEO de Cadillac Formula 1, destacó la importancia de la fecha:

"El fin de semana del 4 de julio es un momento para mostrar nuestro continuo orgullo por representar a los Estados Unidos en el escenario global de la F1. Queremos usarlo como una oportunidad para permitir que nuevas comunidades descubran el deporte y compartan nuestra pasión".

La decoración especial de Cadillac en Silverstone

Cadillac llega a Gran Bretaña con la firme intención de pasar página tras un fin de semana complicado en Austria y maximizar el potencial de sus recientes actualizaciones. El director del equipo, Graeme Lowdon, se mostró optimista respecto al rendimiento que espera de la escudería en este trazado histórico.

“El Gran Premio de Austria fue un desafío para nosotros... Hemos estado trabajando increíblemente duro para rectificar los problemas. Vimos que las mejoras llevadas a Spielberg fueron positivas, y nuestro objetivo en Silverstone es asegurar que tengamos un fin de semana limpio para maximizar el potencial de rendimiento que vemos”.

Cadillac sufrió un doble abandono en la ronda en Austria por problemas en los frenos que, primero pasaron cobro sobre el finlandés Valtteri Bottas y, posteriormente, sobre el mexicano Sergio Pérez.