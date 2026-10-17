Fórmula 1 GP de Singapur

Cadillac F1 presenta una colección de Tommy Hilfiger inspirada en Texas para el GP de Estados Unidos

Cadillac y Tommy Hilfiger presentaron una colección de cinco prendas de denim inspirada en Texas.

Alex Harrington

Publicado: 17 oct 2026, 19:09

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Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El equipo de Fórmula 1 Cadillac y su socio Tommy Hilfiger lanzaron una colección de ropa con temática texana antes del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, y nos tiene entusiasmados en todos los sentidos.

La colección Austin de Tommy Hilfiger x Cadillac Formula 1 Team salió a la venta el martes de esta semana. Pero esta no es la primera vez que las dos marcas lanzan algo relacionado con una carrera. Ya presentaron colecciones de Miami y México dentro de la misma serie de ciudades, y también está previsto un lanzamiento de Las Vegas para noviembre.

Cinco piezas construidas sobre denim

El denim, quizás sin sorprender demasiado, es el eje de estas piezas, que llevan detalles cromados y una bandera estadounidense en forma de chevrón con los colores rojo, blanco y azul de Tommy Hilfiger.

Los hombres pueden comprar una chaqueta de denim de lavado claro basada en el clásico estilo trucker. Para las mujeres, hay un chaleco de denim con un revestimiento plateado metalizado. Una camiseta, una musculosa y una gorra de denim hacen que la gama sea todavía más difícil de rechazar. ¿Y saben qué otra cosa logra lo mismo? El piloto de Cadillac Valtteri Bottas aparece inclinando un sombrero de vaquero hacia la cámara al atardecer, con el diseño de la bandera en chevrón sobre la espalda.

¿Qué más hace falta para convencerte?

Valtteri Bottas, Cadillac F1 team - courtesy of Tommy Hilfiger

"Un poco más de diversión con nuestras raíces estadounidenses"

Lee Holman, director de diseño de Tommy Hilfiger, dijo que los diseñadores comenzaron con dos de las piezas más populares de la marca.

"Empezamos con íconos del guardarropa de Tommy –la chaqueta de denim y la camiseta blanca– y analizamos cómo podíamos reinterpretarlos inspirados en el carácter de Austin", dijo.

"Se trata de tomar piezas conocidas y darles un punto de vista fresco, manteniéndonos al mismo tiempo anclados en nuestro ADN clásico de estilo estadounidense cool".

Cassidy Towriss, asesora principal de marca del Cadillac Formula 1 Team, dijo que la carrera en Texas les dio a ambas marcas margen para jugar.

"Austin nos da la oportunidad de divertirnos un poco más con nuestras raíces estadounidenses", dijo Towriss. "Es indumentaria para aficionados pensada para el fin de semana de carrera, pero diseñada para vivir mucho más allá del paddock".

Una carrera de casa para Cadillac

Tommy Hilfiger es el socio oficial de indumentaria y ropa para aficionados de Cadillac, con el piloto Sergio Pérez, compañero de equipo de Bottas, también como embajador global de moda masculina de la marca. Con la carrera de Austin como la segunda carrera de casa del equipo estadounidense en la temporada, después del Gran Premio de Miami disputado a comienzos de mayo, Pérez espera con ganas manejar un poco más cerca de casa.

“Todavía nos falta alrededor de entre un segundo y un segundo y medio para poder competir con los autos de adelante, y creo que lo que realmente necesitamos ahora es un auto más fuerte debajo nuestro", dijo Pérez tras su campaña en Singapur. "Todo lo demás ha ido progresando como esperábamos, y confío en que llegaremos ahí como equipo. Tengo muchas ganas de Austin y México, nuestras dos carreras de casa.

"Austin para el equipo, y México será particularmente especial para mí, corriendo frente a mi público y llegando a 300 grandes premios. Va a ser un fin de semana muy especial”.

Cadillac todavía espera sus primeros puntos en su temporada de debut.

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