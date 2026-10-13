Fórmula 1 GP de Singapur

Bottas explica por qué Checo Pérez casi le sacaba una vuelta de diferencia en Singapur

Valtteri Bottas tenía la esperanza de que los problemas de frenos de Cadillac fueran cosa del pasado, pero hubo nuevas señales preocupantes en el GP de Singapur

Benjamin Vinel Jake Boxall-Legge

Publicado: 13 oct 2026, 15:17

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Valtteri Bottas volvió a verse lastrado por los bien documentados problemas de frenos de Cadillac en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, aunque el veterano finlandés ha descrito el problema como “casi resuelto”.

El sobrecalentamiento de los frenos ha sido un problema durante toda la temporada en el MAC-26, provocando cuatro abandonos además de la pérdida ocasional de rendimiento debido a la gestión necesaria.

El nuevo equipo de F1 llevó mejoras a Hungría y Azerbaiyán para solucionar el problema, y estas últimas redujeron la temperatura de los frenos en 100°C según Bottas. Sin embargo, no fue suficiente para una carrera sin problemas en Singapur, donde la gestión volvió a desempeñar un papel clave.

“Tuve que empezar a aumentar el lift-and-coast en la segunda vuelta”, reveló Bottas. “Al final las cosas se estabilizaron y no necesité hacer lift-and-coast durante un tiempo, luego volvió”.

Sin embargo, cuando se le preguntó si esta carrera había sido una prueba para las mejoras de los frenos, el piloto de Cadillac matizó su postura: “Terminamos con ambos coches. Requirió gestión, pero me imagino que la mayoría de los equipos tendrán que hacer algún tipo de gestión aquí.

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Creo que el problema está casi resuelto. Deberíamos estar bien para el resto del año, y obviamente el diseño del año que viene debería ser bastante diferente”, dijo el finlandés.

El lift-and-coast no justifica el ritmo pésimo de Bottas en el trazado de Marina Bay, con el finlandés a punto de ser doblado por su compañero de equipo Sergio Perez: su déficit fue de 96 segundos bajo la bandera a cuadros, lo que equivalió a una pérdida media de 1,6 s por vuelta.

Bottas no supo explicarlo. “Nada de ritmo en absoluto en el primer stint, o sea, hablamos de un segundo por vuelta”, lamentó. “Prácticamente la misma historia durante toda la carrera.

“Recibía todos los comentarios del equipo, como dónde podría intentar ganar tiempo por vuelta. Estaba probando todo lo que podía. Si me falta ritmo en la entrada o en mitad de la curva, entonces puedo hacerlo, pero luego pierdo en la salida o en alguna otra fase de la curva.

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“Así que, sí, algo un poco extraño. Lo único que puedo decir es que la conducción fue realmente mala hoy, como un cambio brusco por algo, así que tendremos que revisarlo".

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Y Bottas no se siente mucho más optimista de cara al Gran Premio de Estados Unidos de la próxima semana. “Sabemos que va a ser otra carrera difícil, pero ojalá mejor que aquí”, dijo. “De alguna manera parece que aquí rendimos un poco por debajo de lo esperado, o sea, estuvimos muy lejos del ritmo en la carrera”.

Sergio Perez quizá no esté de acuerdo con esa afirmación, incluso después de terminar a 48 segundos de Fernando Alonso en Singapur.

“Fuimos muy fuertes con el ritmo que tuvimos hoy”, dijo el mexicano. “Fuimos muy sólidos ahí fuera. Operativamente, es lo único que importa en este momento, y el equipo ha hecho un muy buen trabajo. Podemos estar satisfechos con eso.

“Simplemente nos falta un segundo, un segundo y medio, para estar en la pelea. Durante todo el primer stint tuvimos a los Aston detrás. Simplemente nos falta ese segundo en el coche, y entonces podremos empezar a mezclarnos con los demás”.

A Cadillac le quedan otros seis grandes premios para potencialmente conseguir su primer top 10 y, por tanto, no terminar sin puntos su temporada de debut en la F1.

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