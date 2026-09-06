Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Resultados
Fórmula 1 GP de Italia

Así queda el campeonato tras el GP de Italia: Antonelli amplía su ventaja y Colapinto suma

Kimi Antonelli, ganador en casa del Gran Premio de Italia, ha vuelto a dar un golpe de autoridad. Descubre la clasificación en los campeonatos de pilotos y constructores tras la 13.ª prueba de la temporada, celebrada en Monza.

Basile Davoine
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

George Russell llegaba a Monza con una desventaja de 59 puntos respecto a Kimi Antonelli y buscaba recortar distancias aprovechando la penalización de motor que su compañero de equipo debía cumplir en el Gran Premio de Italia. El piloto británico no logró su objetivo y abandona Lombardía con un déficit de 66 puntos. La causa fue un líder del campeonato imparable que se alzó con la victoria pese a salir decimonoveno en la parrilla.

Fue un resultado perfecto para el joven italiano, quien también amplió su ventaja sobre Lewis Hamilton —que tuvo una carrera complicada— y benefició a Ferrari tras el accidente de Charles Leclerc. La situación resultó costosa para la Scuderia en el Campeonato de Constructores, ya que Mercedes logró un doblete que permitió al equipo de Brackley distanciarse considerablemente.

Tras conseguir una sorprendente *pole position* el sábado, Pierre Gasly terminó finalmente séptimo; no obstante, Isack Hadjar sigue siendo el piloto francés mejor clasificado, a pesar de haberse perdido su segunda carrera consecutiva. Por otro lado, Alpine logró recortar algunos puntos a Racing Bulls en la lucha que ambos equipos mantienen por la quinta plaza.

También lee:

Campeonato de pilotos 

Pos. PILOTO Puntos
1 ItalyK. AntonelliMercedes 267
2 United KingdomG. RussellMercedes 201
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 191
4 United KingdomL. NorrisMcLaren 171
5 MonacoC. LeclercFerrari 155
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 127
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 116
8 FranceI. HadjarRed Bull 71
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 51
10 FranceP. GaslyAlpine 41
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 29
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 21
13 United KingdomO. BearmanHaas 18
14 BrazilG. BortoletoAudi 10
15 GermanyN. HülkenbergAudi 6
16 SpainC. Sainz JrWilliams 6
17 ThailandA. AlbonWilliams 5
18 FranceE. OconHaas 3
19 SpainF. AlonsoAston Martin 3
20 JapanY. TsunodaRacing Bulls 1
21 CanadaL. StrollAston Martin 0
22 FinlandV. BottasCadillac 0
23 MexicoS. PérezCadillac 0

Campeonato de constructores

Pos. equipo Puntos
1 GermanyMercedes 468
2 ItalyFerrari 346
3 United KingdomMcLaren 287
4 AustriaRed Bull 204
5 ItalyRacing Bulls 75
6 FranceAlpine 62
7 United StatesHaas 21
8 GermanyAudi 16
9 United KingdomWilliams 11
10 United KingdomAston Martin 3

11

 United StatesCadillac 0

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Leclerc sugiere que los medios están creando un problema con Hamilton tras el choque en Monza
Artículo siguiente Los comisarios aplican una reprimenda a Colapinto tras el GP de Italia

Comentarios destacados
Más de
Basile Davoine

Wolff admite que tenía el dedo "sobre la radio" para evitar un caos entre Russell y Antonelli en Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Wolff admite que tenía el dedo "sobre la radio" para evitar un caos entre Russell y Antonelli en Monza

Alonso y Lawson saldrán desde el pitlane en el GP de Italia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Alonso y Lawson saldrán desde el pitlane en el GP de Italia

Gasly puso a Francia en la pole en la F1 por primera vez en casi 30 años

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Gasly puso a Francia en la pole en la F1 por primera vez en casi 30 años

Últimas noticias

Russell admite que ya no piensa en el campeonato: Antonelli "lo tiene bajo control"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Russell admite que ya no piensa en el campeonato: Antonelli "lo tiene bajo control"

Wolff admite que tenía el dedo "sobre la radio" para evitar un caos entre Russell y Antonelli en Monza

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Wolff admite que tenía el dedo "sobre la radio" para evitar un caos entre Russell y Antonelli en Monza

Vasseur: "Sabíamos que Monza sería la carrera más difícil, pero fue peor de lo esperado"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Vasseur: "Sabíamos que Monza sería la carrera más difícil, pero fue peor de lo esperado"

Checo Pérez advierte que no montarán el nuevo motor Ferrari y analiza el resultado en Monza

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Checo Pérez advierte que no montarán el nuevo motor Ferrari y analiza el resultado en Monza