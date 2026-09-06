Así queda el campeonato tras el GP de Italia: Antonelli amplía su ventaja y Colapinto suma

George Russell llegaba a Monza con una desventaja de 59 puntos respecto a Kimi Antonelli y buscaba recortar distancias aprovechando la penalización de motor que su compañero de equipo debía cumplir en el Gran Premio de Italia. El piloto británico no logró su objetivo y abandona Lombardía con un déficit de 66 puntos. La causa fue un líder del campeonato imparable que se alzó con la victoria pese a salir decimonoveno en la parrilla.

Fue un resultado perfecto para el joven italiano, quien también amplió su ventaja sobre Lewis Hamilton —que tuvo una carrera complicada— y benefició a Ferrari tras el accidente de Charles Leclerc. La situación resultó costosa para la Scuderia en el Campeonato de Constructores, ya que Mercedes logró un doblete que permitió al equipo de Brackley distanciarse considerablemente.

Tras conseguir una sorprendente *pole position* el sábado, Pierre Gasly terminó finalmente séptimo; no obstante, Isack Hadjar sigue siendo el piloto francés mejor clasificado, a pesar de haberse perdido su segunda carrera consecutiva. Por otro lado, Alpine logró recortar algunos puntos a Racing Bulls en la lucha que ambos equipos mantienen por la quinta plaza.

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