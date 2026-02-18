Apple TV presenta su canal para F1: cómo ver la temporada 2026 en Estados Unidos

El canal de Fórmula 1 en Apple TV ya está activo. El gigante tecnológico aseguró los derechos de transmisión del campeonato en Estados Unidos después de que el acuerdo con ESPN finalizara en 2025.

Esto es lo que necesitas saber para acceder al nuevo canal antes del inicio de la temporada 2026 de F1.

Cómo ver F1 en Apple TV

Los suscriptores de Apple TV en Estados Unidos podrán ver todas las prácticas, clasificaciones, carreras sprint y grandes premios. Al momento de escribir este artículo, una suscripción a Apple TV cuesta 12,99 dólares al mes o 99 dólares al año.

Quienes no paguen por Apple TV podrán ver "carreras seleccionadas" y todas las sesiones de práctica.

El nuevo canal de F1 aparecerá ahora en la barra lateral de los televisores de los espectadores, como un enlace rápido en el encabezado del sitio web y como un acceso directo a través de la pestaña de búsqueda en el iPhone. El canal incluirá acceso a carreras pasadas y contenido extra.

El canal ya muestra programas para las tres sesiones de práctica, la clasificación y el Gran Premio de Australia, así como un programa Weekend Warm-up. También ofrece a los fanáticos la posibilidad de ver los resúmenes de carrera de varias de las carreras de 2025.

Charles Leclerc, Ferrari leads at the start Photo by: Mark Thompson / Getty Images

¿Cuánto tiempo transmitirá Apple TV la F1 en Estados Unidos?

Apple aseguró los derechos de transmisión de la F1 en Estados Unidos en octubre de 2025, firmando un contrato de cinco años a partir de 2026.

"Esta es una asociación increíblemente emocionante tanto para la Fórmula 1 como para Apple, que asegurará que podamos seguir maximizando nuestro potencial de crecimiento en EE. UU. con el contenido adecuado y canales de distribución innovadores", dijo Stefano Domenicali, presidente y CEO de F1, cuando se anunció la asociación.

"No somos desconocidos el uno para el otro, ya que hemos pasado los últimos tres años trabajando juntos para crear F1 The Movie, que ya ha demostrado ser un gran éxito en todo el mundo.

"Tenemos una visión compartida de llevar este deporte increíble a nuestros fanáticos en EE. UU. y atraer a nuevos seguidores mediante transmisiones en vivo, contenido atractivo y un enfoque durante todo el año para mantenerlos enganchados.

"Quiero agradecer a Tim Cook [CEO de Apple], Eddy Cue [Vicepresidente Senior de Servicios de Apple] y a todo el equipo de Apple por su visión, entusiasmo y enfoque apasionado para llevar adelante esta asociación, y esperamos con ansias los próximos cinco años juntos."